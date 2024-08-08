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Тур: 3. Стадион: .
Викингур Рейкьявик
1:1
Второй тайм: 61'
Флора Таллин
0'
0:1
21' Пенальти
Лепик Марк
25' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
1:1
40' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
46' Желтая карточка
Крейда Владислав
52' Желтая карточка
Гуннарссон Карл
57' Желтая карточка
Васильев Константин

Ход матча

21'
0:1
Лепик Марк
25'
Трандарсон Арон-Элис
 
40'
Ингимюндарсон Вальдимар
(Трандарсон Арон-Элис)
1:1
46'
 
Крейда Владислав
52'
Гуннарссон Карл
 
57'
 
Васильев Константин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 109
Викингур Рейкьявик 89% (97)
X 7.3% (8)
Флора Таллин 3.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Викингур Рейкьявик
Ничья
Флора Таллин
1.60
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7.25
9.00
Все Коэффициенты
1
Йонссон
Ингвар
24
Атласон
Давид-Эрн
4
Экрот
Оливер
5
Фьолусон
Йон
Гудни
22
Гуннарссон
Карл
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
11
Тордарсон
Стигур
19
Джурич
Даниэл-Деян
21
Трандарсон
Арон-Элис
17
Сигурпалсон
Ари
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
3
Вахер
Андреас
16
Тоугяс
Эрко
6
Виринг
Роберт
5
Крейда
Владислав
20
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
28
Соометс
Маркус
8
Кураксин
Данил
22
Лепик
Марк
Викингур Рейкьявик
4-4-2
Флора Таллин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трандарсон Арон-Элис 1 0.33
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0.33
Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллику Рауно 2 0.67
Лепик Марк 2 (2) 0.67
Саппинен Рауно 1 (1) 0.33
Крейда Владислав 1 0.33

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Карл 2 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Андрасон Виктор-Эрлигюр 1 0
Джурич Даниэл-Деян 1 0
Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Марко 1 1
Васильев Константин 1 0
Крейда Владислав 1 0
Соометс Маркус 1 0
Хуссар Кристо 1 0
Кураксин Данил 1 0

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1
Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1
Флора Таллин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флора Таллин - Нарва Транс 3:1 Флора Таллин - Виртус 5:2 Виртус - Флора Таллин 0:0 Таммека Тарту - Флора Таллин 2:0
Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
Флора Таллин

Точный счет

0:1
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Викингур Рейкьявик
Флора Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
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Прогнозы 109
Викингур Рейкьявик 89% (97)
X 7.3% (8)
Флора Таллин 3.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Викингур Рейкьявик
Ничья
Флора Таллин
1.60
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7.25
9.00
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 1:1 Флора Таллин

Исход игры
Викингур Рейкьявик
89% (97)
Ничья
7.3% (8)
Флора Таллин
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.47% (54)
Меньше
49.53% (53)
Обе команды забьют
Да
54.21% (58)
Нет
45.79% (49)
Популярный счёт
2:1 Викингур Рейкьявик
37.6% (41)
2:0 Викингур Рейкьявик
25.7% (28)
1:0 Викингур Рейкьявик
15.6% (17)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:0 Викингур Рейкьявик
3.7% (4)
3:1 Викингур Рейкьявик
3.7% (4)
1:2 Флора Таллин
2.8% (3)
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Викингур Рейкьявик
Флора Таллин
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