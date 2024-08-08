Тур: 3. Стадион: Викингсведлюр.
1:1
Второй тайм: 61'
0'
0:1
21' ПенальтиЛепик Марк
25' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
1:1
40' ГолИнгимюндарсон Вальдимар
46' Желтая карточкаКрейда Владислав
52' Желтая карточкаГуннарссон Карл
57' Желтая карточкаВасильев Константин
Ход матча
21'
0:1
40'
46'
52'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
16
Тоугяс
Эрко
20
Зенёв
Сергей
22
Лепик
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Dadi Jonsson
-
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тоугяс ЭркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лепик МаркНападающий
- Запасные игроки
-
77 Лапа КристенВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Oscar Pihela
-
-
-
-
93 Sten Prunn
-
Главный тренер: Taavi Viik
Бомбардиры внутри турнира
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.33
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0.33
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аллику Рауно
|2
|0.67
|Лепик Марк
|2 (2)
|0.67
|Саппинен Рауно
|1 (1)
|0.33
|Крейда Владислав
|1
|0.33
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Карл
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Андрасон Виктор-Эрлигюр
|1
|0
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Марко
|1
|1
|Васильев Константин
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Соометс Маркус
|1
|0
|Хуссар Кристо
|1
|0
|Кураксин Данил
|1
|0
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1
Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1
Флора Таллин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флора Таллин - Нарва Транс 3:1 Флора Таллин - Виртус 5:2 Виртус - Флора Таллин 0:0 Таммека Тарту - Флора Таллин 2:0
Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
Флора Таллин
Точный счет
0:1
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Викингур Рейкьявик
Флора Таллин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 1:1 Флора Таллин
Исход игры
Викингур Рейкьявик
89% (97)
Ничья
7.3% (8)
Флора Таллин
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.47% (54)
Меньше
49.53% (53)
Обе команды забьют
Да
54.21% (58)
Нет
45.79% (49)
Популярный счёт
2:1 Викингур Рейкьявик
37.6% (41)
2:0 Викингур Рейкьявик
25.7% (28)
1:0 Викингур Рейкьявик
15.6% (17)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:0 Викингур Рейкьявик
3.7% (4)
3:1 Викингур Рейкьявик
3.7% (4)
1:2 Флора Таллин
2.8% (3)
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