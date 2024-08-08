☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: .
Викингур Рейкьявик
1:1
Конец матча
Флора Таллин
0'
0:1
21' Пенальти
Лепик Марк
25' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
1:1
40' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
46' Желтая карточка
Крейда Владислав
52' Желтая карточка
Гуннарссон Карл
57' Желтая карточка
Васильев Константин
70' Желтая карточка
Андрасон Виктор-Эрлигюр
78' Желтая карточка
Тордарсон Стигур
90' Желтая карточка
Соометс Маркус
90'+6

Ход матча

21'
0:1
Лепик Марк
25'
Трандарсон Арон-Элис
 
40'
Ингимюндарсон Вальдимар
(Трандарсон Арон-Элис)
1:1
46'
 
Крейда Владислав
52'
Гуннарссон Карл
 
57'
 
Васильев Константин
65'
Агнарссон Эрлингюр
Сигурпалсон Ари
 
65'
Ибрахимаджич Тарик
Джурич Даниэл-Деян
 
66'
 
Саппинен Рауно
Лепик Марк
66'
 
Tony Varjund
Васильев Константин
70'
Андрасон Виктор-Эрлигюр
 
73'
Гюдьоунссон Хельги
Трандарсон Арон-Элис
 
75'
 
Аллику Рауно
Кураксин Данил
78'
Тордарсон Стигур
 
82'
Sveinn Thorkelsson
Фьолусон Йон Гудни
 
86'
 
Миххаилов Никита
Зенёв Сергей
90'
 
Соометс Маркус

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 109
Викингур Рейкьявик 89% (97)
X 7.3% (8)
Флора Таллин 3.7% (4)
Все прогнозы
1
Йонссон
Ингвар
24
Атласон
Давид-Эрн
4
Экрот
Оливер
5
Фьолусон
Йон
Гудни
22
Гуннарссон
Карл
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
11
Тордарсон
Стигур
19
Джурич
Даниэл-Деян
21
Трандарсон
Арон-Элис
17
Сигурпалсон
Ари
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
3
Вахер
Андреас
16
Тоугяс
Эрко
6
Виринг
Роберт
5
Крейда
Владислав
20
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
28
Соометс
Маркус
8
Кураксин
Данил
22
Лепик
Марк
Викингур Рейкьявик
4-4-2
Флора Таллин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трандарсон Арон-Элис 1 0.33
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0.33
Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллику Рауно 2 0.67
Лепик Марк 2 (2) 0.67
Саппинен Рауно 1 (1) 0.33
Крейда Владислав 1 0.33

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрасон Виктор-Эрлигюр 2 0
Гуннарссон Карл 2 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Тордарсон Стигур 1 0
Джурич Даниэл-Деян 1 0
Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Марко 1 1
Соометс Маркус 2 0
Васильев Константин 1 0
Крейда Владислав 1 0
Хуссар Кристо 1 0
Кураксин Данил 1 0

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
3
50%
91-120

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1
Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1
Флора Таллин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флора Таллин - Нарва Транс 3:1 Флора Таллин - Виртус 5:2 Виртус - Флора Таллин 0:0 Таммека Тарту - Флора Таллин 2:0
Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
Флора Таллин

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Викингур Рейкьявик
Флора Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Гуннарссон Карл получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Крейда Владислав получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vikin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Викингур Рейкьявик 89% (97)
    X 7.3% (8)
    Флора Таллин 3.7% (4)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 1:1 Флора Таллин

    Исход игры
    Викингур Рейкьявик
    89% (97)
    Ничья
    7.3% (8)
    Флора Таллин
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.47% (54)
    Меньше
    49.53% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    54.21% (58)
    Нет
    45.79% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Викингур Рейкьявик
    37.6% (41)
    2:0 Викингур Рейкьявик
    25.7% (28)
    1:0 Викингур Рейкьявик
    15.6% (17)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    3:0 Викингур Рейкьявик
    3.7% (4)
    3:1 Викингур Рейкьявик
    3.7% (4)
    1:2 Флора Таллин
    2.8% (3)
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