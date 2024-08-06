Тур: 3. Стадион: Стадион имени Михаила Месхи.
Бомбардиры внутри турнира
Иберия 1999
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cheikne Sylla
|1
|0.5
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.5
|Джинджолава Джемали-Георгий
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|1.5
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Давидсон
|1
|0.5
|Шахинер Омер Али
|1
|0.5
|Кеман Оливье
|1
|0.5
|Озджан Беркай
|1
|0.5
|Гюрелер Хамза
|1
|0.5
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Гюрлер Сердар
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
|Шенгезер Мухаммед
|0
|0
Карточки
Иберия 1999
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gizo Mamageishvili
|2
|0
|Кохреидзе Георгий
|1
|0
|Giorgi Jgerenaia
|1
|0
|Ноникашвили Шота
|1
|0
|Капанадзе Цотне
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|1
|0
|Джало Матшу
|1
|0
Результаты матчей
Иберия 1999
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Иберия 1999
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Иберия 1999
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иберия 1999
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Иберия 1999 - Телави 1:1 Партизани - Иберия 1999 0:0 Иберия 1999 - Партизани 2:0 Иберия 1999 - Самгурали Цхалтубо 1:2
Гагра - Иберия 1999 4:0 Иберия 1999 - Колхети Поти 0:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Дила 1:4 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Самтредия - Иберия 1999 0:3 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Телави - Иберия 1999 0:3 Самгурали Цхалтубо - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Гагра 3:1 Колхети Поти - Иберия 1999 1:2 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Дила - Иберия 1999 3:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Иберия 1999 - Самтредия 2:2 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1
Результаты матчей
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
Точный счет
2:0
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир
Исход игры
Иберия 1999
2.2% (1)
Ничья
13% (6)
Истанбул Башакшехир
84.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (27)
Меньше
41.3% (19)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
1:2 Истанбул Башакшехир
41.3% (19)
0:2 Истанбул Башакшехир
19.6% (9)
1:1 Ничья
13% (6)
1:3 Истанбул Башакшехир
8.7% (4)
0:1 Истанбул Башакшехир
6.5% (3)
0:3 Истанбул Башакшехир
4.3% (2)
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