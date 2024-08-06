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Тур: 3. Стадион: .
Иберия 1999
 
Позже
Истанбул Башакшехир
Прогнозы 44
Иберия 1999 2.3% (1)
X 13.6% (6)
Истанбул Башакшехир 84.1% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Иберия 1999
Ничья
Истанбул Башакшехир
7.70
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5.10
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4.90
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Иберия 1999
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cheikne Sylla 1 0.5
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.5
Джинджолава Джемали-Георгий 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 3 1.5
Фигейредо Жоау 2 1
Давидсон 1 0.5
Шахинер Омер Али 1 0.5
Кеман Оливье 1 0.5
Озджан Беркай 1 0.5
Гюрелер Хамза 1 0.5
Пелкас Димитрис 0 0
Гюрлер Сердар 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Шенгезер Мухаммед 0 0

Карточки

Иберия 1999
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gizo Mamageishvili 2 0
Кохреидзе Георгий 1 0
Giorgi Jgerenaia 1 0
Ноникашвили Шота 1 0
Капанадзе Цотне 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 1 0
Джало Матшу 1 0

Результаты матчей

Иберия 1999
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Иберия 1999
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Иберия 1999
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иберия 1999
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Иберия 1999 - Телави 1:1 Партизани - Иберия 1999 0:0 Иберия 1999 - Партизани 2:0 Иберия 1999 - Самгурали Цхалтубо 1:2
Гагра - Иберия 1999 4:0 Иберия 1999 - Колхети Поти 0:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Дила 1:4 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Самтредия - Иберия 1999 0:3 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Телави - Иберия 1999 0:3 Самгурали Цхалтубо - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Гагра 3:1 Колхети Поти - Иберия 1999 1:2 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Дила - Иберия 1999 3:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Иберия 1999 - Самтредия 2:2 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1

Результаты матчей

Иберия 1999
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:0
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Иберия 1999
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 53 минуты.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Иберия 1999 2.3% (1)
    X 13.6% (6)
    Истанбул Башакшехир 84.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иберия 1999
    Ничья
    Истанбул Башакшехир
    7.70
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    Прогнозы на матч Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Иберия 1999
    2.2% (1)
    Ничья
    13% (6)
    Истанбул Башакшехир
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Истанбул Башакшехир
    41.3% (19)
    0:2 Истанбул Башакшехир
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    1:3 Истанбул Башакшехир
    8.7% (4)
    0:1 Истанбул Башакшехир
    6.5% (3)
    0:3 Истанбул Башакшехир
    4.3% (2)
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    Иберия 1999
    Истанбул Башакшехир
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