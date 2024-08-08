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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Чёчирка Кристиан-Петру
Силькеборг
2:2
Конец матча
Гент
0'
1:0
49' Пенальти
Адамсен Тонни
50' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
1:1
61' Гол в свои ворота
Ганшаш Педру
65' Желтая карточка
Гудьонсен Андри
79' Желтая карточка
Геркенс Питер
1:2
90' Гол
Дин Макс
2:2
90' Гол
Адамсен Тонни
90'+7

Ход матча

49'
Адамсен Тонни
1:0
50'
 
Фортуна Нуриу
59'
Julius Nielsen
Бакиз Юнес
 
61'
1:1
Ганшаш Педру
64'
 
Геркенс Питер
Кумс Свен
65'
 
Гудьонсен Андри
71'
 
Дин Макс
Сурдез Франк
71'
 
Гандельман Омри
Хон Хён-Сок
73'
Пюндт Андреас
Бринк Марк
 
73'
Мадс Фройндлих
Андерсен Йеппе
 
79'
 
Геркенс Питер
79'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Эстрём Робин
 
89'
 
Йокота Дайсуке
Гудьонсен Андри
89'
 
Гамбор Хуго
Фадига Ноа
90'
1:2
Дин Макс
(Йокота Дайсуке)
90'
Адамсен Тонни
(Пюндт Андреас)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 113
Силькеборг 8% (9)
X 34.5% (39)
Гент 57.5% (65)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
8
Андерсен
Йеппе
23
Адамсен
Тонни
21
Клинг
Андерс
10
Бакиз
Юнес
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
25
Фортуна
Нуриу
24
Кумс
Свен
16
Mathias
Delorge
7
Хон
Хён-Сок
19
Сурдез
Франк
9
Гудьонсен
Андри
3
Браун
Арчи
Силькеборг
4-3-2-1
Гент
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 2 (1) 2
Пюндт Андреас 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хон Хён-Сок 2 0.67
Дин Макс 2 (1) 0.67
Кумс Свен 1 0.33
Митрович Стефан 1 0.33
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.33
Де Сар Жюльен 1 (1) 0.33
Геркенс Питер 0 0
Фадига Ноа 0 0
Йокота Дайсуке 0 0
Браун Арчи 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортуна Нуриу 2 0
Геркенс Питер 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0
Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1
Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2

Результаты матчей

Силькеборг
Гент

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • 93'
    Йокота Дайсуке сделал результативную передачу.
  • 93'
    ГОООООЛ - Дин Макс Гент забивает ударом головой
  • 93'
    Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Редин Понтус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Гент совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Клинг Андерс из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Гент пытается что-то создать.
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    Прогнозы 113
    Силькеборг 8% (9)
    X 34.5% (39)
    Гент 57.5% (65)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Силькеборг 2:2 Гент

    Исход игры
    Силькеборг
    8% (9)
    Ничья
    34.5% (39)
    Гент
    57.5% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.05% (60)
    Меньше
    44.95% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    38.1% (43)
    1:1 Ничья
    30.1% (34)
    0:1 Гент
    6.2% (7)
    2:1 Силькеборг
    5.3% (6)
    0:2 Гент
    4.4% (5)
    1:3 Гент
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
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