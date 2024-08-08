Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

82' Гент совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

79' Геркенс Питер получил желтую карточку от судьи

74' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

72' Сонне Оливер не смог попасть в створ ударом издали

70' Удар от ворот произведет Гент

69' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Матиас Делорж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

65' Гудьонсен Андри тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

65' Удар от ворот произведет Силькеборг

64' Гент совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Бринк Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Г О О О О Л - Ганшаш Педру уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

61' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Гент совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Силькеборг

55' Руф Дави взял и забрал мяч на выходе

54' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Силькеборг

52' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' 'Г О О О О О Л - Адамсен Тонни из команды Силькеборг забивает с пенальти! Он пробил левой. Дэйви Роф был близок к тому, чтобы отразить мяч.'