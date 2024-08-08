Тур: 3. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Чёчирка Кристиан-Петру
2:2
Конец матча
0'
1:0
49' ПенальтиАдамсен Тонни
50' Желтая карточкаФортуна Нуриу
1:1
61' Гол в свои воротаГаншаш Педру
65' Желтая карточкаГудьонсен Андри
79' Желтая карточкаГеркенс Питер
1:2
90' ГолДин Макс
2:2
90' ГолАдамсен Тонни
90'+7
Ход матча
49'
1:0
50'
61'
1:1
65'
71'
79'
90'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Редин
Понтус
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Бакиз
Юнес
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин Макс
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|2 (1)
|2
|Пюндт Андреас
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хон Хён-Сок
|2
|0.67
|Дин Макс
|2 (1)
|0.67
|Кумс Свен
|1
|0.33
|Митрович Стефан
|1
|0.33
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.33
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.33
|Геркенс Питер
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Йокота Дайсуке
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0
Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1
Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2
Результаты матчей
Силькеборг
Гент
Точный счет
2:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Силькеборг 2:2 Гент
Исход игры
Силькеборг
8% (9)
Ничья
34.5% (39)
Гент
57.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
86.24% (94)
Нет
13.76% (15)
Популярный счёт
1:2 Гент
38.1% (43)
1:1 Ничья
30.1% (34)
0:1 Гент
6.2% (7)
2:1 Силькеборг
5.3% (6)
0:2 Гент
4.4% (5)
1:3 Гент
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!