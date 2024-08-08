Тур: 3. Стадион: Hristo Botev, Plovdiv.
1:0
Второй тайм: 77'
Ход матча
23'
35'
1:0
51'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
19
Конт
Антуан
15
Это'О
Джеймс
10
Попов
Ивелин
44
Шунич
Тони
50
Мемия
Керим
14
Посавец
Иван
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
-
15 Это'О ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Илиев НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мараш АлексаНападающий
-
-
88 Alen Korosec
-
42 Ivaylo Videv
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
-
14 Посавец ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Чуже МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Рушевич АнесНападающий
-
30 Fran Topic
-
81 Marko Kozina
-
Главный тренер: Марио Иванкович
Бомбардиры внутри турнира
Ботев Пловдив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акере Самуэль
|1
|1
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Млинар Франо
|1
|0.33
|Яковльевич Слободан
|1
|0.33
|Мулахусейнович Нардин
|1
|0.33
|Иванчич Антонио
|0
|0
|Посавец Иван
|0
|0
Карточки
Ботев Пловдив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорлука Йосип
|2
|0
|Иванчич Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Ботев Пловдив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Ботев Пловдив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Ботев Пловдив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зриньски
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботев Пловдив
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Левски Крумовград - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:2 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1
Ботев Враца - Ботев Пловдив 1:3 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0 Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4
Зриньски
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Браво - Зриньски 1:3 Зриньски - Браво 0:1 Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2
Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0 Зриньски - Вележ 1:0 Зриньски - Звьезда Бргуле 4:0 Слога Добой - Зриньски 0:0
Результаты матчей
Ботев Пловдив
Зриньски
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ботев Пловдив
Зриньски
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ботев Пловдив 1:0 Зриньски
Исход игры
Ботев Пловдив
70.9% (78)
Ничья
22.7% (25)
Зриньски
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.79% (49)
Меньше
54.21% (58)
Обе команды забьют
Да
67.29% (72)
Нет
32.71% (35)
Популярный счёт
2:1 Ботев Пловдив
39.1% (43)
1:0 Ботев Пловдив
24.5% (27)
1:1 Ничья
20.9% (23)
2:0 Ботев Пловдив
4.5% (5)
1:2 Зриньски
2.7% (3)
0:1 Зриньски
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!