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Тур: 3. Стадион: .
Ботев Пловдив
2:1
Конец матча
Зриньски
0'
23' Желтая карточка
Иванчич Антонио
1:0
35' Гол
Акере Самуэль
51' Желтая карточка
Шунич Тони
1:1
77' Гол
Чуже Марио
2:1
79' Гол
Мараш Алекса
81' Желтая карточка
Это'О Джеймс
85' Желтая карточка
Киш Томислав
90'+6

Ход матча

23'
 
Иванчич Антонио
35'
Акере Самуэль
(Минков Николай)
1:0
46'
 
Киш Томислав
Посавец Иван
51'
 
Шунич Тони
61'
 
Тичинович Марио
Мемия Керим
70'
Alen Korosec
Акере Самуэль
 
70'
Мараш Алекса
Секулич Мартин
 
72'
Дьябате Сирики
Конт Антуан
 
73'
 
Fran Topic
Малекинусич Матия
77'
1:1
Чуже Марио
79'
Мараш Алекса
(Alen Korosec)
2:1
81'
Это'О Джеймс
 
83'
Укаки Эхидже
Christian Nwachukwu
 
83'
Карабелев Янис
Попов Ивелин
 
85'
 
Киш Томислав
86'
 
Рушевич Анес
Мулахусейнович Нардин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 110
Ботев Пловдив 70.9% (78)
X 22.7% (25)
Зриньски 6.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бернат
Ханс
Кристиан
17
Минков
Николай
5
Тамм
Йоонас
19
Конт
Антуан
38
Балояннис
Константинос
15
Это'О
Джеймс
20
Перера
Антонио
7
Акере
Самуэль
10
Попов
Ивелин
40
Christian
Nwachukwu
9
Секулич
Мартин
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
4
Баришич
Хрвое
44
Шунич
Тони
50
Мемия
Керим
8
Млинар
Франо
14
Посавец
Иван
20
Иванчич
Антонио
17
Малекинусич
Матия
11
Мулахусейнович
Нардин
25
Чуже
Марио
Ботев Пловдив
4-2-3-1
Зриньски
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ботев Пловдив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мараш Алекса 1 1
Акере Самуэль 1 1
Минков Николай 0 0
Alen Korosec 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Млинар Франо 1 0.33
Яковльевич Слободан 1 0.33
Мулахусейнович Нардин 1 0.33
Чуже Марио 1 0.33
Иванчич Антонио 0 0
Посавец Иван 0 0

Карточки

Ботев Пловдив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Это'О Джеймс 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шунич Тони 1 0
Киш Томислав 1 0
Чорлука Йосип 1 0
Иванчич Антонио 1 0

Результаты матчей

Ботев Пловдив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Ботев Пловдив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ботев Пловдив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зриньски
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботев Пловдив
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Левски Крумовград - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:2 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1
Ботев Враца - Ботев Пловдив 1:3 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0 Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4
Зриньски
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Браво - Зриньски 1:3 Зриньски - Браво 0:1 Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2
Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0 Зриньски - Вележ 1:0 Зриньски - Звьезда Бргуле 4:0 Слога Добой - Зриньски 0:0

Результаты матчей

Ботев Пловдив
Зриньски

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ботев Пловдив
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
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Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Посавец Иван уходит с поля. Киш Томислав выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hristo Botev, Plovdiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Ботев Пловдив 70.9% (78)
    X 22.7% (25)
    Зриньски 6.4% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ботев Пловдив 2:1 Зриньски

    Исход игры
    Ботев Пловдив
    70.9% (78)
    Ничья
    22.7% (25)
    Зриньски
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.79% (49)
    Меньше
    54.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    67.29% (72)
    Нет
    32.71% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ботев Пловдив
    39.1% (43)
    1:0 Ботев Пловдив
    24.5% (27)
    1:1 Ничья
    20.9% (23)
    2:0 Ботев Пловдив
    4.5% (5)
    1:2 Зриньски
    2.7% (3)
    0:1 Зриньски
    1.8% (2)
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