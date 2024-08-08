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Тур: 3. Стадион: .
Марибор
1:0
Второй тайм: 60'
Войводина Нови Сад
0'
35' Желтая карточка
Бутян Михай
44' Желтая карточка
Петрович Ньегош
0:0
58' Не забитый пенальти
Иличич Йосип
1:0
59' Гол
Иличич Йосип

Ход матча

33'
 
Иванович Михайло
Радулович Андрия
35'
 
Бутян Михай
44'
 
Петрович Ньегош
50'
 
Медоевич Слободан
Полетанович Марко
58'
Иличич Йосип
0:0
59'
Иличич Йосип
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 109
Марибор 86.2% (94)
X 10.1% (11)
Войводина Нови Сад 3.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
Войводина Нови Сад
2.08
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3.45
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5.60
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Все Коэффициенты
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
25
Шоштарич-Карич
Свен
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
8
Бозик
Марко
13
Etienne
Beugre
25
Царевич
Лазар
16
Бутян
Михай
29
Коллинс
Шичендже
5
Црномаркович
Джордже
23
Lucas
Barros
4
Полетанович
Марко
18
Петрович
Ньегош
26
Савичевич
Вукан
49
Радулович
Андрия
7
Бамиделе
Юсуф
14
Зади-Сери
Калеб
Марибор
4-2-3-1
Войводина Нови Сад
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якупович Арнел 2 0.67
Репас Ян 1 0.33
Иличич Йосип 1 0.33
Милец Мартин 0 0
Репас Жига 0 0
Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иличич Йосип 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Бурле Редван 1 0
Войводина Нови Сад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Ньегош 1 0
Бутян Михай 1 0

Результаты матчей

Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Марибор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1
Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Чукарички - Войводина Нови Сад 3:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3
Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3

Результаты матчей

Марибор
Войводина Нови Сад

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Марибор
Войводина Нови Сад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Петрович Ньегош получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Бутян Михай получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 109
Марибор 86.2% (94)
X 10.1% (11)
Войводина Нови Сад 3.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
Войводина Нови Сад
2.08
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Прогнозы на матч Марибор 1:0 Войводина Нови Сад

Исход игры
Марибор
86.2% (94)
Ничья
10.1% (11)
Войводина Нови Сад
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.4% (55)
Меньше
48.6% (52)
Обе команды забьют
Да
57.01% (61)
Нет
42.99% (46)
Популярный счёт
2:1 Марибор
42.2% (46)
1:0 Марибор
20.2% (22)
2:0 Марибор
19.3% (21)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:1 Марибор
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:2 Войводина Нови Сад
1.8% (2)
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Войводина Нови Сад
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