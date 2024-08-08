Тур: 3. Стадион: Людски ВРТ.
2:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаБутян Михай
44' Желтая карточкаПетрович Ньегош
0:0
59' Не забитый пенальтиИличич Йосип
1:0
59' ГолИличич Йосип
70' Красная карточкаМедоевич Слободан
1:1
77' ГолЗади-Сери Калеб
83' Желтая карточкаСирвис Пиюс
84' Желтая карточкаБамиделе Юсуф
2:1
90' ГолСудани Эль-Арби
90'+9
Ход матча
35'
44'
59'
0:0
59'
1:0
77'
83'
84'
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
52 Владение мячом, % 48
1
Юг
Ажбей
50
Lan
Vidmar
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
- Защитник
-
50 Lan VidmarЗащитник
- Защитник
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Репас ЖигаПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
10 Баришич МаксПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бурле РедванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мбина ПатрикНападающий
- Нападающий
-
21 Karol Borys
-
16 Niko Grlic
-
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Lucas BarrosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Росич ДраганВратарь
-
15 Еличич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Николич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
Бомбардиры внутри турнира
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иличич Йосип
|2
|0.67
|Якупович Арнел
|2
|0.67
|Репас Ян
|1
|0.33
|Судани Эль-Арби
|1
|0.33
|Милец Мартин
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
|Репас Жига
|0
|0
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зади-Сери Калеб
|1
|1
|Петрович Ньегош
|0
|0
Карточки
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сирвис Пиюс
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Бурле Редван
|1
|0
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медоевич Слободан
|0
|1
|Петрович Ньегош
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Марибор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Марибор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
1
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1
Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Чукарички - Войводина Нови Сад 3:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3
Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3
Результаты матчей
Марибор
Войводина Нови Сад
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Марибор
Войводина Нови Сад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч Марибор 2:1 Войводина Нови Сад
Исход игры
Марибор
86.2% (94)
Ничья
10.1% (11)
Войводина Нови Сад
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.4% (55)
Меньше
48.6% (52)
Обе команды забьют
Да
57.01% (61)
Нет
42.99% (46)
Популярный счёт
2:1 Марибор
42.2% (46)
1:0 Марибор
20.2% (22)
2:0 Марибор
19.3% (21)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:1 Марибор
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:2 Войводина Нови Сад
1.8% (2)
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