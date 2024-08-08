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Тур: 3. Стадион: .
Марибор
2:1
Конец матча
Войводина Нови Сад
0'
35' Желтая карточка
Бутян Михай
44' Желтая карточка
Петрович Ньегош
0:0
59' Не забитый пенальти
Иличич Йосип
1:0
59' Гол
Иличич Йосип
70' Красная карточка
Медоевич Слободан
1:1
77' Гол
Зади-Сери Калеб
83' Желтая карточка
Сирвис Пиюс
84' Желтая карточка
Бамиделе Юсуф
2:1
90' Гол
Судани Эль-Арби
90'+9

Ход матча

33'
 
Иванович Михайло
Радулович Андрия
35'
 
Бутян Михай
44'
 
Петрович Ньегош
50'
 
Медоевич Слободан
Полетанович Марко
59'
Иличич Йосип
0:0
59'
Иличич Йосип
1:0
67'
Судани Эль-Арби
Баришич Макс
 
67'
Якупович Арнел
Etienne Beugre
 
70'
 
Медоевич Слободан
77'
1:1
Зади-Сери Калеб
(Петрович Ньегош)
78'
Сикошек Грегор
Милец Мартин
 
83'
Сирвис Пиюс
 
84'
 
Бамиделе Юсуф
87'
Karol Borys
Репас Жига
 
87'
Бурле Редван
Бозик Марко
 
89'
 
Lazar Nikolic2
Савичевич Вукан
90'
Судани Эль-Арби
(Сирвис Пиюс)
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 109
Марибор 86.2% (94)
X 10.1% (11)
Войводина Нови Сад 3.7% (4)
Все прогнозы
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
25
Шоштарич-Карич
Свен
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
8
Бозик
Марко
13
Etienne
Beugre
25
Царевич
Лазар
16
Бутян
Михай
29
Коллинс
Шичендже
5
Црномаркович
Джордже
23
Lucas
Barros
4
Полетанович
Марко
18
Петрович
Ньегош
26
Савичевич
Вукан
49
Радулович
Андрия
7
Бамиделе
Юсуф
14
Зади-Сери
Калеб
Марибор
4-2-3-1
Войводина Нови Сад
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иличич Йосип 2 0.67
Якупович Арнел 2 0.67
Репас Ян 1 0.33
Судани Эль-Арби 1 0.33
Милец Мартин 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Репас Жига 0 0
Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зади-Сери Калеб 1 1
Петрович Ньегош 0 0

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сирвис Пиюс 2 0
Иличич Йосип 1 0
Бурле Редван 1 0
Войводина Нови Сад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медоевич Слободан 0 1
Петрович Ньегош 1 0
Бутян Михай 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0

Результаты матчей

Марибор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Марибор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
1
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1
Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Чукарички - Войводина Нови Сад 3:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3
Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3

Результаты матчей

Марибор
Войводина Нови Сад

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Марибор
Войводина Нови Сад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
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    Прогнозы 109
    Марибор 86.2% (94)
    X 10.1% (11)
    Войводина Нови Сад 3.7% (4)
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    Прогнозы на матч Марибор 2:1 Войводина Нови Сад

    Исход игры
    Марибор
    86.2% (94)
    Ничья
    10.1% (11)
    Войводина Нови Сад
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.4% (55)
    Меньше
    48.6% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    57.01% (61)
    Нет
    42.99% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Марибор
    42.2% (46)
    1:0 Марибор
    20.2% (22)
    2:0 Марибор
    19.3% (21)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    3:1 Марибор
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:2 Войводина Нови Сад
    1.8% (2)
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