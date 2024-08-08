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Тур: 3. Стадион: .
Олимпия Любляна
3:0
Конец матча
Шериф
0'
14' Желтая карточка
Ратник Марцел
45' Желтая карточка
Линс Матеус
1:0
45' Пенальти
Лукас Педро
2:0
65' Гол
Доффо Агустин
3:0
84' Гол
Суалеэ Давид
90'+4

Ход матча

14'
Ратник Марцел
 
45'
 
Линс Матеус
45'
Лукас Педро
1:0
57'
 
Аллач Айуб
Нгом-Мбекели Жером
65'
Доффо Агустин
(Лукас Педро)
2:0
70'
Ivan Durdov
Лукас Педро
 
78'
 
Бадоло Седрик
Адемо Питер
78'
 
Аканби Ибрагим
Линс Матеус
82'
Thalisson
_Kojic D.
 
83'
Брест Марко
Бултам Реда
 
84'
Суалеэ Давид
(Доффо Агустин)
3:0
90'
Ласицкас Юстас
Мотика Неманья
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Олимпия Любляна 71.2% (79)
X 16.2% (18)
Шериф 12.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
17
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
34
Доффо
Агустин
6
Peter
Agba
24
Бултам
Реда
9
_Kojic
D.
20
Мотика
Неманья
37
Лукас
Педро
16
Аль-Туми
Рашед
66
Пата
Илунга
50
Беиратш
Жослен
33
Линс
Матеус
91
Юрешкин
Роко
3
Боакие
Нана
18
Киабу
Мусса
8
Пальинья
Жуан
69
Адемо
Питер
90
Яде
Папа
Ндиага
17
Нгом-Мбекели
Жером
Олимпия Любляна
4-2-3-1
Шериф
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raul Florucz 2 0.67
Доффо Агустин 1 0.33
Лукас Педро 1 (1) 0.33
Суалеэ Давид 1 0.33
Пинту Диогу 1 0.33
Ivan Durdov 1 0.33
Силва Хорхе 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
_Kojic D. 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Хорхе 1 0
Ратник Марцел 1 0
Raul Florucz 1 0
_Kojic D. 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линс Матеус 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0
Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Браво - Олимпия Любляна 1:1
Шериф
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шериф - Дачия-Буюканы 2:0 Эльфсборг - Шериф 2:0 Шериф - Эльфсборг 0:1 Зиря - Шериф 1:2
Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Шериф

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Лукас Педро из команды Олимпия Любляна забивает с точки!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Олимпия Любляна 71.2% (79)
    X 16.2% (18)
    Шериф 12.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 3:0 Шериф

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    71.2% (79)
    Ничья
    16.2% (18)
    Шериф
    12.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (44)
    Меньше
    59.26% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (58)
    Нет
    46.3% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпия Любляна
    28.8% (32)
    1:0 Олимпия Любляна
    27% (30)
    2:0 Олимпия Любляна
    14.4% (16)
    1:1 Ничья
    13.5% (15)
    1:2 Шериф
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Шериф
    2.7% (3)
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