Тур: 3. Стадион: Стожице.
3:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаРатник Марцел
45' Желтая карточкаЛинс Матеус
1:0
45' ПенальтиЛукас Педро
2:0
65' ГолДоффо Агустин
3:0
84' ГолСуалеэ Давид
90'+4
Ход матча
14'
45'
45'
1:0
65'
2:0
84'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бултам
Реда
37
Лукас
Педро
66
Пата
Илунга
33
Линс
Матеус
91
Юрешкин
Роко
18
Киабу
Мусса
69
Адемо
Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лукас ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Вратарь
-
23 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
-
-
19 Ivan Durdov
-
-
-
-
88 Thalisson
-
Главный тренер: Санчес Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Пата ИлунгаЗащитник
- Защитник
-
33 Линс МатеусЗащитник
-
91 Юрешкин РокоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Адемо ПитерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Форов ДалилаПолузащитник
-
9 Риак АякНападающий
-
45 Аллач АйубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гура Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raul Florucz
|2
|0.67
|Доффо Агустин
|1
|0.33
|Лукас Педро
|1 (1)
|0.33
|Суалеэ Давид
|1
|0.33
|Пинту Диогу
|1
|0.33
|Ivan Durdov
|1
|0.33
|Силва Хорхе
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|_Kojic D.
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Хорхе
|1
|0
|Ратник Марцел
|1
|0
|Raul Florucz
|1
|0
|_Kojic D.
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линс Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0
Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Браво - Олимпия Любляна 1:1
Шериф
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шериф - Дачия-Буюканы 2:0 Эльфсборг - Шериф 2:0 Шериф - Эльфсборг 0:1 Зиря - Шериф 1:2
Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Шериф
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Шериф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 3:0 Шериф
Исход игры
Олимпия Любляна
71.2% (79)
Ничья
16.2% (18)
Шериф
12.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
53.7% (58)
Нет
46.3% (50)
Популярный счёт
2:1 Олимпия Любляна
28.8% (32)
1:0 Олимпия Любляна
27% (30)
2:0 Олимпия Любляна
14.4% (16)
1:1 Ничья
13.5% (15)
1:2 Шериф
6.3% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Шериф
2.7% (3)
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