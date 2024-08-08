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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ильвес
1:1
Конец матча
Юргорден
0'
18' Желтая карточка
Хаарала Сантери
47' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
0:1
57' Гол
Викхейм Густав
64' Желтая карточка
Сабович Бесард
1:1
65' Гол
Риски Роопе
90'+6

Ход матча

18'
Хаарала Сантери
 
46'
 
Теркильдсен Петер
Штоль Адам
47'
Пиккарайнен Юханэ
 
57'
0:1
Викхейм Густав
(Фаллениус Оскар)
61'
Риски Роопе
Ала-Мюллюмяки Лаури
 
61'
Marius Soederbaeck
Oiva Jukkola
 
64'
 
Сабович Бесард
65'
Риски Роопе
(Арифи Дони)
1:1
73'
 
Приске Аугуст
Хуммет Денис
73'
 
Радетинац Харис
Шуллер Расмус
73'
 
Берг Виктор
Викхейм Густав
83'
 
Patric Aaslund
Фаллениус Оскар
90'
Abdoulaye Kante
Арифи Дони
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 110
Ильвес 15.5% (17)
X 27.3% (30)
Юргорден 57.3% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Ville
Seppae
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
6
Арифи
Дони
19
Oiva
Jukkola
7
Ветели
Йоона
29
Хаарала
Сантери
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
6
Шуллер
Расмус
14
Сабович
Бесард
15
Фаллениус
Оскар
16
Гулликсен
Тобиас
23
Викхейм
Густав
11
Хуммет
Денис
Ильвес
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риски Роопе 2 0.67
Хаарала Сантери 1 0.33
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.33
Мяенпя Аапо 1 0.33
Marius Soederbaeck 1 0.33
Арифи Дони 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Викхейм Густав 2 0.67
Хуммет Денис 2 0.67
Фаллениус Оскар 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Попович Антон 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Арифи Дони 1 0
Улунду Винсент 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 2 0
Ларссон Якоб 0 1
Шуллер Расмус 1 0
Викхейм Густав 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Тенхо Миро 1 0
Даль Самуэль 1 0

Результаты матчей

Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2
Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0
Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3

Результаты матчей

Ильвес
Юргорден

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Хаарала Сантери получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Ильвес 15.5% (17)
    X 27.3% (30)
    Юргорден 57.3% (63)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ильвес 1:1 Юргорден

    Исход игры
    Ильвес
    15.5% (17)
    Ничья
    27.3% (30)
    Юргорден
    57.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (58)
    Меньше
    46.3% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (84)
    Нет
    22.22% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Юргорден
    40.9% (45)
    1:1 Ничья
    23.6% (26)
    0:1 Юргорден
    11.8% (13)
    1:0 Ильвес
    6.4% (7)
    2:1 Ильвес
    6.4% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Ильвес
    1.8% (2)
    1:3 Юргорден
    1.8% (2)
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