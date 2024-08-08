Тур: 3. Стадион: Таммела.
0'
18' Желтая карточкаХаарала Сантери
47' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
0:1
57' ГолВикхейм Густав
64' Желтая карточкаСабович Бесард
1:1
65' ГолРиски Роопе
90'+6
Ход матча
18'
57'
64'
65'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
12
Ville
Seppae
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
-
12 Ville SeppaeВратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
40 Max Croon
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риски Роопе
|2
|0.67
|Хаарала Сантери
|1
|0.33
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.33
|Мяенпя Аапо
|1
|0.33
|Marius Soederbaeck
|1
|0.33
|Арифи Дони
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Викхейм Густав
|2
|0.67
|Хуммет Денис
|2
|0.67
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Арифи Дони
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|2
|0
|Ларссон Якоб
|0
|1
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2
Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0
Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3
Результаты матчей
Ильвес
Юргорден
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ильвес 1:1 Юргорден
Исход игры
Ильвес
15.5% (17)
Ничья
27.3% (30)
Юргорден
57.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
53.7% (58)
Меньше
46.3% (50)
Обе команды забьют
Да
77.78% (84)
Нет
22.22% (24)
Популярный счёт
1:2 Юргорден
40.9% (45)
1:1 Ничья
23.6% (26)
0:1 Юргорден
11.8% (13)
1:0 Ильвес
6.4% (7)
2:1 Ильвес
6.4% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:0 Ильвес
1.8% (2)
1:3 Юргорден
1.8% (2)
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