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Тур: 3. Стадион: .
Маккаби Петах-Тиква
0:1
Второй тайм: 79'
ЧФР Клуж
0'
5' Желтая карточка
Guy Deznet
0:1
9' Гол
Мухар Карло
74' Желтая карточка
Yarden Cohen2
77' Желтая карточка
79' Желтая карточка

Ход матча

5'
Guy Deznet
 
9'
0:1
Мухар Карло
42'
Ido Cohen
Каро Андреас
 
46'
Aviv Salem
Yarden Cohen2
 
74'
Yarden Cohen2
 
77'
 
79'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 110
Маккаби Петах-Тиква 20% (22)
X 25.5% (28)
ЧФР Клуж 54.5% (60)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Петах-Тиква
Ничья
ЧФР Клуж
73.00
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7.70
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3.70
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Все Коэффициенты
34
Marco
Wolff
2
Каро
Андреас
25
Галабов
Пламен
32
Muhammad
Handy
26
Guy
Deznet
16
Yarden
Cohen2
53
Liran
Hazan
28
Niv
Yehoshua
14
Саар
Бен
8
Anas
Mahamid
7
Штор
Лука
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
26
Артян
Андрей
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Кореница
Меритон
Маккаби Петах-Тиква
5-3-2
ЧФР Клуж
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Петах-Тиква
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухар Карло 2 0.67
Бирлигея Даниэль 2 0.67
Нкололо Бени 1 0.33
Кореница Меритон 1 0.33
Дяк Чиприан 0 0
Михаэль Петер 0 0

Карточки

Маккаби Петах-Тиква
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guy Deznet 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Могос Василе 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Бобен Матия 1 0
Нкололо Бени 1 0
Илие Матей 1 0

Результаты матчей

Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Петах-Тиква
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 ЦСКА София - Маккаби Петах-Тиква 2:1
Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бейтар - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Петах-Тиква 4:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Петах-Тиква 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 0:2 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Петах-Тиква - Ашдод 0:1 Маккаби Петах-Тиква - Бейтар 0:3 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Петах-Тиква 2:2 Хапоэль Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2

Результаты матчей

Маккаби Петах-Тиква
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Маккаби Петах-Тиква
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 74'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 74'
    Yarden Cohen получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Yarden Cohen уходит с поля. Aviv Salem выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Каро Андреас уходит с поля. Ido Cohen выходит вместо него
  • 28'
    Anas Mahamid уходит с поля. Amir Altoury выходит вместо него
  • 9'
    Г О О О О Л - Мухар Карло бьет в цель!
  • 5'
    Guy Deznet получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vivacom Arena Georgi Asparuhov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 110
Маккаби Петах-Тиква 20% (22)
X 25.5% (28)
ЧФР Клуж 54.5% (60)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Петах-Тиква
Ничья
ЧФР Клуж
73.00
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7.70
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Прогнозы на матч Маккаби Петах-Тиква 0:1 ЧФР Клуж

Исход игры
Маккаби Петах-Тиква
20% (22)
Ничья
25.5% (28)
ЧФР Клуж
54.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:2 ЧФР Клуж
34.5% (38)
1:1 Ничья
23.6% (26)
2:1 Маккаби Петах-Тиква
12.7% (14)
0:1 ЧФР Клуж
11.8% (13)
0:2 ЧФР Клуж
6.4% (7)
1:0 Маккаби Петах-Тиква
3.6% (4)
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