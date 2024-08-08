Тур: 3. Стадион: Vivacom Arena Georgi Asparuhov.
0:1
Второй тайм: 79'
0'
5' Желтая карточкаGuy Deznet
0:1
9' ГолМухар Карло
74' Желтая карточкаYarden Cohen2
Ход матча
5'
9'
0:1
74'
77'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
34
Marco
Wolff
26
Guy
Deznet
53
Liran
Hazan
28
Niv
Yehoshua
14
Саар
Бен
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
26
Артян
Андрей
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
34 Marco WolffВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Guy DeznetЗащитник
- Защитник
-
53 Liran HazanПолузащитник
-
28 Niv YehoshuaПолузащитник
-
14 Саар БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Фукс ХадарЗащитник
- Полузащитник
-
18 Веред ИданНападающий
-
-
11 Or Roizman
-
12 Alon Azugi
-
17 Aviv Salem
-
77 Amir Altoury
-
-
-
20 Ido Cohen
-
Главный тренер: Dan Romann
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Нкололо БениНападающий
-
98 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Петах-Тиква
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухар Карло
|2
|0.67
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.67
|Нкололо Бени
|1
|0.33
|Кореница Меритон
|1
|0.33
|Дяк Чиприан
|0
|0
|Михаэль Петер
|0
|0
Карточки
Маккаби Петах-Тиква
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guy Deznet
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Могос Василе
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Нкололо Бени
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Петах-Тиква
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 ЦСКА София - Маккаби Петах-Тиква 2:1
Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бейтар - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Петах-Тиква 4:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Петах-Тиква 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 0:2 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Петах-Тиква - Ашдод 0:1 Маккаби Петах-Тиква - Бейтар 0:3 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Петах-Тиква 2:2 Хапоэль Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2
Результаты матчей
Маккаби Петах-Тиква
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Маккаби Петах-Тиква
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч Маккаби Петах-Тиква 0:1 ЧФР Клуж
Исход игры
Маккаби Петах-Тиква
20% (22)
Ничья
25.5% (28)
ЧФР Клуж
54.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:2 ЧФР Клуж
34.5% (38)
1:1 Ничья
23.6% (26)
2:1 Маккаби Петах-Тиква
12.7% (14)
0:1 ЧФР Клуж
11.8% (13)
0:2 ЧФР Клуж
6.4% (7)
1:0 Маккаби Петах-Тиква
3.6% (4)
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