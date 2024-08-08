Тур: 3. Стадион: The BBSP Stadium, Rugby Park.
0'
1:0
6' ГолВасселл Кайл
43' Желтая карточкаРайт Джо
1:1
50' ГолJakob Napoleon Romsaas
1:2
64' ГолНордас Лассе
68' Желтая карточкаYaw Paintsil
Ход матча
6'
1:0
43'
50'
64'
1:2
68'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
4
Райт
Джо
31
Полворт
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Райт ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Полворт ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кэмерон ИннсНападающий
-
-
12 David Watson
-
24 Bobby Wales
-
26 Ben Brannan
-
25 Ethan Brown
-
-
27 Kian Lesley
-
Главный тренер: Макиннес Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Heine Larsen
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
Бомбардиры внутри турнира
Килмарнок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васселл Кайл
|1
|1
|Лайонс Брэдли
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|0.67
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0.33
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.33
Карточки
Килмарнок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райт Джо
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Guddal
|1
|0
Результаты матчей
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Килмарнок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Селтик - Килмарнок 4:0 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0
Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Абердин - Килмарнок 3:1 Данди - Килмарнок 2:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2
Тромсё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6
Результаты матчей
Килмарнок
Тромсё
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Килмарнок
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Килмарнок 1:2 Тромсё
Исход игры
Килмарнок
45% (49)
Ничья
40.4% (44)
Тромсё
14.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (38)
Меньше
64.81% (70)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (38)
2:1 Килмарнок
23.9% (26)
1:0 Килмарнок
17.4% (19)
1:2 Тромсё
9.2% (10)
0:0 Ничья
5.5% (6)
0:1 Тромсё
2.8% (3)
2:0 Килмарнок
2.8% (3)
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