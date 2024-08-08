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Тур: 3. Стадион: .
Килмарнок
2:2
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
6' Гол
Васселл Кайл
43' Желтая карточка
Райт Джо
1:1
50' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
1:2
64' Гол
Нордас Лассе
68' Желтая карточка
Yaw Paintsil
2:2
90' Гол
Bobby Wales
90'+7

Ход матча

6'
Васселл Кайл
(Лайонс Брэдли)
1:0
43'
Райт Джо
 
46'
Маррей Фрейзер
Андерсон Брюс
 
46'
 
Корник Лео
Норхейм Рунар
50'
1:1
Jakob Napoleon Romsaas
64'
1:2
Нордас Лассе
65'
Маккензи Рори
Полворт Лиам
 
65'
David Watson
Доннелли Лайам
 
68'
 
Yaw Paintsil
70'
 
Винтер Феликс
Антонсен Кент-Аре
70'
 
Mamadou Barry
Енссен Андерс
78'
 
Нильсен Лассе
Yaw Paintsil
86'
 
Heine Larsen
Нордас Лассе
88'
Bobby Wales
Danny Armstrong
 
88'
Маккей-Стивен Гари
Кеннеди Мэттью
 
90'
Bobby Wales
2:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 109
Килмарнок 45% (49)
X 40.4% (44)
Тромсё 14.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Маккрори
Робби
8
Лайонс
Брэдли
4
Райт
Джо
5
Майо
Льюис
17
Финдли
Стюард
11
Danny
Armstrong
22
Доннелли
Лайам
31
Полворт
Лиам
10
Кеннеди
Мэттью
9
Васселл
Кайл
19
Андерсон
Брюс
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
6
Jens
Hjertoe-Dahl
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Килмарнок
4-4-2
Тромсё
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Килмарнок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васселл Кайл 1 1
Bobby Wales 1 1
Лайонс Брэдли 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 0.67
Jakob Napoleon Romsaas 1 0.33
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.33

Карточки

Килмарнок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райт Джо 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yaw Paintsil 1 0
Tobias Guddal 1 0

Результаты матчей

Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Килмарнок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Селтик - Килмарнок 4:0 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0
Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Абердин - Килмарнок 3:1 Данди - Килмарнок 2:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2
Тромсё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6

Результаты матчей

Килмарнок
Тромсё

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Килмарнок
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Райт Джо получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Лайонс Брэдли сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Васселл Кайл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The BBSP Stadium, Rugby Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Килмарнок 45% (49)
    X 40.4% (44)
    Тромсё 14.7% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Килмарнок 2:2 Тромсё

    Исход игры
    Килмарнок
    45% (49)
    Ничья
    40.4% (44)
    Тромсё
    14.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.19% (38)
    Меньше
    64.81% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (38)
    2:1 Килмарнок
    23.9% (26)
    1:0 Килмарнок
    17.4% (19)
    1:2 Тромсё
    9.2% (10)
    0:0 Ничья
    5.5% (6)
    0:1 Тромсё
    2.8% (3)
    2:0 Килмарнок
    2.8% (3)
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