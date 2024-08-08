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Тур: 3. Стадион: .
Ружомберок
0:0
Конец матча
Хайдук
0'
86' Желтая карточка
Уремович Филип
90'+7

Ход матча

60'
 
Перишич Иван
Саньянг Абдулия
60'
 
Трайковски Александар
Калик Энтони
68'
Бодя Мартин
Гладик Ян
 
74'
Хобот Марьян
Домонкос Кристоф
 
74'
Мудры Тимотей
Лютеран Оливер
 
74'
 
Ракитич Иван
Ливайя Марко
74'
 
Bruno Durdov
Сахити Эмир
85'
Келемен Марко
Мадленяк Матей
 
86'
 
Уремович Филип
88'
 
Сигур Нико
Пукштас Рокас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 110
Ружомберок 12.7% (14)
X 25.5% (28)
Хайдук 61.8% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
19
Гомола
Мартин
23
Мадленяк
Матей
11
Лавринчик
Самуэль
4
Лютеран
Оливер
14
Гладик
Ян
8
Домонкос
Кристоф
30
Хриен
Мартин
13
Лучич
Иван
II
18
Муфи
Фахд
25
Уремович
Филип
3
Dominik
Prpic
17
Мелняк
Дарио
7
Калик
Энтони
23
Кровинович
Филип
21
Пукштас
Рокас
24
Саньянг
Абдулия
10
Ливайя
Марко
77
Сахити
Эмир
Ружомберок
3-4-2-1
Хайдук
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уремович Филип 1 0.33
Ливайя Марко 1 (1) 0.33
Калик Энтони 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калик Энтони 1 0
Уремович Филип 1 0
Marko Capan 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1
Хайдук
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайдук - Славен 2:1 Торсхавн - Хайдук 0:0 Хайдук - Торсхавн 2:0 Хайдук - Широки Бриег 3:0
Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1 Рух Львов - Хайдук 1:3 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Зриньски - Хайдук 1:1

Результаты матчей

Ружомберок
Хайдук

Точный счет

0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Хайдук

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 110
    Ружомберок 12.7% (14)
    X 25.5% (28)
    Хайдук 61.8% (68)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ружомберок 0:0 Хайдук

    Исход игры
    Ружомберок
    12.7% (14)
    Ничья
    25.5% (28)
    Хайдук
    61.8% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Хайдук
    37.3% (41)
    1:1 Ничья
    24.5% (27)
    0:1 Хайдук
    18.2% (20)
    2:1 Ружомберок
    9.1% (10)
    0:2 Хайдук
    3.6% (4)
    1:0 Ружомберок
    1.8% (2)
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