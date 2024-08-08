Тур: 3. Стадион: Ружомберок.
0:0
Конец матча
Ход матча
68'
86'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
18
Муфи
Фахд
17
Мелняк
Дарио
10
Ливайя
Марко
77
Сахити
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
-
13 Лучич ИванВратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
-
77 Сахити ЭмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Bruno Durdov
-
37 Noa Skoko
-
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уремович Филип
|1
|0.33
|Ливайя Марко
|1 (1)
|0.33
|Калик Энтони
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калик Энтони
|1
|0
|Уремович Филип
|1
|0
|Marko Capan
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1
Хайдук
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хайдук - Славен 2:1 Торсхавн - Хайдук 0:0 Хайдук - Торсхавн 2:0 Хайдук - Широки Бриег 3:0
Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1 Рух Львов - Хайдук 1:3 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:1 Зриньски - Хайдук 1:1
Результаты матчей
Ружомберок
Хайдук
Точный счет
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Хайдук
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ружомберок 0:0 Хайдук
Исход игры
Ружомберок
12.7% (14)
Ничья
25.5% (28)
Хайдук
61.8% (68)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
1:2 Хайдук
37.3% (41)
1:1 Ничья
24.5% (27)
0:1 Хайдук
18.2% (20)
2:1 Ружомберок
9.1% (10)
0:2 Хайдук
3.6% (4)
1:0 Ружомберок
1.8% (2)
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