Тур: 3. Стадион: Papara Park.
0:1
Конец матча
Ход матча
60'
68'
0:1
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
556 Количество передач 413
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
15
Савич
Стефан
11
Туфан
Озан
61
Cihan
Canak
70
Дрэгуш
Денис
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
22
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
27 Бишоф НойНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|1
|0.33
|Дрэгуш Денис
|1
|0.33
|Cihan Canak
|1
|0.33
|Вишча Эдин
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|1
|Янссон Исак
|1
|0.33
|Зайдль Маттиас
|1
|0.33
|Гргич Лукас
|1
|0.33
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.33
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.33
|Ланг Кристоф
|1
|0.33
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болла Бендегуз
|0
|1
|Гргич Лукас
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1
Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2
Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Рапид Вена
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Трабзонспор 0:1 Рапид Вена
Исход игры
Трабзонспор
83.3% (95)
Ничья
12.3% (14)
Рапид Вена
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (77)
Меньше
28.7% (31)
Обе команды забьют
Да
80.56% (87)
Нет
19.44% (21)
Популярный счёт
2:1 Трабзонспор
55.3% (63)
1:1 Ничья
9.6% (11)
1:0 Трабзонспор
9.6% (11)
2:0 Трабзонспор
7% (8)
3:1 Трабзонспор
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Рапид Вена
2.6% (3)
3:2 Трабзонспор
1.8% (2)
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