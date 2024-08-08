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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Трабзонспор
0:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
48' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
0:1
68' Гол
Гргич Лукас
90'+4

Ход матча

48'
Элмалы Эврен Эрен
 
60'
Нвакаеме Энтони
Дрэгуш Денис
 
60'
Трезеге
Туфан Озан
 
68'
0:1
Гргич Лукас
(Бургшталлер Гвидо)
68'
 
Furkan Dursun
Бельо Дион Дрене
68'
 
Шауб Луис
Янссон Исак
73'
Йокушлу Окай
Ландстрем Джон
 
73'
Дестан Энис
Cihan Canak
 
82'
Баришич Борна
Элмалы Эврен Эрен
 
87'
 
Хофманн Максимилиан
Бургшталлер Гвидо
87'
 
Dominic Vincze
Освальд Мориц

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 556 Количество передач 413
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 114
Трабзонспор 83.3% (95)
X 12.3% (14)
Рапид Вена 4.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
15
Савич
Стефан
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
5
Ландстрем
Джон
7
Вишча
Эдин
11
Туфан
Озан
61
Cihan
Canak
70
Дрэгуш
Денис
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
8
Гргич
Лукас
17
Mamadou
Sangare
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Янссон
Исак
7
Бельо
Дион
Дрене
Трабзонспор
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 1 0.33
Дрэгуш Денис 1 0.33
Cihan Canak 1 0.33
Вишча Эдин 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 1
Янссон Исак 1 0.33
Зайдль Маттиас 1 0.33
Гргич Лукас 1 0.33
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.33
Бельо Дион Дрене 1 0.33
Ланг Кристоф 1 0.33
Ауэр Йонас 0 0
Освальд Мориц 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Cihan Canak 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болла Бендегуз 0 1
Гргич Лукас 1 0
Янссон Исак 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1
Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2
Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Рапид Вена

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 114
    Трабзонспор 83.3% (95)
    X 12.3% (14)
    Рапид Вена 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Трабзонспор 0:1 Рапид Вена

    Исход игры
    Трабзонспор
    83.3% (95)
    Ничья
    12.3% (14)
    Рапид Вена
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.3% (77)
    Меньше
    28.7% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (87)
    Нет
    19.44% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Трабзонспор
    55.3% (63)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    1:0 Трабзонспор
    9.6% (11)
    2:0 Трабзонспор
    7% (8)
    3:1 Трабзонспор
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Рапид Вена
    2.6% (3)
    3:2 Трабзонспор
    1.8% (2)
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