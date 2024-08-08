☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Панатинаикос
0:1
Второй тайм: 74'
Аякс
0'
0:1
28' Гол
Бергёйс Стивен
45' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
59' Желтая карточка
Шутало Йосип

Ход матча

28'
0:1
Бергёйс Стивен
(Фитц-Джим Киян)
45'
Ингасон Сверрир
 
56'
 
Годс Мика
Боргес Карлос
57'
 
Гааей Антон
Бергёйс Стивен
59'
 
Шутало Йосип
63'
Иоаннидис Фотис
Еремеефф Александер
 
63'
Бэлдок Джордж
Котсирас Яннис
 
63'
Тете
Мансини Даниэль
 
67'
 
Ван ден Бомен Бранко
Фитц-Джим Киян
67'
 
Траоре Бертран
Акпом Чуба

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 117
Панатинаикос 32.5% (38)
X 35.9% (42)
Аякс 31.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Аякс
8.92
4.10
Реклама, bettery.ru
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
15
Ингасон
Сверрир
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
17
Мансини
Даниэль
11
Бакасетас
Тасос
31
Джуричич
Филип
29
Еремеефф
Александер
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
28
Фитц-Джим
Киян
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
10
Акпом
Чуба
11
Боргес
Карлос
Панатинаикос
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 3 1
Джуричич Филип 1 0.33
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.33
Шенквельд Барт 0 0
Младенович Филип 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 1 0.33
Хато Йоррель 1 0.33
Ван ден Бомен Бранко 1 0.33
Траоре Бертран 1 0.33
Шутало Йосип 1 0.33
Акпом Чуба 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Годс Мика 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 1 0
Едвай Тин 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 2 0
Акпом Чуба 1 0
Бас Юри 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1
Аякс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1
Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Аякс

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Угловой неудачный у "Аякса", а процент владения мячом у него на данную минуту составляет 54 процента.
  • Угловой
    72'
    Атакует левым полуфлангом "Аякс", Мика Годс там пытается прострелить и зарабатывает угловой удар.
  • Фол, нарушение
    71'
    Кеннет Тейлор поднялся с газона на левом фланге в центральной трети поля, но снова упал, когда против него нарушили правила хозяева.
  • 69'
    Второй тайм перевалил за экватор, а засчитанных голов во втором тайме зрители ещё так и не увидели.
  • Замена
    67'
    Бранко ван дер Бомен появляется на замену в составе "Аякса" вместо Кияна Фитц-Джима, также Бертран Траоре появляется вместо Чубы Акпома.
  • Травма, повреждение
    66'
    Кеннет Тейлор потянул ногу партнёру Кияну Фитц-Джиму, а затем и медицинская бригада "Аякса" на поле вышла.
  • Замена
    64'
    Плюс ещё Тете в составе "Панатинаикоса" меняет Даниэля Мансини.
  • Замена
    63'
    Происходит не одна замена в составе "Панатинаикоса": Фотис Иоаннидис вступает в игру вместо Александра Еремееффа, а Джордж Бэлдок появляется вместо Янниса Котсираса.
  • 62'
    Есть попытки давления со стороны "Панатинаикоса", но и "Аякс", традиционно считающийся "играющей" командой, не намерен отсиживаться в обороне.
  • Опасный момент
    61'
    Опасный момент у "Панатинаикоса"! Александер Еремеефф был выведен на ударную позицию по зоне правого инсайда и пробил низом мимо ближнего угла створа.
  • 60'
    Забросная передача на правый полуфланг со штрафного удара произвелась у "Панатинаикоса", а Адам Гнезда-Черин головой просто скинул мяч в руки Ремко Пасвера.
  • Желтая карточка
    59'
    Йосип Шутало нарушил правила в центральной трети поля, сорвав проход Филиппа Джуричича, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    58'
    Угловой на левом фланге у "Аякса", потом сильная прострельная передача с той же стороны, и мяч в своей вратарской прерывает игрок хозяев.
  • Замена
    57'
    Двойная замена произошла в составе "Аякса": Мика Годс вышел на поле вместо Карлоса Боргеса, а Антон Гааей появился вместо Стивена Бергёйса.
  • Угловой
    55'
    Атака "Аякса" левым краем. Карлос Боргес пробил с острейшего угла, Бартломей Дронговски рукой отправил мяч на угловой. Хотя, возможно, мяч к тому моменту уже покинул пределы поля. В любом случае возникший стандарт гостей получился неопасным.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Видеоповтор
      54'
      Положение "вне игры" Даниэля Мансини оперативно подтверждено видеоассистнтами.
    • Офсайд
      54'
      ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД. СЧЁТ 0:1.
      Даниэль Мансини вышел один на один с вратарём и послал мяч в сетку, а боковой лайнсмен сразу поднял флажок.
    • 53'
      Что касается "Панатинаикоса", то он является финалистом Кубка чемпионов-1970/1971.
    • Офсайд
      52'
      Нападающий "Панатинаикоса" Александер Еремеефф оказался в положении "вне игры" в левой части чужой штрафной площадки.
    • 50'
      В 2019 году "Аякс" играл в полуфинале Лиги чемпионов, а когда-то и выигрывал её. Но сейчас другие времена.
    • 48'
      "Аякс", в отличие от начала первого тайма, не стремится сейчас сильно атаковать, понимая, что некое преимущество уже есть в кармане.
    • Фол, нарушение
      47'
      Кияна Фитца-Джима, представляющего "Аякс", два оппонента с нарушением правил остановили в центре поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Панатаинаикос" - "Аякс" - 0:1.
    • 45'
      Джордан Хендерсон подал штрафной справа, а Йоррель Хато не сумел нанести удар головой, только скинул мяч левее.
    • Желтая карточка
      45'
      Сверрир Ингасон нарушил правила в обороне на левом фланге против соперника и получил жёлтую карточку.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • Опасный момент
      45'
      После непосредственно углового и кое-чего ещё Адам Гнезда-Черин с дальней дистанции выворачивает мяч рядом с правой девяткой.
    • Штанга
      44'
      Каркас ворот! Везёт сейчас "Аяксу". Тасос Бакасетас ударяет с правого полуфланга и попадает в стойку.
    • 44'
      Филип Джуричич выходит на левый полуфланг к лицевой линии, откуда делает прострел, остающийся безадресным.
    • Опасный момент
      42'
      Контратака "Аякса", которая застревает на левом фланге, но получает новое дыхание, и Кеннет Тейлор достаточно плотно пробивает с полуфланга низом в руки Бартломея Дронговски.
    • Фол, нарушение
      41'
      А тут нарушил правила Филип Джуричич, двигаясь вперёд к чужой штрафной площади, уходя от Кеннета Тейлора.
    • Фол, нарушение
      40'
      Киян Фитц-Джим только что нарушил правила в середине поля. Фол был совершён в адрес Филипа Джуричича.
    • 40'
      Есть такая подача, но пробивает своей пышной шевелюрой Арао Виллиан куда-то, только не в створ ворот "Аякса".
    • Фол, нарушение
      39'
      Юри Бас нарушил правила на своей половине поля. Ожидается подача со штрафного удара у "Панатинаикоса" с правого фланга.
    • Угловой
      38'
      Тасос Бакасетас осуществляет подачу справа с углового, потом есть у "Панатинаикоса" и навес с левого фланга (даже пара). Всё это без опасных моментов, в итоге мяч ловит Ремко Пасвер.
    • Судья
      37'
      Угловой у "Панатинаикоса" на правом фланге будет. Но пока судья общается с футболистами.
    • 36'
      "Аякс", наоборот, может уделить больше времени, что он и делает, окапываясь сзади.
    • 35'
      "Панатинаикосу" теперь нужно активнее в атаке действовать, а то так можно и потерпеть поражение в домашнем матче.
    • 33'
      33 процента - на данный момент такое владение у "Панатинаикоса". У "Аякса", соответственно, 67 процентов.
    • Офсайд
      32'
      Стивен Бергёйс пробовал уже дубль оформить. С подступов к штрафной площади пробил над перекладиной ворот "Панатинаикоса".
    • 31'
      Показывают телезрителям график, где видно отсутствие офсайда у "Аякса", когда он забивал гол в чужие ворота.
    • Судья
      29'
      Объявлена пауза на водопой.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! СТИВЕН БЕРГЁЙС!
      Стивен Бергёйс на правом фланге отдал пас Девайн Ренсху, тот переадресовал низом в штрафную, последовала короткая скидка (Чуба Акпом её сделал), и Бергёйс отлично поразил ближний (правый) нижний угол.
    • Фол, нарушение
      27'
      Чуба Акпом упал на газон. Мелко сфолил против него в середине поля Адам Гнезда-Черин из "Панатинаикоса".
    • Опасный момент
      26'
      Стивен Бергёйс обыгрался с партнёром из центра и нанёс обводящий удар низом с правого полуфланга, который отразил Бартломей Дронговски.
    • 25'
      Если посмотреть на статистику владения мячом, то она составляет 42 процента у "Панатинаикоса".
    • 24'
      Заброс на правый фланг по диагональной траектории у "Панатинаикоса". В результате не удаётся греческой команде сохранить мяч в пределах поля.
    • 22'
      После подачи штрафного удара от хозяев мяч взмыл в воздух (была скидка), после чего его спокойно поймал Ремко Пасвер.
    • Фол, нарушение
      21'
      Но здесь уже нарушение правил. Джордан Хендерсон сфолил на своей половине против Тасоса Бакасетаса, ударил по ноге того.
    • 20'
      Прессинг со стороны "Панатинаикоса" вынуждает защитника "Аякса" пасовать назад вратарю, но ситуация контролируемая со стороны гостей.
    • Фол, нарушение
      19'
      Атаку на кое-какой скорости "Аякс" сейчас проводит, но стопорится она. В итоге удаётся в середине поля заработать штрафной удар гостевой команде. Адам Гнезда-Черин с нарушением встретил принимавшего мяч Кияна Фитц-Джима.
    • 17'
      В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет либо с "Ягеллонией" из Белостока, либо с "Будё-Глимтом".
    • Фол, нарушение
      16'
      Фол в середине поля. Киян Фитц-Джим недозволенным приёмом с помощью рук остановил проход Филипа Джуричича.
    • 14'
      В любом случае командам предстоит ещё ответный матч, где они окончательно выяснят, кто проследует в раунд плей-офф Лиги Европы.
    • Фол, нарушение
      12'
      Чуба Акпом нарушил правила в середине поля в верховой борьбе за мяч в отношении Арао Виллиана.
    • Опасный момент
      11'
      А вот теперь момент "Панатинаикоса"! Филип Младенович оказался на ударной позиции в зоне левого инсайда и пробил, а Ремко Пасвер ногами отразил мяч на угловой, опасным не оказавшийся.
    • Угловой
      10'
      Угловой у "Аякса" на левом фланге. Подача следует в район ближней штанги, где вообще нет игроков амстердамской команды.
    • 9'
      Пока некий спад наблюдается в игре и у "Аякса". То же самое - на своей половине поля нарабатывают себе процент владения мячом гости.
    • 7'
      "Панатинаикос" сейчас катает мяч по своей половине поля. Хозяевам нужно сбить темп и спесь с соперника.
    • Фол, нарушение
      6'
      Кеннет Тейлор подыграл себе рукой в районе левого угла чужой штрафной площади под взором Сверрира Ингасона. Арбитры тоже это заметили.
    • 5'
      У "Аякса" в прошлом розыгрыше чемпионата Нидерландов вообще ситуация аховая была, сначала он стоял на вылет, но в итоге, как видим, пробрался в Лигу Европы.
    • 4'
      Недовольны афинские трибуны резвой игрой амстердамского коллектива, поэтому свистят и не перестают это делать.
    • Опасный момент
      3'
      Ещё в той же зоне приходится вступать Бартломею Дронговски в игру, в ближнем бою отбивать мяч, там уже без офсайда. "Аякс" куда активней на стартовых минутах встречи.
    • 2'
      "Панатинаикос" играет в зелёно-белой форме, а у "Аякса" серая с жёлтыми элементами расцветка.
    • Офсайд
      1'
      Вроде как опасно атаковал "Аякс" с левого полуфланга, и мяч отбил Бартломей Дронговски после прострела, но положение "вне игры" было.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Ингасон Сверрир получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Фитц-Джим Киян сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Бергёйс Стивен бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Панатинаикос.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.22. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.22 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Панатинаикос 0:1 Аякс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панатинаикос 0:1 Аякс

    Исход игры
    Панатинаикос
    32.5% (38)
    Ничья
    35.9% (42)
    Аякс
    31.6% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (93)
    Нет
    13.89% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.4% (32)
    2:1 Панатинаикос
    19.7% (23)
    1:2 Аякс
    19.7% (23)
    2:2 Ничья
    7.7% (9)
    1:0 Панатинаикос
    6% (7)
    0:2 Аякс
    2.6% (3)
    3:2 Панатинаикос
    2.6% (3)
    0:1 Аякс
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Панатинаикос
    Аякс
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный