Тур: 3. Стадион: Олимпийский стадион (Афины).
0:1
Второй тайм: 74'
Ход матча
28'
0:1
45'
59'
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
10
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
81 Лило КлидманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
История личных встреч
Панатинаикос
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|3
|1
|Джуричич Филип
|1
|0.33
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.33
|Шенквельд Барт
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергёйс Стивен
|1
|0.33
|Хато Йоррель
|1
|0.33
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0.33
|Траоре Бертран
|1
|0.33
|Шутало Йосип
|1
|0.33
|Акпом Чуба
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1
Аякс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1
Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0
Результаты матчей
Панатинаикос
Аякс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Панатинаикос 0:1 Аякс
Исход игры
Панатинаикос
32.5% (38)
Ничья
35.9% (42)
Аякс
31.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
86.11% (93)
Нет
13.89% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (32)
2:1 Панатинаикос
19.7% (23)
1:2 Аякс
19.7% (23)
2:2 Ничья
7.7% (9)
1:0 Панатинаикос
6% (7)
0:2 Аякс
2.6% (3)
3:2 Панатинаикос
2.6% (3)
0:1 Аякс
1.7% (2)
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