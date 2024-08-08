Плюс ещё Тете в составе "Панатинаикоса" меняет Даниэля Мансини.

Кеннет Тейлор потянул ногу партнёру Кияну Фитц-Джиму, а затем и медицинская бригада "Аякса" на поле вышла.

Бранко ван дер Бомен появляется на замену в составе "Аякса" вместо Кияна Фитц-Джима, также Бертран Траоре появляется вместо Чубы Акпома.

Второй тайм перевалил за экватор, а засчитанных голов во втором тайме зрители ещё так и не увидели.

Кеннет Тейлор поднялся с газона на левом фланге в центральной трети поля, но снова упал, когда против него нарушили правила хозяева.

Атакует левым полуфлангом "Аякс", Мика Годс там пытается прострелить и зарабатывает угловой удар.

Угловой неудачный у "Аякса", а процент владения мячом у него на данную минуту составляет 54 процента.

Атака "Аякса" левым краем. Карлос Боргес пробил с острейшего угла, Бартломей Дронговски рукой отправил мяч на угловой. Хотя, возможно, мяч к тому моменту уже покинул пределы поля. В любом случае возникший стандарт гостей получился неопасным.

Двойная замена произошла в составе "Аякса": Мика Годс вышел на поле вместо Карлоса Боргеса, а Антон Гааей появился вместо Стивена Бергёйса.

Угловой на левом фланге у "Аякса", потом сильная прострельная передача с той же стороны, и мяч в своей вратарской прерывает игрок хозяев.

Йосип Шутало нарушил правила в центральной трети поля, сорвав проход Филиппа Джуричича, за что получил жёлтую карточку.

Забросная передача на правый полуфланг со штрафного удара произвелась у "Панатинаикоса", а Адам Гнезда-Черин головой просто скинул мяч в руки Ремко Пасвера.

Опасный момент у "Панатинаикоса"! Александер Еремеефф был выведен на ударную позицию по зоне правого инсайда и пробил низом мимо ближнего угла створа.

Есть попытки давления со стороны "Панатинаикоса", но и "Аякс", традиционно считающийся "играющей" командой, не намерен отсиживаться в обороне.

Происходит не одна замена в составе "Панатинаикоса": Фотис Иоаннидис вступает в игру вместо Александра Еремееффа, а Джордж Бэлдок появляется вместо Янниса Котсираса.

Кияна Фитца-Джима, представляющего "Аякс", два оппонента с нарушением правил остановили в центре поля.

"Аякс", в отличие от начала первого тайма, не стремится сейчас сильно атаковать, понимая, что некое преимущество уже есть в кармане.

В 2019 году "Аякс" играл в полуфинале Лиги чемпионов, а когда-то и выигрывал её. Но сейчас другие времена.

Нападающий "Панатинаикоса" Александер Еремеефф оказался в положении "вне игры" в левой части чужой штрафной площадки.

Что касается "Панатинаикоса", то он является финалистом Кубка чемпионов-1970/1971.

ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД. СЧЁТ 0:1. Даниэль Мансини вышел один на один с вратарём и послал мяч в сетку, а боковой лайнсмен сразу поднял флажок.

Джордан Хендерсон подал штрафной справа, а Йоррель Хато не сумел нанести удар головой, только скинул мяч левее.

45' Сверрир Ингасон нарушил правила в обороне на левом фланге против соперника и получил жёлтую карточку.

45' +3 минуты к первому тайму.

45' После непосредственно углового и кое-чего ещё Адам Гнезда-Черин с дальней дистанции выворачивает мяч рядом с правой девяткой.

44' Каркас ворот! Везёт сейчас "Аяксу". Тасос Бакасетас ударяет с правого полуфланга и попадает в стойку.

44' Филип Джуричич выходит на левый полуфланг к лицевой линии, откуда делает прострел, остающийся безадресным.

42' Контратака "Аякса", которая застревает на левом фланге, но получает новое дыхание, и Кеннет Тейлор достаточно плотно пробивает с полуфланга низом в руки Бартломея Дронговски.

41' А тут нарушил правила Филип Джуричич, двигаясь вперёд к чужой штрафной площади, уходя от Кеннета Тейлора.

40' Киян Фитц-Джим только что нарушил правила в середине поля. Фол был совершён в адрес Филипа Джуричича.

40' Есть такая подача, но пробивает своей пышной шевелюрой Арао Виллиан куда-то, только не в створ ворот "Аякса".

39' Юри Бас нарушил правила на своей половине поля. Ожидается подача со штрафного удара у "Панатинаикоса" с правого фланга.

38' Тасос Бакасетас осуществляет подачу справа с углового, потом есть у "Панатинаикоса" и навес с левого фланга (даже пара). Всё это без опасных моментов, в итоге мяч ловит Ремко Пасвер.

37' Угловой у "Панатинаикоса" на правом фланге будет. Но пока судья общается с футболистами.

36' "Аякс", наоборот, может уделить больше времени, что он и делает, окапываясь сзади.

35' "Панатинаикосу" теперь нужно активнее в атаке действовать, а то так можно и потерпеть поражение в домашнем матче.

33' 33 процента - на данный момент такое владение у "Панатинаикоса". У "Аякса", соответственно, 67 процентов.

32' Стивен Бергёйс пробовал уже дубль оформить. С подступов к штрафной площади пробил над перекладиной ворот "Панатинаикоса".

31' Показывают телезрителям график, где видно отсутствие офсайда у "Аякса", когда он забивал гол в чужие ворота.

29' Объявлена пауза на водопой.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! СТИВЕН БЕРГЁЙС!

Стивен Бергёйс на правом фланге отдал пас Девайн Ренсху, тот переадресовал низом в штрафную, последовала короткая скидка (Чуба Акпом её сделал), и Бергёйс отлично поразил ближний (правый) нижний угол.

27' Чуба Акпом упал на газон. Мелко сфолил против него в середине поля Адам Гнезда-Черин из "Панатинаикоса".

26' Стивен Бергёйс обыгрался с партнёром из центра и нанёс обводящий удар низом с правого полуфланга, который отразил Бартломей Дронговски.

25' Если посмотреть на статистику владения мячом, то она составляет 42 процента у "Панатинаикоса".

24' Заброс на правый фланг по диагональной траектории у "Панатинаикоса". В результате не удаётся греческой команде сохранить мяч в пределах поля.

22' После подачи штрафного удара от хозяев мяч взмыл в воздух (была скидка), после чего его спокойно поймал Ремко Пасвер.

21' Но здесь уже нарушение правил. Джордан Хендерсон сфолил на своей половине против Тасоса Бакасетаса, ударил по ноге того.

20' Прессинг со стороны "Панатинаикоса" вынуждает защитника "Аякса" пасовать назад вратарю, но ситуация контролируемая со стороны гостей.

19' Атаку на кое-какой скорости "Аякс" сейчас проводит, но стопорится она. В итоге удаётся в середине поля заработать штрафной удар гостевой команде. Адам Гнезда-Черин с нарушением встретил принимавшего мяч Кияна Фитц-Джима.

17' В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет либо с "Ягеллонией" из Белостока, либо с "Будё-Глимтом".

16' Фол в середине поля. Киян Фитц-Джим недозволенным приёмом с помощью рук остановил проход Филипа Джуричича.

14' В любом случае командам предстоит ещё ответный матч, где они окончательно выяснят, кто проследует в раунд плей-офф Лиги Европы.

12' Чуба Акпом нарушил правила в середине поля в верховой борьбе за мяч в отношении Арао Виллиана.

11' А вот теперь момент "Панатинаикоса"! Филип Младенович оказался на ударной позиции в зоне левого инсайда и пробил, а Ремко Пасвер ногами отразил мяч на угловой, опасным не оказавшийся.

10' Угловой у "Аякса" на левом фланге. Подача следует в район ближней штанги, где вообще нет игроков амстердамской команды.

9' Пока некий спад наблюдается в игре и у "Аякса". То же самое - на своей половине поля нарабатывают себе процент владения мячом гости.

7' "Панатинаикос" сейчас катает мяч по своей половине поля. Хозяевам нужно сбить темп и спесь с соперника.

6' Кеннет Тейлор подыграл себе рукой в районе левого угла чужой штрафной площади под взором Сверрира Ингасона. Арбитры тоже это заметили.

5' У "Аякса" в прошлом розыгрыше чемпионата Нидерландов вообще ситуация аховая была, сначала он стоял на вылет, но в итоге, как видим, пробрался в Лигу Европы.

4' Недовольны афинские трибуны резвой игрой амстердамского коллектива, поэтому свистят и не перестают это делать.

3' Ещё в той же зоне приходится вступать Бартломею Дронговски в игру, в ближнем бою отбивать мяч, там уже без офсайда. "Аякс" куда активней на стартовых минутах встречи.

2' "Панатинаикос" играет в зелёно-белой форме, а у "Аякса" серая с жёлтыми элементами расцветка.

1' Вроде как опасно атаковал "Аякс" с левого полуфланга, и мяч отбил Бартломей Дронговски после прострела, но положение "вне игры" было.