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Тур: 3. Стадион: .
Панатинаикос
 
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Аякс
Прогнозы 33
Панатинаикос 33.3% (11)
X 24.2% (8)
Аякс 42.4% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Аякс
2.34
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3.60
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3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Панатинаикос
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 3 1.5
Джуричич Филип 1 0.5
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.5
Шенквельд Барт 0 0
Младенович Филип 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хато Йоррель 1 0.5
Ван ден Бомен Бранко 1 0.5
Траоре Бертран 1 0.5
Шутало Йосип 1 0.5
Бергёйс Стивен 0 0
Акпом Чуба 0 0
Годс Мика 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Едвай Тин 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 2 0
Акпом Чуба 1 0
Бас Юри 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1
Аякс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1
Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Аякс

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Панатинаикос - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Панатинаикос.
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    • Прогнозы 33
    Панатинаикос 33.3% (11)
    X 24.2% (8)
    Аякс 42.4% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Панатинаикос
    Ничья
    Аякс
    2.34
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    3.60
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    Прогнозы на матч Панатинаикос - Аякс

    Исход игры
    Панатинаикос
    32.4% (11)
    Ничья
    23.5% (8)
    Аякс
    44.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.76% (25)
    Меньше
    24.24% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (28)
    Нет
    15.15% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    26.5% (9)
    2:1 Панатинаикос
    23.5% (8)
    2:2 Ничья
    11.8% (4)
    1:1 Ничья
    11.8% (4)
    0:2 Аякс
    5.9% (2)
    2:0 Панатинаикос
    5.9% (2)
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