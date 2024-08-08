☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Риека
1:1
Второй тайм: 77'
Эльфсборг
0'
8' Желтая карточка
Абдулаи Джалал
0:1
24' Гол
Абдулаи Джалал
31' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
36' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
40' Желтая карточка
Пашалич Марко
1:1
45' Гол
Галешич Нико
50' Желтая карточка
Йегбе Терри
56' Вторая желтая карточка
Абдулаи Джалал

Ход матча

8'
 
Абдулаи Джалал
24'
0:1
Абдулаи Джалал
(Зенели Арбер)
31'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
36'
 
Хольмен Себастьян
40'
Пашалич Марко
 
45'
Галешич Нико
(Янкович Нико)
1:1
46'
 
Фрик Пер
Зенели Арбер
50'
 
Йегбе Терри
56'
 
Абдулаи Джалал
59'
 
Томасен Йенс
Бальдюрссон Андри-Фаннар
62'
Богожевич Бруно
Кабрая Марьян
 
62'
Рукавина Габриэль
Ходжа Велдин
 
73'
Селахи Линдон
Петрович Деян
 
73'
Simun Butic
Пашалич Марко
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 113
Риека 67.3% (76)
X 27.4% (31)
Эльфсборг 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Эльфсборг
2.17
Реклама, ligastavok.ru
3.85
Реклама, zenit.win
8.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Зломислич
Мартин
28
Смолчич
Иван
5
Галешич
Нико
6
Раделич
Степан
32
Кабрая
Марьян
8
Петрович
Деян
25
Ходжа
Велдин
10
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
87
Пашалич
Марко
11
Иванович
Франьо
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
23
Хульт
Никлас
14
Абдулаи
Джалал
10
Байду
Майкл
9
Зенели
Арбер
Риека
4-4-2
Эльфсборг
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Деян 1 0.33
Галешич Нико 1 0.33
Янкович Нико 0 0
Иванович Франьо 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулаи Джалал 3 0.6
Байду Майкл 2 0.4
Зенели Арбер 2 0.4
Хульт Никлас 1 0.2
Хедлунд Симон 1 (1) 0.2
Фрик Пер 1 0.2
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.2
Оума Тимоти 1 0.2
Кайб Рами 0 0
Зенели Бесфорт 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пашалич Марко 2 0
Посавец Йосип 1 0
Галешич Нико 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Оума Тимоти 3 0
Абдулаи Джалал 1 1
Хенрикссон Густав 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Кайб Рами 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Зенели Бесфорт 1 0
Йегбе Терри 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
100%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1
Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1 Риека - ХНК Горица 3:0 Истра 1961 - Риека 0:2 Риека - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Риека 0:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1
Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0

Результаты матчей

Риека
Эльфсборг

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Риека
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • 46'
    Зенели Арбер уходит с поля. Фрик Пер выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Риека.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.16. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.16 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Риека 67.3% (76)
    X 27.4% (31)
    Эльфсборг 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Риека
    Ничья
    Эльфсборг
    2.17
    Реклама, ligastavok.ru
    3.85
    Реклама, zenit.win
    8.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Риека 1:1 Эльфсборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риека 1:1 Эльфсборг

    Исход игры
    Риека
    67.3% (76)
    Ничья
    27.4% (31)
    Эльфсборг
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Риека
    40.7% (46)
    1:1 Ничья
    23% (26)
    1:0 Риека
    18.6% (21)
    1:2 Эльфсборг
    3.5% (4)
    2:0 Риека
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Риека
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Риека
    Эльфсборг
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный