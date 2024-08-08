Тур: 3. Стадион: Ружевица.
0'
8' Желтая карточкаАбдулаи Джалал
0:1
24' ГолАбдулаи Джалал
31' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
36' Желтая карточкаХольмен Себастьян
40' Желтая карточкаПашалич Марко
1:1
45' ГолГалешич Нико
50' Желтая карточкаЙегбе Терри
56' Вторая желтая карточкаАбдулаи Джалал
80' Желтая карточкаРукавина Габриэль
90'+6
Ход матча
24'
0:1
40'
45'
1:1
46'
50'
56'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
6 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
28
Смолчич
Иван
25
Ходжа
Велдин
10
Фрук
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
10 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Bruno Burcul
-
29 Andro Babic
-
27 Simun Butic
-
Главный тренер: Жейко Сопич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
-
12 Эстман ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
Бомбардиры внутри турнира
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Деян
|1
|0.33
|Галешич Нико
|1
|0.33
|Янкович Нико
|0
|0
|Иванович Франьо
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдулаи Джалал
|3
|0.6
|Байду Майкл
|2
|0.4
|Зенели Арбер
|2
|0.4
|Хульт Никлас
|1
|0.2
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|0.2
|Фрик Пер
|1
|0.2
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0.2
|Оума Тимоти
|1
|0.2
|Кайб Рами
|0
|0
|Зенели Бесфорт
|0
|0
Карточки
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пашалич Марко
|2
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Галешич Нико
|1
|0
|Рукавина Габриэль
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Оума Тимоти
|3
|0
|Абдулаи Джалал
|1
|1
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Зенели Бесфорт
|1
|0
|Йегбе Терри
|1
|0
Результаты матчей
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
13
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
50%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Риека
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1
Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1 Риека - ХНК Горица 3:0 Истра 1961 - Риека 0:2 Риека - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Риека 0:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1
Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Результаты матчей
Риека
Эльфсборг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Риека
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риека 1:1 Эльфсборг
Исход игры
Риека
67.3% (76)
Ничья
27.4% (31)
Эльфсборг
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (53)
Меньше
50.93% (55)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
2:1 Риека
40.7% (46)
1:1 Ничья
23% (26)
1:0 Риека
18.6% (21)
1:2 Эльфсборг
3.5% (4)
2:0 Риека
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:1 Риека
1.8% (2)
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