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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Риека
1:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
8' Желтая карточка
Абдулаи Джалал
0:1
24' Гол
Абдулаи Джалал
31' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
36' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
40' Желтая карточка
Пашалич Марко
1:1
45' Гол
Галешич Нико
50' Желтая карточка
Йегбе Терри
56' Вторая желтая карточка
Абдулаи Джалал
80' Желтая карточка
Рукавина Габриэль
90'+6

Ход матча

8'
 
Абдулаи Джалал
24'
0:1
Абдулаи Джалал
(Зенели Арбер)
31'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
36'
 
Хольмен Себастьян
40'
Пашалич Марко
 
45'
Галешич Нико
(Янкович Нико)
1:1
46'
 
Фрик Пер
Зенели Арбер
50'
 
Йегбе Терри
56'
 
Абдулаи Джалал
59'
 
Томасен Йенс
Бальдюрссон Андри-Фаннар
62'
Богожевич Бруно
Кабрая Марьян
 
62'
Рукавина Габриэль
Ходжа Велдин
 
73'
Селахи Линдон
Петрович Деян
 
73'
Simun Butic
Пашалич Марко
 
78'
 
Касем Ахмед
Байду Майкл
80'
Рукавина Габриэль
 
81'
Майсторович Анте
Фрук Тони
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 113
Риека 67.3% (76)
X 27.4% (31)
Эльфсборг 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Зломислич
Мартин
28
Смолчич
Иван
5
Галешич
Нико
6
Раделич
Степан
32
Кабрая
Марьян
8
Петрович
Деян
25
Ходжа
Велдин
10
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
87
Пашалич
Марко
11
Иванович
Франьо
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
23
Хульт
Никлас
14
Абдулаи
Джалал
10
Байду
Майкл
9
Зенели
Арбер
Риека
4-4-2
Эльфсборг
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Деян 1 0.33
Галешич Нико 1 0.33
Янкович Нико 0 0
Иванович Франьо 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулаи Джалал 3 0.6
Байду Майкл 2 0.4
Зенели Арбер 2 0.4
Хульт Никлас 1 0.2
Хедлунд Симон 1 (1) 0.2
Фрик Пер 1 0.2
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.2
Оума Тимоти 1 0.2
Кайб Рами 0 0
Зенели Бесфорт 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пашалич Марко 2 0
Посавец Йосип 1 0
Галешич Нико 1 0
Рукавина Габриэль 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Оума Тимоти 3 0
Абдулаи Джалал 1 1
Хенрикссон Густав 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Кайб Рами 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Зенели Бесфорт 1 0
Йегбе Терри 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
13
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
50%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1
Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1 Риека - ХНК Горица 3:0 Истра 1961 - Риека 0:2 Риека - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Риека 0:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1
Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0

Результаты матчей

Риека
Эльфсборг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Риека
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Янкович Нико сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Риека 67.3% (76)
    X 27.4% (31)
    Эльфсборг 5.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риека 1:1 Эльфсборг

    Исход игры
    Риека
    67.3% (76)
    Ничья
    27.4% (31)
    Эльфсборг
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Риека
    40.7% (46)
    1:1 Ничья
    23% (26)
    1:0 Риека
    18.6% (21)
    1:2 Эльфсборг
    3.5% (4)
    2:0 Риека
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Риека
    1.8% (2)
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