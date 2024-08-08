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Тур: 3. Стадион: .
Спартак Трнава
0:1
Перерыв
Висла Краков
0'
14' Желтая карточка
Баинович Филип
0:1
26' Гол
Родадо Анхель
42' Желтая карточка
Olivier Sukiennicki

Ход матча

14'
Баинович Филип
 
26'
0:1
Родадо Анхель
(Баэна Анхель)
42'
 
Olivier Sukiennicki

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 107
Спартак Трнава 80.4% (86)
X 14% (15)
Висла Краков 5.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Висла Краков
5.30
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6.00
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6.40
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Все Коэффициенты
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
13
Уйлаки
Марек
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
16
Hugo
Ahl
25
Баинович
Филип
80
Желькович
Адриан
11
Азанго
Филип
17
Паур
Якуб
57
Дюриш
Михал
1
Брода
Камиль
4
Rafal
Mikulec
6
Урига
Алан
97
Wiktor
Biedrzycki
30
Киакос
Яннис
8
Marc
Carbo
21
Patryk
Gogol
77
Баэна
Анхель
19
Olivier
Sukiennicki
13
Киш
Тамаш
9
Родадо
Анхель
Спартак Трнава
4-4-2
Висла Краков
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 2 0.67
Patrick Karhan 1 0.33
Микович Мартин 0 0
Hugo Ahl 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родадо Анхель 1 1
Баэна Анхель 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пих Роберт 1 0
Прохазка Роман 1 0
Баинович Филип 1 0
Коша Себастьян 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Olivier Sukiennicki 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0
Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Висла Краков

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Висла Краков

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Olivier Sukiennicki получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Баэна Анхель сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Родадо Анхель бьет в цель!
  • 14'
    Баинович Филип получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 107
Спартак Трнава 80.4% (86)
X 14% (15)
Висла Краков 5.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Висла Краков
5.30
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6.00
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6.40
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спартак Трнава 0:1 Висла Краков онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спартак Трнава 0:1 Висла Краков

Исход игры
Спартак Трнава
80.6% (87)
Ничья
13.9% (15)
Висла Краков
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
54.21% (58)
Меньше
45.79% (49)
Обе команды забьют
Да
66.36% (71)
Нет
33.64% (36)
Популярный счёт
2:1 Спартак Трнава
42.6% (46)
1:0 Спартак Трнава
23.1% (25)
1:1 Ничья
12% (13)
2:0 Спартак Трнава
9.3% (10)
1:2 Висла Краков
5.6% (6)
3:1 Спартак Трнава
4.6% (5)
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