☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Спартак Трнава
3:1
Конец матча
Висла Краков
0'
14' Желтая карточка
Баинович Филип
0:1
26' Гол
Родадо Анхель
42' Желтая карточка
Olivier Sukiennicki
1:1
47' Гол
Дюриш Михал
2:1
60' Гол
Азанго Филип
3:1
68' Гол
Дюриш Михал
90'+6

Ход матча

14'
Баинович Филип
 
26'
0:1
Родадо Анхель
(Баэна Анхель)
42'
 
Olivier Sukiennicki
46'
Пих Роберт
Hugo Ahl
 
46'
Прохазка Роман
Паур Якуб
 
47'
Дюриш Михал
1:1
58'
 
Зволински Лукаш
Olivier Sukiennicki
60'
Азанго Филип
2:1
68'
Дюриш Михал
(Микович Мартин)
3:1
76'
 
Ярох Бартош
Киакос Яннис
76'
 
Дуарте Фредерику
Баэна Анхель
77'
Кратохвил Милош
Баинович Филип
 
85'
 
Piotr Starzynski
Киш Тамаш
85'
 
Mariusz Kutwa
Patryk Gogol
86'
Даниэл Эрик
Азанго Филип
 
90'
Кубиста Войтех
Дюриш Михал
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 108
Спартак Трнава 80.6% (87)
X 13.9% (15)
Висла Краков 5.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
13
Уйлаки
Марек
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
16
Hugo
Ahl
25
Баинович
Филип
80
Желькович
Адриан
11
Азанго
Филип
17
Паур
Якуб
57
Дюриш
Михал
1
Брода
Камиль
4
Rafal
Mikulec
6
Урига
Алан
97
Wiktor
Biedrzycki
30
Киакос
Яннис
8
Marc
Carbo
21
Patryk
Gogol
77
Баэна
Анхель
19
Olivier
Sukiennicki
13
Киш
Тамаш
9
Родадо
Анхель
Спартак Трнава
4-4-2
Висла Краков
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 4 1.33
Азанго Филип 1 0.33
Patrick Karhan 1 0.33
Микович Мартин 0 0
Hugo Ahl 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родадо Анхель 1 1
Баэна Анхель 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пих Роберт 1 0
Прохазка Роман 1 0
Баинович Филип 1 0
Коша Себастьян 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Olivier Sukiennicki 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0
Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Висла Краков

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Висла Краков

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Olivier Sukiennicki получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Баэна Анхель сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Родадо Анхель бьет в цель!
    • 14'
      Баинович Филип получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Спартак Трнава 80.6% (87)
    X 13.9% (15)
    Висла Краков 5.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Спартак Трнава 3:1 Висла Краков онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Трнава 3:1 Висла Краков

    Исход игры
    Спартак Трнава
    80.6% (87)
    Ничья
    13.9% (15)
    Висла Краков
    5.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.21% (58)
    Меньше
    45.79% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (71)
    Нет
    33.64% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Трнава
    42.6% (46)
    1:0 Спартак Трнава
    23.1% (25)
    1:1 Ничья
    12% (13)
    2:0 Спартак Трнава
    9.3% (10)
    1:2 Висла Краков
    5.6% (6)
    3:1 Спартак Трнава
    4.6% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный