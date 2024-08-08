Тур: 3. Стадион: Антон Малатинский.
3:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБаинович Филип
0:1
26' ГолРодадо Анхель
42' Желтая карточкаOlivier Sukiennicki
1:1
47' ГолДюриш Михал
2:1
60' ГолАзанго Филип
3:1
68' ГолДюриш Михал
90'+6
Ход матча
14'
26'
0:1
46'
47'
1:1
60'
2:1
68'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
13
Уйлаки
Марек
16
Hugo
Ahl
11
Азанго
Филип
17
Паур
Якуб
57
Дюриш
Михал
30
Киакос
Яннис
21
Patryk
Gogol
77
Баэна
Анхель
13
Киш
Тамаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Hugo AhlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
20 Filip Trello
-
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
21 Patryk GogolПолузащитник
-
77 Баэна АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Киш ТамашПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Чичкан АнтонВратарь
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|4
|1.33
|Азанго Филип
|1
|0.33
|Patrick Karhan
|1
|0.33
|Микович Мартин
|0
|0
|Hugo Ahl
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родадо Анхель
|1
|1
|Баэна Анхель
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пих Роберт
|1
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Olivier Sukiennicki
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Висла Краков
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0
Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
Висла Краков
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Висла Краков
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Трнава 3:1 Висла Краков
Исход игры
Спартак Трнава
80.6% (87)
Ничья
13.9% (15)
Висла Краков
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
54.21% (58)
Меньше
45.79% (49)
Обе команды забьют
Да
66.36% (71)
Нет
33.64% (36)
Популярный счёт
2:1 Спартак Трнава
42.6% (46)
1:0 Спартак Трнава
23.1% (25)
1:1 Ничья
12% (13)
2:0 Спартак Трнава
9.3% (10)
1:2 Висла Краков
5.6% (6)
3:1 Спартак Трнава
4.6% (5)
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