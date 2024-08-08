Тур: 3. Стадион: Акер.
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЭриксен Кристиан
2:0
18' ГолЭйкрем Магнус
3:0
30' ГолЛиннес Мартин
55' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
61' Желтая карточкаНазиньо Флавио
75' Желтая карточкаДаланн Йеспер
79' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
3:0
86' Не забитый пенальтиБрейвик Эмиль
90'+5
Ход матча
3'
18'
30'
55'
61'
75'
86'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
31
Ловик
Матиас
1
Варлесон
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|2
|0.67
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.67
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.67
|Линнес Мартин
|1
|0.33
|Брейвик Эмиль
|1
|0.33
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сомерс Тибо
|1
|0.33
|Олайгбе Казим
|1
|0.33
|Abdoul Ouattara
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Мольде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3
Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1
Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3
Результаты матчей
Мольде
Серкль Брюгге
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мольде
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мольде 3:0 Серкль Брюгге
Исход игры
Мольде
79.6% (90)
Ничья
13.3% (15)
Серкль Брюгге
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (70)
Меньше
35.19% (38)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
2:1 Мольде
48.7% (55)
1:0 Мольде
14.2% (16)
1:1 Ничья
10.6% (12)
2:0 Мольде
8% (9)
1:2 Серкль Брюгге
5.3% (6)
3:1 Мольде
4.4% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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