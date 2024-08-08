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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Мольде
3:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
3' Гол
Эриксен Кристиан
2:0
18' Гол
Эйкрем Магнус
3:0
30' Гол
Линнес Мартин
55' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
61' Желтая карточка
Назиньо Флавио
75' Желтая карточка
Даланн Йеспер
79' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
3:0
86' Не забитый пенальти
Брейвик Эмиль
90'+5

Ход матча

3'
Эриксен Кристиан
(Коса Маркус Андреас)
1:0
18'
Эйкрем Магнус
(Дели Матс Мёллер)
2:0
30'
Линнес Мартин
(Эриксен Кристиан I)
3:0
46'
 
Олайгбе Казим
Виейра Фелипе
46'
 
Christiaan Ravych
Попович Борис
55'
Брейвик Эмиль
 
61'
 
Назиньо Флавио
63'
 
Минда Алан
Abdoul Ouattara
63'
 
Ван дер Брюгген Ханнес
Агьекум Лоуренс
75'
 
Даланн Йеспер
77'
Стеневик Халлдор
Линнес Мартин
 
77'
Frederik Ihler
Эйкрем Магнус
 
79'
Лунд Йенсен Вальдемар
 
80'
 
Брунинью Филипе
Даланн Йеспер
86'
Брейвик Эмиль
3:0
86'
Хестад Эйрик
Коса Маркус Андреас
 
86'
Хауган Эйрик
Лунд Йенсен Вальдемар
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 113
Мольде 79.6% (90)
X 13.3% (15)
Серкль Брюгге 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Albert
Posiadala
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
6
Агьекум
Лоуренс
17
Фрэнсис
Абу
99
Abdoul
Ouattara
34
Сомерс
Тибо
10
Виейра
Фелипе
9
Денкей
Кевин
Мольде
3-5-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 2 0.67
Эриксен Кристиан I 2 0.67
Коса Маркус Андреас 2 0.67
Линнес Мартин 1 0.33
Брейвик Эмиль 1 0.33
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Ловик Матиас 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сомерс Тибо 1 0.33
Олайгбе Казим 1 0.33
Abdoul Ouattara 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Albert Posiadala 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даланн Йеспер 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Мольде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3
Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1
Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3

Результаты матчей

Мольде
Серкль Брюгге

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мольде
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
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    Прогнозы 113
    Мольде 79.6% (90)
    X 13.3% (15)
    Серкль Брюгге 7.1% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мольде 3:0 Серкль Брюгге

    Исход игры
    Мольде
    79.6% (90)
    Ничья
    13.3% (15)
    Серкль Брюгге
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.81% (70)
    Меньше
    35.19% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (81)
    Нет
    25% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Мольде
    48.7% (55)
    1:0 Мольде
    14.2% (16)
    1:1 Ничья
    10.6% (12)
    2:0 Мольде
    8% (9)
    1:2 Серкль Брюгге
    5.3% (6)
    3:1 Мольде
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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