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Тур: 3. Стадион: .
Брага
0:0
Первый тайм: 5'
Серветт
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 115
Брага 95.7% (110)
X 2.6% (3)
Серветт 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Серветт
1.45
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7.70
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8.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
26
Аррей-Мби
Брайт
19
Марин
Адриан
8
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
11
Фернандеш
Рожер
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
7
Брума
Арминду
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
28
Дулин
Давид
5
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
27
Кривелли
Энцо
Брага
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 (1) 1
Орта Рикарду 1 0.5
Марин Адриан 1 0.5
Фернандеш Рожер 1 0.5
Эль Уаззани Амин 1 (1) 0.5
Брума Арминду 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Адриан 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1
Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2
Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2

Результаты матчей

Брага
Серветт

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брага
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    "Брага" провела свою первую более-менее содержательную атаку по правому флангу, далее последовала подача в центр к линии вратарской, Фрик немного размялся при игре на выходе. 
  • 4'
    Вновь игроки "Серветта" попытались провести атаки по правому флангу, но на этот раз Антунес забрался в офсайд при передаче на ход из центра поля. 
  • 3'
    Стеванович с правого фланга на этот раз выполнил подачу ближе к линии вратарской, Матеус уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 2'
    Стеванович совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Аррей-Мби сыграл неудачно и выбил мяч точно в Кривелли, но затем защитник "Браги" исправился и не позволил форварду "Серветта" создать голевой момент. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Брага" на домашнем поле конечно же должна стараться обыгрывать менее статусный швейцарский клуб, чтобы создать себе задел перед ответным матчем. Но, недооценивать "Серветт" нельзя, команда хоть и не обладает выдающимся составом, но вполне может удивить. 
  • До матча
  • В Браге сегодня даже под вечер порядка 25 градусов, а поэтому высоких скоростей от футболистов будет ждать затруднительно. 
  • Рассудит этот матч грузинская бригада арбитров во главе с Гиорги Круашвили. Помогать ему на бровках будут Леван Варамишвили и Заза Пипия. Резервным арбитром на этот матч назначен Гиорги Авазашвили. На VAR будут работать Клэй Руперти из Нидерландов и Алеко Апциаури из Грузии. 
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Брага.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Серветт

Исход игры
Брага
95.7% (110)
Ничья
2.6% (3)
Серветт
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.62% (67)
Меньше
37.38% (40)
Обе команды забьют
Да
59.81% (64)
Нет
40.19% (43)
Популярный счёт
2:1 Брага
35.7% (41)
2:0 Брага
24.3% (28)
3:1 Брага
15.7% (18)
1:0 Брага
8.7% (10)
3:0 Брага
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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Брага
Серветт
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