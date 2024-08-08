Первый тайм

5' "Брага" провела свою первую более-менее содержательную атаку по правому флангу, далее последовала подача в центр к линии вратарской, Фрик немного размялся при игре на выходе.

4' Вновь игроки "Серветта" попытались провести атаки по правому флангу, но на этот раз Антунес забрался в офсайд при передаче на ход из центра поля.

3' Стеванович с правого фланга на этот раз выполнил подачу ближе к линии вратарской, Матеус уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

2' Стеванович совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Аррей-Мби сыграл неудачно и выбил мяч точно в Кривелли, но затем защитник "Браги" исправился и не позволил форварду "Серветта" создать голевой момент.