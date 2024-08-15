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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Флора Таллин
1:2
Конец матча
Викингур Рейкьявик
0'
0:1
6' Гол
Трандарсон Арон-Элис
16' Желтая карточка
Ингимюндарсон Вальдимар
0:2
36' Гол
Хансен Николай
1:2
52' Гол
Соометс Маркус
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Трандарсон Арон-Элис
16'
 
Ингимюндарсон Вальдимар
33'
 
Агнарссон Эрлингюр
Трандарсон Арон-Элис
36'
0:2
Хансен Николай
(Ингимюндарсон Вальдимар)
46'
Лукка Марко
Виринг Роберт
 
52'
Соометс Маркус
(Хуссар Кристо)
1:2
55'
 
Джурич Даниэл-Деян
Хансен Николай
63'
Саппинен Рауно
Крейда Владислав
 
69'
Аллику Рауно
Кураксин Данил
 
72'
 
Гюдьоунссон Хельги
Ингимюндарсон Вальдимар
72'
 
Фьолусон Йон Гудни
Атласон Давид-Эрн
72'
 
Ибрахимаджич Тарик
Тордарсон Стигур

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 108
Флора Таллин 35.2% (38)
X 22.2% (24)
Викингур Рейкьявик 42.6% (46)
Все прогнозы
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
3
Вахер
Андреас
16
Тоугяс
Эрко
6
Виринг
Роберт
5
Крейда
Владислав
28
Соометс
Маркус
20
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
8
Кураксин
Данил
22
Лепик
Марк
1
Йонссон
Ингвар
24
Атласон
Давид-Эрн
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
22
Гуннарссон
Карл
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
11
Тордарсон
Стигур
17
Сигурпалсон
Ари
21
Трандарсон
Арон-Элис
23
Хансен
Николай
II
Флора Таллин
4-2-3-1
Викингур Рейкьявик
4-4-2

История личных встреч

Флора Таллин
Викингур Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллику Рауно 2 0.5
Лепик Марк 2 (2) 0.5
Саппинен Рауно 1 (1) 0.25
Крейда Владислав 1 0.25
Соометс Маркус 1 0.25
Хуссар Кристо 0 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трандарсон Арон-Элис 2 0.5
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0.25
Хансен Николай II 1 0.25

Карточки

Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Марко 1 1
Соометс Маркус 2 0
Васильев Константин 1 0
Крейда Владислав 1 0
Хуссар Кристо 1 0
Кураксин Данил 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Андрасон Виктор-Эрлигюр 2 0
Гуннарссон Карл 2 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Тордарсон Стигур 1 0
Джурич Даниэл-Деян 1 0

Результаты матчей

Флора Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Флора Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
3
50%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
3
43%
0
0%
91-120

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флора Таллин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Нарва Транс 3:1 Флора Таллин - Виртус 5:2 Виртус - Флора Таллин 0:0
Таммека Тарту - Флора Таллин 2:0 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2
Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4

Результаты матчей

Флора Таллин
Викингур Рейкьявик

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Флора Таллин
Викингур Рейкьявик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
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    Прогнозы 108
    Флора Таллин 35.2% (38)
    X 22.2% (24)
    Викингур Рейкьявик 42.6% (46)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Флора Таллин 1:2 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Флора Таллин
    35.2% (38)
    Ничья
    22.2% (24)
    Викингур Рейкьявик
    42.6% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.07% (60)
    Меньше
    43.93% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    75.7% (81)
    Нет
    24.3% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Викингур Рейкьявик
    26.9% (29)
    2:1 Флора Таллин
    25% (27)
    1:1 Ничья
    19.4% (21)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    13% (14)
    1:0 Флора Таллин
    8.3% (9)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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