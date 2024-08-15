Тур: 3. Стадион: А. Ле Кок Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолТрандарсон Арон-Элис
16' Желтая карточкаИнгимюндарсон Вальдимар
0:2
36' ГолХансен Николай
1:2
52' ГолСоометс Маркус
90'+5
Ход матча
6'
36'
52'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
16
Тоугяс
Эрко
20
Зенёв
Сергей
22
Лепик
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тоугяс ЭркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лепик МаркНападающий
- Запасные игроки
-
77 Лапа КристенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Oscar Pihela
-
-
-
93 Sten Prunn
-
Главный тренер: Taavi Viik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Dadi Jonsson
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
История личных встреч
Флора Таллин
Викингур Рейкьявик
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аллику Рауно
|2
|0.5
|Лепик Марк
|2 (2)
|0.5
|Саппинен Рауно
|1 (1)
|0.25
|Крейда Владислав
|1
|0.25
|Соометс Маркус
|1
|0.25
|Хуссар Кристо
|0
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0.5
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0.25
|Хансен Николай II
|1
|0.25
Карточки
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Марко
|1
|1
|Соометс Маркус
|2
|0
|Васильев Константин
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Хуссар Кристо
|1
|0
|Кураксин Данил
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Андрасон Виктор-Эрлигюр
|2
|0
|Гуннарссон Карл
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Тордарсон Стигур
|1
|0
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0
Результаты матчей
Флора Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Флора Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
3
50%
0
0%
91-120
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
3
43%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флора Таллин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Нарва Транс 3:1 Флора Таллин - Виртус 5:2 Виртус - Флора Таллин 0:0
Таммека Тарту - Флора Таллин 2:0 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2
Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4
Результаты матчей
Флора Таллин
Викингур Рейкьявик
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Флора Таллин
Викингур Рейкьявик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
13
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Флора Таллин 1:2 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Флора Таллин
35.2% (38)
Ничья
22.2% (24)
Викингур Рейкьявик
42.6% (46)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
75.7% (81)
Нет
24.3% (26)
Популярный счёт
1:2 Викингур Рейкьявик
26.9% (29)
2:1 Флора Таллин
25% (27)
1:1 Ничья
19.4% (21)
0:1 Викингур Рейкьявик
13% (14)
1:0 Флора Таллин
8.3% (9)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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