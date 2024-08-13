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Тур: 3. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
 
Позже
Иберия 1999
Прогнозы 41
Истанбул Башакшехир 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Иберия 1999 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Иберия 1999
1.20
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6.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Иберия 1999

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 3 1
Давидсон 2 0.67
Фигейредо Жоау 2 0.67
Шахинер Омер Али 1 0.33
Кеман Оливье 1 0.33
Озджан Беркай 1 0.33
Гюрелер Хамза 1 0.33
Пелкас Димитрис 0 0
Гюрлер Сердар 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Шенгезер Мухаммед 0 0
Эргюн Онур 0 0
Иберия 1999
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Шейкне 1 0.33
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.33
Джинджолава Джемали-Георгий 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Ба Уссейну 1 0
Эргюн Онур 1 0
Джало Матшу 1 0
Иберия 1999
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноникашвили Шота 2 0
Мамагеишвили Гизо 2 0
Кохреидзе Георгий 1 0
Джгереная Гиорги 1 0
Капанадзе Цотне 1 0
Силла Шейкне 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иберия 1999
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Иберия 1999
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Иберия 1999
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3
Иберия 1999
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Иберия 1999 - Телави 1:1 Партизани - Иберия 1999 0:0 Иберия 1999 - Партизани 2:0
Иберия 1999 - Самгурали Цхалтубо 1:2 Гагра - Иберия 1999 4:0 Иберия 1999 - Колхети Поти 0:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Дила 1:4 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Самтредия - Иберия 1999 0:3 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Телави - Иберия 1999 0:3 Самгурали Цхалтубо - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Гагра 3:1 Колхети Поти - Иберия 1999 1:2 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Дила - Иберия 1999 3:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Иберия 1999 - Самтредия 2:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Иберия 1999

Точный счет

6:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Иберия 1999

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 41
    Истанбул Башакшехир 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Иберия 1999 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Истанбул Башакшехир
    Ничья
    Иберия 1999
    1.20
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    7.10
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    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир - Иберия 1999

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Иберия 1999
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (15)
    Меньше
    62.5% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (12)
    Нет
    70% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Истанбул Башакшехир
    43.9% (18)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    24.4% (10)
    3:0 Истанбул Башакшехир
    12.2% (5)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Истанбул Башакшехир
    Иберия 1999
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