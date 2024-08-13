Тур: 3. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Иберия 1999
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|1
|Давидсон
|2
|0.67
|Фигейредо Жоау
|2
|0.67
|Шахинер Омер Али
|1
|0.33
|Кеман Оливье
|1
|0.33
|Озджан Беркай
|1
|0.33
|Гюрелер Хамза
|1
|0.33
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Гюрлер Сердар
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
|Шенгезер Мухаммед
|0
|0
|Эргюн Онур
|0
|0
Иберия 1999
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Шейкне
|1
|0.33
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.33
|Джинджолава Джемали-Георгий
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
|Джало Матшу
|1
|0
Иберия 1999
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноникашвили Шота
|2
|0
|Мамагеишвили Гизо
|2
|0
|Кохреидзе Георгий
|1
|0
|Джгереная Гиорги
|1
|0
|Капанадзе Цотне
|1
|0
|Силла Шейкне
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иберия 1999
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Иберия 1999
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Иберия 1999
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3
Иберия 1999
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Иберия 1999 - Телави 1:1 Партизани - Иберия 1999 0:0 Иберия 1999 - Партизани 2:0
Иберия 1999 - Самгурали Цхалтубо 1:2 Гагра - Иберия 1999 4:0 Иберия 1999 - Колхети Поти 0:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Дила 1:4 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Самтредия - Иберия 1999 0:3 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Телави - Иберия 1999 0:3 Самгурали Цхалтубо - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Гагра 3:1 Колхети Поти - Иберия 1999 1:2 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Дила - Иберия 1999 3:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Иберия 1999 - Самтредия 2:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Иберия 1999
Точный счет
6:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Иберия 1999
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
21
12
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир - Иберия 1999
Исход игры
Истанбул Башакшехир
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Иберия 1999
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (15)
Меньше
62.5% (25)
Обе команды забьют
Да
30% (12)
Нет
70% (28)
Популярный счёт
2:0 Истанбул Башакшехир
43.9% (18)
2:1 Истанбул Башакшехир
24.4% (10)
3:0 Истанбул Башакшехир
12.2% (5)
1:0 Истанбул Башакшехир
12.2% (5)
1:1 Ничья
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!