Тур: 3. Стадион: Planet Group Arena. Главный судья: Мунуэра Хосе
3:2
Итог доп. времени
0'
0:1
33' ГолАдамсен Тонни
1:1
38' ГолДин Макс
1:2
51' ПенальтиАдамсен Тонни
62' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
66' Желтая карточкаГаншаш Педру
66' Желтая карточкаБринк Марк
87' Желтая карточкаВутер Вранкен
2:2
90' ГолГандельман Омри
109' Желтая карточкаMathias Delorge
112' Желтая карточкаМадс Фройндлих
3:2
118' ГолГандельман Омри
119' Желтая карточкаГандельман Омри
Ход матча
33'
0:1
51'
1:2
62'
66'
66'
87'
90'
2:2
109'
112'
118'
3:2
119'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
9 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 4
-
7 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
12
Гамбор
Хуго
24
Кумс
Свен
21
Дин
Макс
25
Редин
Понтус
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гент
Силькеборг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|3 (1)
|0.75
|Хон Хён-Сок
|2
|0.5
|Гандельман Омри
|2
|0.5
|Кумс Свен
|1
|0.25
|Митрович Стефан
|1
|0.25
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.25
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.25
|Браун Арчи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Йокота Дайсуке
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|2
|Пюндт Андреас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Мадс Фройндлих
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
11
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3
Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2
Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
Гент
Силькеборг
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гент
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2