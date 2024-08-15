☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Гент
3:2
Итог доп. времени
Силькеборг
0'
0:1
33' Гол
Адамсен Тонни
1:1
38' Гол
Дин Макс
1:2
51' Пенальти
Адамсен Тонни
62' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
66' Желтая карточка
Ганшаш Педру
66' Желтая карточка
Бринк Марк
87' Желтая карточка
Вутер Вранкен
2:2
90' Гол
Гандельман Омри
109' Желтая карточка
Mathias Delorge
112' Желтая карточка
Мадс Фройндлих
3:2
118' Гол
Гандельман Омри
119' Желтая карточка
Гандельман Омри

Ход матча

33'
0:1
Адамсен Тонни
(Сонне Оливер)
38'
Дин Макс
(Кумс Свен)
1:1
51'
1:2
Адамсен Тонни
59'
Фернандес-Пардо Матиас
Гудьонсен Андри
 
59'
Браун Арчи
Фортуна Нуриу
 
62'
 
Андерсен Йеппе
66'
 
Ганшаш Педру
66'
 
Бринк Марк
67'
Торунарига Джордан
Гамбор Хуго
 
72'
 
Nikolai Jacobsen
Бакиз Юнес
72'
 
Пюндт Андреас
Бринк Марк
79'
Йокота Дайсуке
Хон Хён-Сок
 
79'
Гандельман Омри
Фадига Ноа
 
85'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер
87'
Вутер Вранкен
 
88'
 
Поульсен Андреас
Эстрём Робин
88'
 
Мадс Фройндлих
Андерсен Йеппе
90'
Гандельман Омри
(Браун Арчи)
2:2
95'
Самуаз Матисс
Кумс Свен
 
104'
 
Alexander Madsen
Редин Понтус
109'
Mathias Delorge
 
112'
 
Мадс Фройндлих
118'
Гандельман Омри
(Браун Арчи)
3:2
119'
Гандельман Омри
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 109
Гент 95.4% (104)
X 3.7% (4)
Силькеборг 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
12
Гамбор
Хуго
24
Кумс
Свен
16
Mathias
Delorge
9
Гудьонсен
Андри
7
Хон
Хён-Сок
25
Фортуна
Нуриу
21
Дин
Макс
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
8
Андерсен
Йеппе
10
Бакиз
Юнес
7
Оразов
Рамазан
23
Адамсен
Тонни
Гент
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Гент
Силькеборг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 3 (1) 0.75
Хон Хён-Сок 2 0.5
Гандельман Омри 2 0.5
Кумс Свен 1 0.25
Митрович Стефан 1 0.25
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.25
Де Сар Жюльен 1 (1) 0.25
Браун Арчи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Фадига Ноа 0 0
Йокота Дайсуке 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 4 (2) 2
Пюндт Андреас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортуна Нуриу 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Геркенс Питер 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Mathias Delorge 1 0
Гандельман Омри 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 1 0
Бринк Марк 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Мадс Фройндлих 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

11
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3
Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2
Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Гент
Силькеборг

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гент
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 123'
    Команда Гент выглядел посвежее и выиграла в дополнительное время.
  • 123'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 122'
    Гент контролирует мяч.
  • 122'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 122'
    Гент пытается что-то создать.
  • 120'
    Контроль мяча: Гент: 57%, Силькеборг: 43%.
  • 119'
    Команда Гент забила решающий гол в последние минуты игры!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Planet Group Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Гент 95.4% (104)
    X 3.7% (4)
    Силькеборг 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult