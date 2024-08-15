☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Зриньски
2:0
Конец матча
Ботев Пловдив
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Млинар Франо
28' Желтая карточка
Christian Nwachukwu
34' Желтая карточка
Бернат Ханс Кристиан
1:0
39' Гол
Мулахусейнович Нардин
41' Красная карточка
Конт Антуан
48' Желтая карточка
Млинар Франо
51' Желтая карточка
Тамм Йоонас
70' Желтая карточка
Карабелев Янис
2:0
83' Гол
Киш Томислав
90' Желтая карточка
Перера Антонио
90'+7

Ход матча

6'
Мемия Керим
Чорлука Йосип
 
22'
Млинар Франо
0:0
28'
 
Christian Nwachukwu
34'
 
Бернат Ханс Кристиан
39'
Мулахусейнович Нардин
(Мемия Керим)
1:0
41'
 
Конт Антуан
46'
 
Дьябате Сирики
Секулич Мартин
46'
 
Укаки Эхидже
Акере Самуэль
48'
Млинар Франо
 
51'
 
Тамм Йоонас
56'
 
Alen Korosec
Christian Nwachukwu
62'
Савич Игор
Посавец Иван
 
62'
Киш Томислав
Млинар Франо
 
70'
 
Карабелев Янис
79'
 
Мараш Алекса
Попов Ивелин
80'
Абдураими Бешарт
Малекинусич Матия
 
83'
Киш Томислав
(Чуже Марио)
2:0
86'
 
Трибуле Винни
Карабелев Янис
90'
 
Перера Антонио

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 108
Зриньски 57.4% (62)
X 38% (41)
Ботев Пловдив 4.6% (5)
Все прогнозы
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
44
Шунич
Тони
4
Баришич
Хрвое
91
Тичинович
Марио
8
Млинар
Франо
14
Посавец
Иван
20
Иванчич
Антонио
25
Чуже
Марио
11
Мулахусейнович
Нардин
17
Малекинусич
Матия
1
Бернат
Ханс
Кристиан
17
Минков
Николай
5
Тамм
Йоонас
19
Конт
Антуан
38
Балояннис
Константинос
28
Карабелев
Янис
20
Перера
Антонио
7
Акере
Самуэль
10
Попов
Ивелин
40
Christian
Nwachukwu
9
Секулич
Мартин
Зриньски
4-3-3
Ботев Пловдив
4-2-3-1

История личных встреч

Зриньски
Ботев Пловдив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулахусейнович Нардин 2 0.5
Чуже Марио 1 0.25
Млинар Франо 1 0.25
Киш Томислав 1 0.25
Яковльевич Слободан 1 0.25
Мемия Керим 0 0
Иванчич Антонио 0 0
Посавец Иван 0 0
Ботев Пловдив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мараш Алекса 1 0.5
Акере Самуэль 1 0.5
Минков Николай 0 0
Alen Korosec 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Млинар Франо 1 0
Шунич Тони 1 0
Киш Томислав 1 0
Чорлука Йосип 1 0
Иванчич Антонио 1 0
Ботев Пловдив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конт Антуан 0 1
Тамм Йоонас 1 0
Карабелев Янис 1 0
Перера Антонио 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Это'О Джеймс 1 0
Christian Nwachukwu 1 0

Результаты матчей

Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Зриньски
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ГОШК - Зриньски 1:4 Ботев Пловдив - Зриньски 2:1 Браво - Зриньски 1:3 Зриньски - Браво 0:1
Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0 Зриньски - Вележ 1:0
Ботев Пловдив
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботев Пловдив - Зриньски 2:1 Левски Крумовград - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:2
Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Враца - Ботев Пловдив 1:3 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0 Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1

Результаты матчей

Зриньски
Ботев Пловдив

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Ботев Пловдив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Зриньски 57.4% (62)
    X 38% (41)
    Ботев Пловдив 4.6% (5)
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    Прогнозы на матч Зриньски 2:0 Ботев Пловдив

    Исход игры
    Зриньски
    57.4% (62)
    Ничья
    38% (41)
    Ботев Пловдив
    4.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (36)
    Меньше
    66.36% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (41)
    2:1 Зриньски
    29.6% (32)
    1:0 Зриньски
    18.5% (20)
    2:0 Зриньски
    7.4% (8)
    1:2 Ботев Пловдив
    2.8% (3)
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