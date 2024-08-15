Тур: 3. Стадион: ХСК Зриньски Мостар.
2:0
Конец матча
0'
0:0
22' Не забитый пенальтиМлинар Франо
28' Желтая карточкаChristian Nwachukwu
34' Желтая карточкаБернат Ханс Кристиан
1:0
39' ГолМулахусейнович Нардин
41' Красная карточкаКонт Антуан
48' Желтая карточкаМлинар Франо
51' Желтая карточкаТамм Йоонас
70' Желтая карточкаКарабелев Янис
2:0
83' ГолКиш Томислав
90' Желтая карточкаПерера Антонио
90'+7
Ход матча
22'
0:0
39'
41'
48'
51'
70'
83'
2:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
44
Шунич
Тони
14
Посавец
Иван
25
Чуже
Марио
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Посавец ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мамич ПетарЗащитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Рушевич АнесНападающий
-
30 Fran Topic
-
81 Marko Kozina
-
97 David Camber
-
Главный тренер: Марио Иванкович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Это'О ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Илиев НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
99 Мараш АлексаНападающий
-
42 Ivaylo Videv
-
88 Alen Korosec
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
История личных встреч
Зриньски
Ботев Пловдив
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулахусейнович Нардин
|2
|0.5
|Чуже Марио
|1
|0.25
|Млинар Франо
|1
|0.25
|Киш Томислав
|1
|0.25
|Яковльевич Слободан
|1
|0.25
|Мемия Керим
|0
|0
|Иванчич Антонио
|0
|0
|Посавец Иван
|0
|0
Ботев Пловдив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мараш Алекса
|1
|0.5
|Акере Самуэль
|1
|0.5
|Минков Николай
|0
|0
|Alen Korosec
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Млинар Франо
|1
|0
|Шунич Тони
|1
|0
|Киш Томислав
|1
|0
|Чорлука Йосип
|1
|0
|Иванчич Антонио
|1
|0
Ботев Пловдив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конт Антуан
|0
|1
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Карабелев Янис
|1
|0
|Перера Антонио
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Это'О Джеймс
|1
|0
|Christian Nwachukwu
|1
|0
Результаты матчей
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Зриньски
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ботев Пловдив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ГОШК - Зриньски 1:4 Ботев Пловдив - Зриньски 2:1 Браво - Зриньски 1:3 Зриньски - Браво 0:1
Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0 Зриньски - Вележ 1:0
Ботев Пловдив
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботев Пловдив - Зриньски 2:1 Левски Крумовград - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:2
Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Враца - Ботев Пловдив 1:3 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0 Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1
Результаты матчей
Зриньски
Ботев Пловдив
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Зриньски
Ботев Пловдив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
11
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Зриньски 2:0 Ботев Пловдив
Исход игры
Зриньски
57.4% (62)
Ничья
38% (41)
Ботев Пловдив
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (41)
2:1 Зриньски
29.6% (32)
1:0 Зриньски
18.5% (20)
2:0 Зриньски
7.4% (8)
1:2 Ботев Пловдив
2.8% (3)
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