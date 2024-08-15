Тур: 3. Стадион: ТСК Арена.
1:0
Итог после пенальти
2
4
0'
23' Желтая карточкаБаришич Макс
1:0
26' ГолЦрномаркович Джордже
39' Желтая карточкаEtienne Beugre
39' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
51' Желтая карточкаЗади-Сери Калеб
52' Желтая карточкаПетрович Ньегош
88' Желтая карточкаKarol Borys
105' Желтая карточкаРепас Жига
113' Желтая карточкаВрховец Блаж
117' Желтая карточкаМилец Мартин
2 4
2:0
2:1
3:1
3:2
3:2
3:3
3:3
3:4
Ход матча
23'
26'
39'
51'
52'
88'
105'
105'
113'
117'
121'
2:0
121'
2:1
121'
3:1
121'
3:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
Пен
2:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
13 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
16
Бутян
Михай
23
Lucas
Barros
10
Николич
Урош
1
Юг
Ажбей
50
Lan
Vidmar
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Lucas BarrosЗащитник
- Полузащитник
-
10 Николич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Росич ДраганВратарь
- Защитник
-
15 Еличич ИгорЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
- Защитник
-
50 Lan VidmarЗащитник
- Защитник
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Репас ЖигаПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
10 Баришич МаксПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бурле РедванПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мбина ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
21 Karol Borys
-
16 Niko Grlic
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
История личных встреч
Войводина Нови Сад
Марибор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црномаркович Джордже
|1
|0.5
|Зади-Сери Калеб
|1
|0.5
|Петрович Ньегош
|0
|0
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иличич Йосип
|2
|0.5
|Якупович Арнел
|2
|0.5
|Репас Ян
|1
|0.25
|Судани Эль-Арби
|1
|0.25
|Милец Мартин
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
|Репас Жига
|0
|0
Карточки
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Ньегош
|2
|0
|Медоевич Слободан
|0
|1
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Зади-Сери Калеб
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сирвис Пиюс
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Милец Мартин
|1
|0
|Баришич Макс
|1
|0
|Врховец Блаж
|1
|0
|Репас Жига
|1
|0
|Бурле Редван
|1
|0
|Karol Borys
|1
|0
|Etienne Beugre
|1
|0
Результаты матчей
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Войводина Нови Сад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Войводина Нови Сад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марибор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 3:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3
Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2
Марибор
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Марибор - Мура 2:1 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1 Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2
Результаты матчей
Войводина Нови Сад
Марибор
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Войводина Нови Сад
Марибор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Войводина Нови Сад 1:0 Марибор
Исход игры
Войводина Нови Сад
26.9% (29)
Ничья
43.5% (47)
Марибор
29.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (48)
Меньше
54.72% (58)
Обе команды забьют
Да
83.96% (89)
Нет
16.04% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (41)
1:2 Марибор
21.3% (23)
2:1 Войводина Нови Сад
15.7% (17)
1:0 Войводина Нови Сад
6.5% (7)
0:1 Марибор
4.6% (5)
2:2 Ничья
3.7% (4)
0:2 Марибор
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!