☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Войводина Нови Сад
1:0
Итог после пенальти
2
4
Марибор
0'
23' Желтая карточка
Баришич Макс
1:0
26' Гол
Црномаркович Джордже
39' Желтая карточка
Etienne Beugre
39' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
51' Желтая карточка
Зади-Сери Калеб
52' Желтая карточка
Петрович Ньегош
88' Желтая карточка
Karol Borys
105' Желтая карточка
Репас Жига
113' Желтая карточка
Врховец Блаж
117' Желтая карточка
Милец Мартин
2 4
Петрович Ньегош
2:0
2:1
Мбина Патрик
Савичевич Вукан
3:1
3:2
Судани Эль-Арби
Lazar Nikolic2
3:2
3:3
Репас Ян
Иванович Михайло
3:3
3:4
Врховец Блаж

Ход матча

23'
 
Баришич Макс
26'
Црномаркович Джордже
1:0
35'
 
Якупович Арнел
Иличич Йосип
39'
 
Etienne Beugre
39'
Црномаркович Джордже
 
46'
 
Судани Эль-Арби
Etienne Beugre
51'
Зади-Сери Калеб
 
52'
Петрович Ньегош
 
64'
 
Karol Borys
Баришич Макс
64'
 
Бурле Редван
Бозик Марко
66'
Lazar Nikolic2
Бамиделе Юсуф
 
88'
 
Karol Borys
91'
 
Мбина Патрик
Якупович Арнел
97'
Marko Velickovic
Николич Урош
 
105'
 
Репас Жига
105'
 
Врховец Блаж
Репас Жига
113'
 
Врховец Блаж
117'
 
Милец Мартин
120'
Stefan Djordjevic I
Marko Velickovic
 
121'
Петрович Ньегош
2:0
121'
2:1
Мбина Патрик
121'
Савичевич Вукан
3:1
121'
3:2
Судани Эль-Арби
121'
Lazar Nikolic2
3:2
121'
3:3
Репас Ян
121'
Иванович Михайло
3:3
121'
3:4
Врховец Блаж
Пен
2:4

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 108
Войводина Нови Сад 26.9% (29)
X 43.5% (47)
Марибор 29.6% (32)
Все прогнозы
25
Царевич
Лазар
16
Бутян
Михай
29
Коллинс
Шичендже
5
Црномаркович
Джордже
23
Lucas
Barros
26
Савичевич
Вукан
10
Николич
Урош
18
Петрович
Ньегош
7
Бамиделе
Юсуф
11
Иванович
Михайло
14
Зади-Сери
Калеб
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
25
Шоштарич-Карич
Свен
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
8
Бозик
Марко
13
Etienne
Beugre
Войводина Нови Сад
4-3-3
Марибор
4-2-3-1

История личных встреч

Войводина Нови Сад
Марибор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црномаркович Джордже 1 0.5
Зади-Сери Калеб 1 0.5
Петрович Ньегош 0 0
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иличич Йосип 2 0.5
Якупович Арнел 2 0.5
Репас Ян 1 0.25
Судани Эль-Арби 1 0.25
Милец Мартин 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Репас Жига 0 0

Карточки

Войводина Нови Сад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Ньегош 2 0
Медоевич Слободан 0 1
Црномаркович Джордже 1 0
Бутян Михай 1 0
Зади-Сери Калеб 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сирвис Пиюс 2 0
Иличич Йосип 1 0
Милец Мартин 1 0
Баришич Макс 1 0
Врховец Блаж 1 0
Репас Жига 1 0
Бурле Редван 1 0
Karol Borys 1 0
Etienne Beugre 1 0

Результаты матчей

Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Войводина Нови Сад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Войводина Нови Сад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марибор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Войводина Нови Сад
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 3:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3
Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2
Марибор
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Марибор - Мура 2:1 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1 Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2

Результаты матчей

Войводина Нови Сад
Марибор

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Войводина Нови Сад
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Мбина Патрик реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Петрович Ньегош реализовал пенальти!
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 120'
    Марко Байич уходит с поля. Stefan Djordjevic выходит вместо него
  • 117'
    Милец Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 113'
    Врховец Блаж получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 105'
      Репас Жига уходит с поля. Врховец Блаж выходит вместо него
    • 105'
      Репас Жига получил желтую карточку от судьи
    • 97'
      Николич Урош уходит с поля. Марко Байич выходит вместо него
    • 91'
      Якупович Арнел уходит с поля. Мбина Патрик выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 64'
      Баришич Макс уходит с поля. Karol Borys выходит вместо него
    • 61'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 52'
      Петрович Ньегош получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Зади-Сери Калеб получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Etienne Beugre уходит с поля. Судани Эль-Арби выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Войводина Нови Сад 26.9% (29)
    X 43.5% (47)
    Марибор 29.6% (32)
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    Прогнозы на матч Войводина Нови Сад 1:0 Марибор

    Исход игры
    Войводина Нови Сад
    26.9% (29)
    Ничья
    43.5% (47)
    Марибор
    29.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (48)
    Меньше
    54.72% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    83.96% (89)
    Нет
    16.04% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (41)
    1:2 Марибор
    21.3% (23)
    2:1 Войводина Нови Сад
    15.7% (17)
    1:0 Войводина Нови Сад
    6.5% (7)
    0:1 Марибор
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    0:2 Марибор
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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