☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Шериф
0:1
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
43' Желтая карточка
Киабу Мусса
82' Желтая карточка
Мия Алесио
0:1
88' Пенальти
Мотика Неманья
90' Желтая карточка
Адемо Питер
90'+4

Ход матча

43'
Киабу Мусса
 
45'
 
Мотика Неманья
_Kojic D.
69'
Аллач Айуб
Аканби Ибрагим
 
75'
 
Брест Марко
Raul Florucz
75'
 
Пинту Диогу
Бултам Реда
75'
 
Ivan Durdov
Лукас Педро
78'
Адемо Питер
Пальинья Жуан
 
82'
Мия Алесио
 
85'
 
Ласицкас Юстас
Силва Хорхе
88'
0:1
Мотика Неманья
88'
Риак Аяк
Киабу Мусса
 
88'
Нгом-Мбекели Жером
Яде Папа Ндиага
 
90'
Адемо Питер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Шериф 44.5% (49)
X 29.1% (32)
Олимпия Любляна 26.4% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Челядник
Дмитрий
46
Деспотовски
Стефан
3
Боакие
Нана
50
Беиратш
Жослен
91
Юрешкин
Роко
8
Пальинья
Жуан
18
Киабу
Мусса
44
Мия
Алесио
90
Яде
Папа
Ндиага
61
Аканби
Ибрагим
10
Бадоло
Седрик
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
17
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
34
Доффо
Агустин
6
Peter
Agba
30
Raul
Florucz
9
_Kojic
D.
24
Бултам
Реда
37
Лукас
Педро
Шериф
4-4-2
Олимпия Любляна
4-2-3-1

История личных встреч

Шериф
Олимпия Любляна

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raul Florucz 2 0.5
Доффо Агустин 1 0.25
Лукас Педро 1 (1) 0.25
Суалеэ Давид 1 0.25
Пинту Диогу 1 0.25
Ivan Durdov 1 0.25
Мотика Неманья 1 (1) 0.25
Силва Хорхе 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
_Kojic D. 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киабу Мусса 1 0
Адемо Питер 1 0
Линс Матеус 1 0
Мия Алесио 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Хорхе 1 0
Ратник Марцел 1 0
Raul Florucz 1 0
_Kojic D. 1 0

Результаты матчей

Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Шериф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпия Любляна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шериф - Спарта Селемет 1:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Шериф - Дачия-Буюканы 2:0 Эльфсборг - Шериф 2:0
Шериф - Эльфсборг 0:1 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2
Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3

Результаты матчей

Шериф
Олимпия Любляна

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шериф
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Dino Kojic уходит с поля. Мотика Неманья выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Киабу Мусса получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Шериф 44.5% (49)
    X 29.1% (32)
    Олимпия Любляна 26.4% (29)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шериф 0:1 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Шериф
    44.5% (49)
    Ничья
    29.1% (32)
    Олимпия Любляна
    26.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    72.9% (78)
    Нет
    27.1% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    29.1% (32)
    1:1 Ничья
    27.3% (30)
    1:2 Олимпия Любляна
    12.7% (14)
    0:1 Олимпия Любляна
    10.9% (12)
    1:0 Шериф
    8.2% (9)
    2:0 Шериф
    4.5% (5)
    0:2 Олимпия Любляна
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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