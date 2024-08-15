Тур: 3. Стадион: Шериф.
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаКиабу Мусса
82' Желтая карточкаМия Алесио
0:1
88' ПенальтиМотика Неманья
90' Желтая карточкаАдемо Питер
90'+4
Ход матча
43'
82'
88'
0:1
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
91
Юрешкин
Роко
18
Киабу
Мусса
44
Мия
Алесио
30
Raul
Florucz
24
Бултам
Реда
37
Лукас
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Юрешкин РокоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
-
44 Мия АлесиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пата ИлунгаЗащитник
-
33 Линс МатеусЗащитник
-
69 Адемо ПитерПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Форов ДалилаПолузащитник
-
45 Аллач АйубНападающий
- Нападающий
-
9 Риак АякНападающий
-
Главный тренер: Мислав Кароглан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul FloruczПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
-
37 Лукас ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинту ДиогуВратарь
-
22 Пинтол ДенисВратарь
-
15 Ристич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
-
88 Thalisson
-
-
-
19 Ivan Durdov
-
-
Главный тренер: Санчес Виктор
История личных встреч
Шериф
Олимпия Любляна
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raul Florucz
|2
|0.5
|Доффо Агустин
|1
|0.25
|Лукас Педро
|1 (1)
|0.25
|Суалеэ Давид
|1
|0.25
|Пинту Диогу
|1
|0.25
|Ivan Durdov
|1
|0.25
|Мотика Неманья
|1 (1)
|0.25
|Силва Хорхе
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|_Kojic D.
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киабу Мусса
|1
|0
|Адемо Питер
|1
|0
|Линс Матеус
|1
|0
|Мия Алесио
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Хорхе
|1
|0
|Ратник Марцел
|1
|0
|Raul Florucz
|1
|0
|_Kojic D.
|1
|0
Результаты матчей
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Шериф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпия Любляна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шериф - Спарта Селемет 1:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Шериф - Дачия-Буюканы 2:0 Эльфсборг - Шериф 2:0
Шериф - Эльфсборг 0:1 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2
Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3 Олимпия Любляна - Радомлье 2:2 Рогашка - Олимпия Любляна 2:3
Результаты матчей
Шериф
Олимпия Любляна
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шериф
Олимпия Любляна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шериф 0:1 Олимпия Любляна
Исход игры
Шериф
44.5% (49)
Ничья
29.1% (32)
Олимпия Любляна
26.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
2:1 Шериф
29.1% (32)
1:1 Ничья
27.3% (30)
1:2 Олимпия Любляна
12.7% (14)
0:1 Олимпия Любляна
10.9% (12)
1:0 Шериф
8.2% (9)
2:0 Шериф
4.5% (5)
0:2 Олимпия Любляна
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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