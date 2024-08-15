☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Юргорден
3:1
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
14' Гол
Сабович Бесард
1:1
30' Гол
Риски Роопе
2:1
43' Гол
Хуммет Денис
3:1
52' Гол
Штоль Адам
56' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
80' Желтая карточка
Штоль Адам
85' Желтая карточка
Эрикссон Магнус
85' Желтая карточка
Luis Pereira de Sousa Jorge1
90' Желтая карточка
Акпудже Джошуа
90'+5

Ход матча

14'
Сабович Бесард
(Keita Kosugi)
1:0
30'
1:1
Риски Роопе
43'
Хуммет Денис
(Тенхо Миро)
2:1
52'
Штоль Адам
(Даниэльссон Маркус)
3:1
56'
Гулликсен Тобиас
 
64'
Приске Аугуст
Викхейм Густав
 
68'
 
Ала-Мюллюмяки Лаури
Попович Антон
68'
 
Abdoulaye Kante
Marius Soederbaeck
74'
Берг Виктор
Keita Kosugi
 
74'
Нгуэн Токмак
Хуммет Денис
 
80'
Штоль Адам
 
82'
Эрикссон Магнус
Шуллер Расмус
 
82'
Радетинац Харис
Гулликсен Тобиас
 
85'
Эрикссон Магнус
 
85'
 
Luis Pereira de Sousa Jorge1
85'
 
Matias Kivikko
Luis Pereira de Sousa Jorge1
90'
 
Акпудже Джошуа
Риски Роопе
90'
 
Акпудже Джошуа

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 108
Юргорден 96.3% (104)
X 3.7% (4)
Ильвес 0% (0)
Все прогнозы
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
16
Гулликсен
Тобиас
23
Викхейм
Густав
11
Хуммет
Денис
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
7
Ветели
Йоона
17
Marius
Soederbaeck
10
Риски
Роопе
29
Хаарала
Сантери
Юргорден
4-2-3-1
Ильвес
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Ильвес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 3 0.75
Викхейм Густав 2 0.5
Сабович Бесард 1 0.25
Штоль Адам 1 0.25
Фаллениус Оскар 0 0
Даниэльссон Маркус 0 0
Тенхо Миро 0 0
Keita Kosugi 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риски Роопе 3 0.75
Хаарала Сантери 1 0.25
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.25
Мяенпя Аапо 1 0.25
Marius Soederbaeck 1 0.25
Арифи Дони 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 2 0
Ларссон Якоб 0 1
Шуллер Расмус 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Викхейм Густав 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Тенхо Миро 1 0
Штоль Адам 1 0
Даль Самуэль 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Попович Антон 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Арифи Дони 1 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0
Акпудже Джошуа 1 0
Улунду Винсент 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2
Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0
Ильвес
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3
Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1

Результаты матчей

Юргорден
Ильвес

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Даниэльссон Маркус сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Штоль Адам бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Тенхо Миро сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
    • 14'
      Keita Kosugi сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Сабович Бесард бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Юргорден 96.3% (104)
    X 3.7% (4)
    Ильвес 0% (0)
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    Где смотреть матч Юргорден 3:1 Ильвес онлайн

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    Прогнозы на матч Юргорден 3:1 Ильвес

    Исход игры
    Юргорден
    96.3% (104)
    Ничья
    3.7% (4)
    Ильвес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.4% (55)
    Меньше
    48.6% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    53.27% (57)
    Нет
    46.73% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Юргорден
    38.9% (42)
    2:0 Юргорден
    24.1% (26)
    1:0 Юргорден
    20.4% (22)
    3:1 Юргорден
    8.3% (9)
    1:1 Ничья
    3.7% (4)
    3:0 Юргорден
    1.9% (2)
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