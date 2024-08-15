Тур: 3. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
14' ГолСабович Бесард
1:1
30' ГолРиски Роопе
2:1
43' ГолХуммет Денис
3:1
52' ГолШтоль Адам
56' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
80' Желтая карточкаШтоль Адам
85' Желтая карточкаЭрикссон Магнус
85' Желтая карточкаLuis Pereira de Sousa Jorge1
90' Желтая карточкаАкпудже Джошуа
90'+5
Ход матча
14'
1:0
30'
1:1
43'
2:1
52'
3:1
56'
80'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Нападающий
-
40 Max Croon
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Юргорден
Ильвес
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|3
|0.75
|Викхейм Густав
|2
|0.5
|Сабович Бесард
|1
|0.25
|Штоль Адам
|1
|0.25
|Фаллениус Оскар
|0
|0
|Даниэльссон Маркус
|0
|0
|Тенхо Миро
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риски Роопе
|3
|0.75
|Хаарала Сантери
|1
|0.25
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.25
|Мяенпя Аапо
|1
|0.25
|Marius Soederbaeck
|1
|0.25
|Арифи Дони
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|2
|0
|Ларссон Якоб
|0
|1
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Арифи Дони
|1
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0
|Акпудже Джошуа
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2
Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0
Ильвес
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3
Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1
Результаты матчей
Юргорден
Ильвес
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Юргорден 3:1 Ильвес
Исход игры
Юргорден
96.3% (104)
Ничья
3.7% (4)
Ильвес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.4% (55)
Меньше
48.6% (52)
Обе команды забьют
Да
53.27% (57)
Нет
46.73% (50)
Популярный счёт
2:1 Юргорден
38.9% (42)
2:0 Юргорден
24.1% (26)
1:0 Юргорден
20.4% (22)
3:1 Юргорден
8.3% (9)
1:1 Ничья
3.7% (4)
3:0 Юргорден
1.9% (2)
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