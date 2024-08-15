Тур: 3. Стадион: Константин Рэдулеску.
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаДан Петреску
34' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
37' Желтая карточкаNiv Yehoshua
50' Желтая карточкаГалабов Пламен
1:0
50' ГолКрешич Антон
76' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
90'+8
Ход матча
34'
37'
50'
50'
1:0
74'
76'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
34
Marco
Wolff
20
Ido
Cohen
26
Guy
Deznet
28
Niv
Yehoshua
14
Tamir
Glezer
53
Liran
Hazan
11
Or
Roizman
77
Amir
Altoury
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
86 Кун ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
96 Нкололо БениНападающий
-
98 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
34 Marco WolffВратарь
-
20 Ido CohenЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Guy DeznetЗащитник
- Защитник
-
28 Niv YehoshuaПолузащитник
-
14 Tamir GlezerПолузащитник
-
53 Liran HazanПолузащитник
-
11 Or RoizmanНападающий
-
77 Amir AltouryНападающий
- Запасные игроки
-
44 Фукс ХадарЗащитник
- Полузащитник
-
18 Веред ИданНападающий
-
-
-
12 Alon Azugi
-
17 Aviv Salem
-
Главный тренер: Dan Romann
История личных встреч
ЧФР Клуж
Маккаби Петах-Тиква
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухар Карло
|2
|0.5
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.5
|Крешич Антон
|1
|0.25
|Нкололо Бени
|1
|0.25
|Кореница Меритон
|1
|0.25
|Дяк Чиприан
|0
|0
|Михаэль Петер
|0
|0
Маккаби Петах-Тиква
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Нкололо Бени
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Маккаби Петах-Тиква
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галабов Пламен
|1
|0
|Muhammad Handy
|1
|0
|Yarden Cohen2
|1
|0
|Guy Deznet
|1
|0
|Niv Yehoshua
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Петах-Тиква
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ЧФР Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Маккаби Петах-Тиква
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0
Маккаби Петах-Тиква
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0
ЦСКА София - Маккаби Петах-Тиква 2:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бейтар - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Петах-Тиква 4:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Петах-Тиква 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 0:2 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Петах-Тиква - Ашдод 0:1 Маккаби Петах-Тиква - Бейтар 0:3 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Петах-Тиква 2:2 Хапоэль Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 3:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Маккаби Петах-Тиква
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Маккаби Петах-Тиква
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Петах-Тиква
Исход игры
ЧФР Клуж
90.1% (100)
Ничья
4.5% (5)
Маккаби Петах-Тиква
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (45)
Меньше
57.94% (62)
Обе команды забьют
Да
44.86% (48)
Нет
55.14% (59)
Популярный счёт
2:0 ЧФР Клуж
35.1% (39)
2:1 ЧФР Клуж
30.6% (34)
1:0 ЧФР Клуж
16.2% (18)
1:1 Ничья
4.5% (5)
1:2 Маккаби Петах-Тиква
4.5% (5)
3:1 ЧФР Клуж
2.7% (3)
3:0 ЧФР Клуж
1.8% (2)
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