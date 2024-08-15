☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Тромсё
0:1
Конец матча
Килмарнок
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Vetle Skjaervik
49' Желтая карточка
Доннелли Лайам
54' Желтая карточка
Маккрори Робби
84' Желтая карточка
Финдли Стюард
90' Желтая карточка
Маккензи Рори
90' Желтая карточка
David Watson
90' Желтая карточка
Tobias Guddal
90' Желтая карточка
Хаугор Якоб
90' Желтая карточка
Маррей Фрейзер
90'+7

Ход матча

11'
0:1
Vetle Skjaervik
46'
Норхейм Рунар
Yaw Paintsil
 
49'
 
Доннелли Лайам
54'
 
Маккрори Робби
69'
Енссен Андерс
Vetle Skjaervik
 
69'
Vegard Oestraat Erlien
Антонсен Кент-Аре
 
69'
 
Robbie Deas
Oliver Bainbridge
69'
 
David Watson
Danny Armstrong
69'
 
Маррей Фрейзер
Bobby Wales
84'
 
Финдли Стюард
89'
Heine Larsen
Mamadou Barry
 
90'
 
Маккензи Рори
Райт Джо
90'
 
Маккензи Рори
90'
 
David Watson
90'
Tobias Guddal
 
90'
Хаугор Якоб
 
90'
 
Маррей Фрейзер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 109
Тромсё 85.3% (93)
X 12.8% (14)
Килмарнок 1.8% (2)
Все прогнозы
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
4
Vetle
Skjaervik
21
Tobias
Guddal
2
Корник
Лео
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
9
Нордас
Лассе
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
20
Маккрори
Робби
5
Майо
Льюис
4
Райт
Джо
17
Финдли
Стюард
51
Oliver
Bainbridge
11
Danny
Armstrong
8
Лайонс
Брэдли
22
Доннелли
Лайам
10
Кеннеди
Мэттью
9
Васселл
Кайл
24
Bobby
Wales
Тромсё
3-5-2
Килмарнок
4-4-2

История личных встреч

Тромсё
Килмарнок

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 0.5
Jakob Napoleon Romsaas 1 0.25
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.25
Килмарнок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васселл Кайл 1 0.5
Bobby Wales 1 0.5
Лайонс Брэдли 0 0
Danny Armstrong 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Guddal 2 0
Хаугор Якоб 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Килмарнок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккензи Рори 1 0
Финдли Стюард 1 0
Маккрори Робби 1 0
Райт Джо 1 0
Доннелли Лайам 1 0
Маррей Фрейзер 1 0
David Watson 1 0

Результаты матчей

Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Килмарнок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Тромсё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Килмарнок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0
КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
Килмарнок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Килмарнок - Сент-Джонстон 0:3 Килмарнок - Тромсё 2:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0
Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Абердин - Килмарнок 3:1

Результаты матчей

Тромсё
Килмарнок

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Килмарнок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Доннелли Лайам получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Yaw Paintsil уходит с поля. Норхейм Рунар выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Danny Armstrong сделал результативную передачу.
    • 11'
      Danny Armstrong сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Vetle Skjaervik уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Romsaa Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Тромсё 85.3% (93)
    X 12.8% (14)
    Килмарнок 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тромсё 0:1 Килмарнок онлайн

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    Прогнозы на матч Тромсё 0:1 Килмарнок

    Исход игры
    Тромсё
    85.3% (93)
    Ничья
    12.8% (14)
    Килмарнок
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (54)
    Меньше
    50% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Тромсё
    43.1% (47)
    1:0 Тромсё
    22% (24)
    2:0 Тромсё
    17.4% (19)
    1:1 Ничья
    9.2% (10)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    3:1 Тромсё
    1.8% (2)
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