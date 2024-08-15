Тур: 3. Стадион: Romsaa Arena.
0'
0:1
11' Гол в свои воротаVetle Skjaervik
49' Желтая карточкаДоннелли Лайам
54' Желтая карточкаМаккрори Робби
84' Желтая карточкаФиндли Стюард
90' Желтая карточкаМаккензи Рори
90' Желтая карточкаDavid Watson
90' Желтая карточкаTobias Guddal
90' Желтая карточкаХаугор Якоб
90' Желтая карточкаМаррей Фрейзер
90'+7
Ход матча
11'
0:1
49'
54'
84'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
4
Райт
Джо
24
Bobby
Wales
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Heine Larsen
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Райт ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Bobby WalesНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Полворт ЛиамПолузащитник
-
18 Кэмерон ИннсНападающий
- Нападающий
-
-
12 David Watson
-
25 Ethan Brown
-
Главный тренер: Макиннес Дерек
История личных встреч
Тромсё
Килмарнок
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|0.5
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0.25
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.25
Килмарнок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васселл Кайл
|1
|0.5
|Bobby Wales
|1
|0.5
|Лайонс Брэдли
|0
|0
|Danny Armstrong
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Guddal
|2
|0
|Хаугор Якоб
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
Килмарнок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккензи Рори
|1
|0
|Финдли Стюард
|1
|0
|Маккрори Робби
|1
|0
|Райт Джо
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
|Маррей Фрейзер
|1
|0
|David Watson
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Килмарнок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Тромсё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Килмарнок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0
КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
Килмарнок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Килмарнок - Сент-Джонстон 0:3 Килмарнок - Тромсё 2:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0
Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Абердин - Килмарнок 3:1
Результаты матчей
Тромсё
Килмарнок
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Килмарнок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Тромсё 0:1 Килмарнок
Исход игры
Тромсё
85.3% (93)
Ничья
12.8% (14)
Килмарнок
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
2:1 Тромсё
43.1% (47)
1:0 Тромсё
22% (24)
2:0 Тромсё
17.4% (19)
1:1 Ничья
9.2% (10)
2:2 Ничья
3.7% (4)
3:1 Тромсё
1.8% (2)
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