Тур: 3. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав.
3:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаОкороджи Чима
6' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
0:1
21' ГолТома Бастьен
31' Желтая карточкаКинтилья Хорди
1:1
41' ГолШварц Петр
2:1
43' ГолСамец-Талар Пётр
45' Желтая карточкаГёртлер Лукас
45' Желтая карточкаМаценко Егор
45' Желтая карточкаПетков Алекс
3:1
45' ГолПетков Алекс
54' Желтая карточкаСтанич Йозо
77' Вторая желтая карточкаПетков Алекс
77' Желтая карточкаНауэль Матиас
90' Вторая желтая карточкаНауэль Матиас
90' Желтая карточкаЛещыньски Рафал
90' Желтая карточкаОртис Арнау
3:2
90' ПенальтиЖеббель Виллем
91' Вторая желтая карточкаОртис Арнау
90'+27
Ход матча
21'
0:1
31'
41'
1:1
43'
45'
45'
45'
45'
3:1
54'
77'
77'
90'
90'
90'
90'
3:2
91'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
9 Жёлтые карточки 4
-
3 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
19 Ортис АрнауНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Bela Dumrath
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Санкт-Галлен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Науэль Матиас
|2 (1)
|0.5
|Шварц Петр
|1
|0.25
|Петров Симеон
|1
|0.25
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.25
|Петков Алекс
|1
|0.25
|Жуковски Матеуш
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|2
|0.5
|Тома Бастьен
|2
|0.5
|Жеббель Виллем
|2 (1)
|0.5
|Стеванович Михайло
|1
|0.25
|Сиссе Мустафа
|1
|0.25
|Фалльци Альберт
|1
|0.25
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Шмидт Исаак
|0
|0
|Витциг Кристиан
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Науэль Матиас
|2
|1
|Петков Алекс
|2
|1
|Ортис Арнау
|1
|1
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Покорны Петер
|2
|0
|Рейчик Филип
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Петров Симеон
|1
|0
|Шота Серафин
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|Ноа Янник
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Шленск Вроцлав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
50%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0
Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Санкт-Галлен
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
31
22
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Шленск Вроцлав 3:2 Санкт-Галлен
Исход игры
Шленск Вроцлав
27.5% (30)
Ничья
47.7% (52)
Санкт-Галлен
24.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45% (49)
2:1 Шленск Вроцлав
16.5% (18)
1:2 Санкт-Галлен
14.7% (16)
0:1 Санкт-Галлен
8.3% (9)
1:0 Шленск Вроцлав
6.4% (7)
2:0 Шленск Вроцлав
2.8% (3)
0:2 Санкт-Галлен
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!