☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Шленск Вроцлав
3:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
2' Желтая карточка
Окороджи Чима
6' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
0:1
21' Гол
Тома Бастьен
31' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
1:1
41' Гол
Шварц Петр
2:1
43' Гол
Самец-Талар Пётр
45' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
45' Желтая карточка
Маценко Егор
45' Желтая карточка
Петков Алекс
3:1
45' Гол
Петков Алекс
54' Желтая карточка
Станич Йозо
77' Вторая желтая карточка
Петков Алекс
77' Желтая карточка
Науэль Матиас
90' Вторая желтая карточка
Науэль Матиас
90' Желтая карточка
Лещыньски Рафал
90' Желтая карточка
Ортис Арнау
3:2
90' Пенальти
Жеббель Виллем
91' Вторая желтая карточка
Ортис Арнау
90'+27

Ход матча

2'
 
Окороджи Чима
6'
Жуковски Матеуш
 
21'
0:1
Тома Бастьен
(Аколо Чадрак)
31'
 
Кинтилья Хорди
41'
Шварц Петр
(Жуковски Матеуш)
1:1
43'
Самец-Талар Пётр
(Науэль Матиас)
2:1
45'
 
Гёртлер Лукас
45'
Маценко Егор
 
45'
Петков Алекс
 
45'
Петков Алекс
(Шварц Петр)
3:1
54'
 
Станич Йозо
61'
 
Стеванович Михайло
Гёртлер Лукас
61'
 
Шмидт Исаак
Станич Йозо
67'
Индже Бурак
Самец-Талар Пётр
 
77'
Петков Алекс
 
77'
Науэль Матиас
 
81'
Палюшек Александр
Цебуля Марчин
 
90'
Науэль Матиас
 
90'
Лещыньски Рафал
 
90'
Ортис Арнау
 
90'
3:2
Жеббель Виллем
90'
Jakub Jezierski
Мусёлик Себастьян
 
90'
Ортис Арнау
Шварц Петр
 
90'
 
Милошевич Йован
Жеббель Виллем
91'
Герчио Томмазо
Маценко Егор
 
91'
Ортис Арнау
 
91'
 
Коницке Корсин
Витциг Кристиан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 9 Жёлтые карточки 4
  • 3 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 109
Шленск Вроцлав 27.5% (30)
X 47.7% (52)
Санкт-Галлен 24.8% (27)
Все прогнозы
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
77
Цебуля
Марчин
16
Покорны
Петер
17
Шварц
Петр
7
Самец-Талар
Пётр
11
Мусёлик
Себастьян
10
Науэль
Матиас
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Станич
Йозо
15
Диаби
Абдулай
III
5
Амброзиус
Стефан
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Шленск Вроцлав
4-3-3
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Санкт-Галлен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Науэль Матиас 2 (1) 0.5
Шварц Петр 1 0.25
Петров Симеон 1 0.25
Самец-Талар Пётр 1 0.25
Петков Алекс 1 0.25
Жуковски Матеуш 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 2 0.5
Тома Бастьен 2 0.5
Жеббель Виллем 2 (1) 0.5
Стеванович Михайло 1 0.25
Сиссе Мустафа 1 0.25
Фалльци Альберт 1 0.25
Кинтилья Хорди 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Витциг Кристиан 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Науэль Матиас 2 1
Петков Алекс 2 1
Ортис Арнау 1 1
Жуковски Матеуш 2 0
Покорны Петер 2 0
Рейчик Филип 2 0
Лещыньски Рафал 1 0
Петров Симеон 1 0
Шота Серафин 1 0
Маценко Егор 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 2 0
Станич Йозо 2 0
Окороджи Чима 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Ноа Янник 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Шленск Вроцлав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
7
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
50%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0
Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Санкт-Галлен

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
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    Прогнозы 109
    Шленск Вроцлав 27.5% (30)
    X 47.7% (52)
    Санкт-Галлен 24.8% (27)
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    Прогнозы на матч Шленск Вроцлав 3:2 Санкт-Галлен

    Исход игры
    Шленск Вроцлав
    27.5% (30)
    Ничья
    47.7% (52)
    Санкт-Галлен
    24.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (36)
    Меньше
    66.36% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45% (49)
    2:1 Шленск Вроцлав
    16.5% (18)
    1:2 Санкт-Галлен
    14.7% (16)
    0:1 Санкт-Галлен
    8.3% (9)
    1:0 Шленск Вроцлав
    6.4% (7)
    2:0 Шленск Вроцлав
    2.8% (3)
    0:2 Санкт-Галлен
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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