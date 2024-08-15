Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Второй тайм дополнительного времени начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм

95' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Удар от ворот произведет Копенгаген

90' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Риго Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Копенгаген

88' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Кпозо Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Ачури Мохамед Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хорошую попытку сделал Гочолеишвили Гиорги . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Victor Froholdt ослабляет давление, выбив мяч.

79' Ачури Мохамед Элиас не смог попасть в створ ударом издали

79' Удар от ворот произведет Копенгаген

78' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Гарананга Мунаше выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Хорошую попытку сделал Алмейда Эвертон . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Удар от ворот произведет Копенгаген

69' Юрошка Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ачури Мохамед Элиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Копенгаген

61' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Син Матей пробил со штрафного прямо в стенку

57' Гарананга Мунаше - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Кпозо Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Копенгаген

53' Юрошка Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Копенгаген

50' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Копенгаген

49' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Прекоп Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

47' Бухта Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля