☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Баник Острава
1:0
Итог после пенальти
1
2
Копенгаген
0'
36' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
1:0
42' Гол
Прекоп Эрик
45' Желтая карточка
Бухта Давид
46' Желтая карточка
Мелинг Биргер
48' Желтая карточка
Прекоп Эрик
57' Желтая карточка
Гарананга Мунаше
65' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
76' Желтая карточка
Клем Виллиам
106' Желтая карточка
Юрошка Ян
1 2
Клима Иржи
1:0
1:0
Оскарссон Орри
Алмейда Эвертон
1:0
1:1
Маттссон Магнус
Кубала Филип
2:1
2:1
Эльюнусси Мохамед
Фрыдрых Михал
2:1
2:2
Ачури Мохамед Элиас
Халуш Матей
2:2

Ход матча

36'
 
Эльюнусси Мохамед
41'
 
Фрохолдт Виктор
Дилейни Томас
42'
Прекоп Эрик
(Бухта Давид)
1:0
45'
Бухта Давид
 
46'
 
Мелинг Биргер
48'
Прекоп Эрик
 
57'
 
Гарананга Мунаше
60'
 
Ачури Мохамед Элиас
Ларссон Джордан
60'
 
Гочолеишвили Гиорги
Мелинг Биргер
65'
 
Ачури Мохамед Элиас
72'
 
Клем Виллиам
Дикс Кевин
72'
 
Маттссон Магнус
Фальк Расмус
76'
 
Клем Виллиам
77'
Клима Иржи
Прекоп Эрик
 
77'
Хольцер Даниель
Бухта Давид
 
81'
Танко Абдуллахи
Син Матей
 
104'
 
Перейра Габриэл
Гарананга Мунаше
106'
Юрошка Ян
 
109'
Фукала Михал
Юрошка Ян
 
109'
Грыгар Самуэл
Риго Томаш
 
117'
Кубала Филип
Боула Иржи
 
121'
Клима Иржи
1:0
121'
1:0
Оскарссон Орри
121'
Алмейда Эвертон
1:0
121'
1:1
Маттссон Магнус
121'
Кубала Филип
2:1
121'
2:1
Эльюнусси Мохамед
121'
Фрыдрых Михал
2:1
121'
2:2
Ачури Мохамед Элиас
121'
Халуш Матей
2:2
Пен
1:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 502 Количество передач 573
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 111
Баник Острава 8.1% (9)
X 35.1% (39)
Копенгаген 56.8% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Маркович
Якуб
24
Юрошка
Ян
17
Фрыдрых
Михал
37
Халуш
Матей
15
Кпозо
Патрик
12
Риго
Томаш
5
Боула
Иржи
9
Бухта
Давид
10
Син
Матей
32
Алмейда
Эвертон
33
Прекоп
Эрик
1
Тротт
Натан
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
4
Гарананга
Мунаше
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
27
Дилейни
Томас
11
Ларссон
Джордан
18
Оскарссон
Орри
10
Эльюнусси
Мохамед
Баник Острава
4-2-3-1
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Баник Острава
Копенгаген

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Баник Острава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Эвертон 2 0.5
Прекоп Эрик 2 0.5
Бухта Давид 1 0.25
Халуш Матей 1 0.25
Боула Иржи 1 0.25
Клима Иржи 1 (1) 0.25
Кпозо Патрик 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрохолдт Виктор 3 0.75
Оскарссон Орри 2 0.5
Эльюнусси Мохамед 1 0.25
Классон Виктор 1 0.25
Oliver Hojer 1 0.25
Дикс Кевин 1 (1) 0.25
Лерагер Лукас 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Баник Острава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кпозо Патрик 2 0
Прекоп Эрик 2 0
Юрошка Ян 1 0
Бухта Давид 1 0
Син Матей 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Гарананга Мунаше 1 0
Клем Виллиам 1 0

Результаты матчей

Баник Острава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Баник Острава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
6
Баник Острава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Баник Острава
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Баник Острава - Градец Кралове 1:0 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Урарту - Баник Острава 0:2 Баник Острава - Яблонец 1:0
Баник Острава - Урарту 5:1 Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3 Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Баник Острава
Копенгаген

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Баник Острава
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Г О О О О О Л - Ачури Мохамед Элиас забивает с одиннадцатиметровой точки! Удар был нанесен правой ногой. Якуб Маркович решил не двигаться вообще.
  • 121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Фрыдрых Михал из команды Баник Острава пробил пенальти, но мяч прошел мимо ворот.
  • 121'
    НЕ ЗАБИТ! - Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген пробил пенальти, но Якуб Маркович сыграл удачно!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Кубала Филип забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Натан Тротт неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Маттссон Магнус забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Якуб Маркович неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Алмейда Эвертон из команды Баник Острава пробил пенальти, но мяч прошел мимо ворот.
  • 121'
    НЕ ЗАБИТ! - Орри Оскарссон из команды Копенгаген пробил пенальти, но Якуб Маркович сыграл удачно!
  • 121'
    НЕ ЗАБИТ! - Клима Иржи из команды Баник Острава пробил пенальти, но Натан Тротт сыграл удачно!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Халуш Матей из команды Баник Острава пробил пенальти, но мяч прошел мимо ворот.
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 120'
    Контроль мяча: Баник Острава: 47%, Копенгаген: 53%.
  • 120'
    Матч возобновлен
  • 119'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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