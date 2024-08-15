Тур: 3. Стадион: Местски - Витковице Арена. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
1:0
Итог после пенальти
1
2
0'
36' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
1:0
42' ГолПрекоп Эрик
45' Желтая карточкаБухта Давид
46' Желтая карточкаМелинг Биргер
48' Желтая карточкаПрекоп Эрик
57' Желтая карточкаГарананга Мунаше
65' Желтая карточкаАчури Мохамед Элиас
76' Желтая карточкаКлем Виллиам
106' Желтая карточкаЮрошка Ян
1 2
1:0
1:0
1:0
1:1
2:1
2:1
2:2
Ход матча
42'
1:0
45'
46'
48'
57'
76'
106'
109'
109'
117'
121'
1:0
121'
1:0
121'
1:0
121'
1:1
121'
2:1
121'
121'
2:1
121'
121'
2:2
Пен
1:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
502 Количество передач 573
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Обе забьют
-
3.85 Ничья
-
-
2.37 Обе забьют – нет
-
12.50 Точный счёт – 2:1
24
Юрошка
Ян
37
Халуш
Матей
15
Кпозо
Патрик
12
Риго
Томаш
10
Син
Матей
33
Прекоп
Эрик
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Юрошка ЯнЗащитник
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
-
15 Кпозо ПатрикЗащитник
-
12 Риго ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Син МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Прекоп ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Шехич ЭлдарПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Клима ИржиНападающий
-
23 Фомба ИссаНападающий
-
28 Кубала ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гапал Павел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Баник Острава
Копенгаген
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Баник Острава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмейда Эвертон
|2
|0.5
|Прекоп Эрик
|2
|0.5
|Бухта Давид
|1
|0.25
|Халуш Матей
|1
|0.25
|Боула Иржи
|1
|0.25
|Клима Иржи
|1 (1)
|0.25
|Кпозо Патрик
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрохолдт Виктор
|3
|0.75
|Оскарссон Орри
|2
|0.5
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.25
|Классон Виктор
|1
|0.25
|Oliver Hojer
|1
|0.25
|Дикс Кевин
|1 (1)
|0.25
|Лерагер Лукас
|0
|0
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Карточки
Баник Острава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Прекоп Эрик
|2
|0
|Юрошка Ян
|1
|0
|Бухта Давид
|1
|0
|Син Матей
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
|Гарананга Мунаше
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Результаты матчей
Баник Острава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Баник Острава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Баник Острава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Баник Острава
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Баник Острава - Градец Кралове 1:0 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Урарту - Баник Острава 0:2 Баник Острава - Яблонец 1:0
Баник Острава - Урарту 5:1 Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3 Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
Баник Острава
Копенгаген
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Баник Острава
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
22
13
13
13
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2