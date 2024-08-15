Тур: 3. Стадион: Бранн.
3:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолСолтведт Йоахим
52' Желтая карточкаФинне Бор
56' Желтая карточкаИдову Роланд
58' Желтая карточкаRichard Taylor
69' Желтая карточкаПедерсен Торе
71' Желтая карточкаСмит Ойсин
1:1
74' ГолЯковитти Алекс
84' Желтая карточкаГогич Александрос
2:1
85' ГолХорн Майер
3:1
88' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
90'+6
Ход матча
5'
1:0
52'
56'
58'
69'
71'
74'
1:1
85'
2:1
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
11
Финне
Бор
12
Идову
Роланд
21
Браун
Джеден
19
Руни
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Идову РоландЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Браун ДжеденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Руни ШонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Shay Kelly
-
-
14 James Scott3
-
26 Luke Kenny
-
-
33 Evan Mooney
-
-
Главный тренер: Stephen Robinson
История личных встреч
Бранн
Сент-Миррен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорн Майер
|2
|0.5
|Солтведт Йоахим
|1
|0.25
|Финне Бор
|1
|0.25
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.25
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.25
|Кастро Никлас
|0
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|0
|0
Сент-Миррен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яковитти Алекс
|2
|0.5
|Олусанья Тойоси
|2
|0.5
|О'Хара Марк
|1
|0.25
|Руни Шон
|1
|0.25
|Аюнга Джона
|0
|0
|Идову Роланд
|0
|0
|James Scott3
|0
|0
|Fraser Taylor
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Сент-Миррен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гогич Александрос
|2
|0
|Олусанья Тойоси
|2
|0
|Идову Роланд
|2
|0
|Richard Taylor
|2
|0
|Фрейзер Маркус
|1
|0
|О'Хара Марк
|1
|0
|Мандрон Микаэл
|1
|0
|Балкомб Эллери
|1
|0
|Смит Ойсин
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сент-Миррен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Миррен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сент-Миррен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0
Сент-Миррен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Абердин - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Сент-Миррен - Хиберниан 3:0 Сент-Миррен - Валюр Рейкьявик 4:1
Валюр Рейкьявик - Сент-Миррен 0:0 Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Сент-Миррен - Флитвуд 2:2 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Гринок Мортон - Сент-Миррен 0:2 Данфермлин - Сент-Миррен 0:1 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Данди - Сент-Миррен 1:3 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Мотеруэлл - Сент-Миррен 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Сент-Миррен - Абердин 2:1
Результаты матчей
Бранн
Сент-Миррен
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бранн
Сент-Миррен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бранн 3:1 Сент-Миррен
Исход игры
Бранн
89% (97)
Ничья
7.3% (8)
Сент-Миррен
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (50)
Меньше
52.83% (56)
Обе команды забьют
Да
52.83% (56)
Нет
47.17% (50)
Популярный счёт
2:1 Бранн
33.9% (37)
2:0 Бранн
27.5% (30)
1:0 Бранн
16.5% (18)
3:1 Бранн
6.4% (7)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:2 Сент-Миррен
3.7% (4)
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