☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Бранн
3:1
Конец матча
Сент-Миррен
0'
1:0
5' Гол
Солтведт Йоахим
52' Желтая карточка
Финне Бор
56' Желтая карточка
Идову Роланд
58' Желтая карточка
Richard Taylor
69' Желтая карточка
Педерсен Торе
71' Желтая карточка
Смит Ойсин
1:1
74' Гол
Яковитти Алекс
84' Желтая карточка
Гогич Александрос
2:1
85' Гол
Хорн Майер
3:1
88' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
90'+6

Ход матча

5'
Солтведт Йоахим
(Хорн Майер)
1:0
52'
Финне Бор
 
53'
 
Смит Ойсин
Бойд-Манс Колан
56'
 
Идову Роланд
58'
 
Richard Taylor
69'
Педерсен Торе
 
71'
 
Fraser Taylor
Идову Роланд
71'
 
Мандрон Микаэл
Аюнга Джона
71'
 
Яковитти Алекс
Richard Taylor
71'
 
Смит Ойсин
73'
Санде Мадс
Картум Сандер Эрик
 
74'
1:1
Яковитти Алекс
(Fraser Taylor)
78'
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
 
79'
 
James Scott3
Олусанья Тойоси
84'
 
Гогич Александрос
85'
Хорн Майер
(Кастро Никлас)
2:1
88'
Селанн-Хеггебе Эуне
3:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 109
Бранн 89% (97)
X 7.3% (8)
Сент-Миррен 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Балкомб
Эллери
12
Идову
Роланд
13
Гогич
Александрос
5
Richard
Taylor
21
Браун
Джеден
22
Фрейзер
Маркус
15
Бойд-Манс
Колан
23
Адениран
Деннис
19
Руни
Шон
20
Олусанья
Тойоси
7
Аюнга
Джона
Бранн
4-3-3
Сент-Миррен
4-2-1-3

История личных встреч

Бранн
Сент-Миррен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорн Майер 2 0.5
Солтведт Йоахим 1 0.25
Финне Бор 1 0.25
Кнудсен Фредрик 1 0.25
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.25
Кастро Никлас 0 0
Бломберг Оле-Дидрик 0 0
Сент-Миррен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яковитти Алекс 2 0.5
Олусанья Тойоси 2 0.5
О'Хара Марк 1 0.25
Руни Шон 1 0.25
Аюнга Джона 0 0
Идову Роланд 0 0
James Scott3 0 0
Fraser Taylor 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солтведт Йоахим 1 0
Финне Бор 1 0
Педерсен Торе 1 0
Корнвиг Эмиль 1 0
Сент-Миррен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гогич Александрос 2 0
Олусанья Тойоси 2 0
Идову Роланд 2 0
Richard Taylor 2 0
Фрейзер Маркус 1 0
О'Хара Марк 1 0
Мандрон Микаэл 1 0
Балкомб Эллери 1 0
Смит Ойсин 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сент-Миррен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Миррен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сент-Миррен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0
Сент-Миррен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Абердин - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Сент-Миррен - Хиберниан 3:0 Сент-Миррен - Валюр Рейкьявик 4:1
Валюр Рейкьявик - Сент-Миррен 0:0 Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Сент-Миррен - Флитвуд 2:2 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Гринок Мортон - Сент-Миррен 0:2 Данфермлин - Сент-Миррен 0:1 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Данди - Сент-Миррен 1:3 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Мотеруэлл - Сент-Миррен 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Сент-Миррен - Абердин 2:1

Результаты матчей

Бранн
Сент-Миррен

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бранн
Сент-Миррен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Рихард Тэйлор получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Идову Роланд получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Кайлан Бойд-Манс уходит с поля. Смит Ойсин выходит вместо него
    • 52'
      Финне Бор получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 5'
      Хорн Майер сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Солтведт Йоахим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Бранн 89% (97)
    X 7.3% (8)
    Сент-Миррен 3.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бранн 3:1 Сент-Миррен

    Исход игры
    Бранн
    89% (97)
    Ничья
    7.3% (8)
    Сент-Миррен
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (50)
    Меньше
    52.83% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (56)
    Нет
    47.17% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Бранн
    33.9% (37)
    2:0 Бранн
    27.5% (30)
    1:0 Бранн
    16.5% (18)
    3:1 Бранн
    6.4% (7)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    1:2 Сент-Миррен
    3.7% (4)
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