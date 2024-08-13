Тур: 3. Стадион: АЕК Арена.
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История личных встреч
АЕК
Ноа Ереван
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|5
|1.67
|Гачинович Мият
|1
|0.33
|Амрабат Нордин
|1
|0.33
|Мукуди Ароль
|1
|0.33
|Любичич Роберт
|1
|0.33
|Манталос Петрос
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Кальенс Александр
|0
|0
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсало Грегори
|5
|1
|Виргиль Пинсон
|3
|0.6
|Элдер Феррейра
|1
|0.2
|Милькович Александар
|1
|0.2
|Сантос Пабло
|1
|0.2
|Чанчаревич Огньен
|1
|0.2
|Эральдо Синари
|1
|0.2
|Манвелян Гор
|0
|0
|Аванесян Артём
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Пабло
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Гонсало Грегори
|1
|0
|Сангаре Густаво
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
АЕК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ноа Ереван
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ноа Ереван - АЕК 3:1 Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1
АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4
Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0
Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3
Результаты матчей
АЕК
Ноа Ереван
Точный счет
4:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЕК
Ноа Ереван
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
21
23
21
14
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч АЕК - Ноа Ереван
Исход игры
АЕК
84.4% (38)
Ничья
6.7% (3)
Ноа Ереван
8.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
42.86% (18)
Нет
57.14% (24)
Популярный счёт
2:0 АЕК
35.6% (16)
2:1 АЕК
26.7% (12)
3:0 АЕК
11.1% (5)
1:0 АЕК
6.7% (3)
1:2 Ноа Ереван
4.4% (2)
3:1 АЕК
4.4% (2)
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