☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
АЕК
 
Позже
Ноа Ереван
Прогнозы 45
АЕК 84.4% (38)
X 6.7% (3)
Ноа Ереван 8.9% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Ноа Ереван
1.16
Реклама, pari.ru
9.00
Реклама, fon.bet
21.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

АЕК
Ноа Ереван

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 5 1.67
Гачинович Мият 1 0.33
Амрабат Нордин 1 0.33
Мукуди Ароль 1 0.33
Любичич Роберт 1 0.33
Манталос Петрос 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Кальенс Александр 0 0
Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсало Грегори 5 1
Виргиль Пинсон 3 0.6
Элдер Феррейра 1 0.2
Милькович Александар 1 0.2
Сантос Пабло 1 0.2
Чанчаревич Огньен 1 0.2
Эральдо Синари 1 0.2
Манвелян Гор 0 0
Аванесян Артём 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонссон Йенс 2 0
Манталос Петрос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Стракоша Томас 1 0
Койта Абубакари 1 0
Фернандес Пауло 1 0
Любичич Роберт 1 0
Рота Лазарос 1 0
Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Пабло 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Гонсало Грегори 1 0
Сангаре Густаво 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11
АЕК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ноа Ереван
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ноа Ереван - АЕК 3:1 Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1
АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4
Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0
Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3

Результаты матчей

АЕК
Ноа Ереван

Точный счет

4:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЕК
Ноа Ереван

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
1
2.5
2
3
2
1
3.5
1
4

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Ноа Ереван от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    АЕК 84.4% (38)
    X 6.7% (3)
    Ноа Ереван 8.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АЕК
    Ничья
    Ноа Ереван
    1.16
    Реклама, pari.ru
    9.00
    Реклама, fon.bet
    21.00
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АЕК - Ноа Ереван онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч АЕК - Ноа Ереван

    Исход игры
    АЕК
    84.4% (38)
    Ничья
    6.7% (3)
    Ноа Ереван
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (18)
    Нет
    57.14% (24)
    Популярный счёт
    2:0 АЕК
    35.6% (16)
    2:1 АЕК
    26.7% (12)
    3:0 АЕК
    11.1% (5)
    1:0 АЕК
    6.7% (3)
    1:2 Ноа Ереван
    4.4% (2)
    3:1 АЕК
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    АЕК
    Ноа Ереван
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный