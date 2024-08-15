Тур: 3. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Chrysovalantis Theouli
0'
31' Желтая карточкаТобиаш Кацпер
0:1
38' ПенальтиВасс Даниэль
45' Желтая карточкаClement Bischoff
1:1
45' ГолПанков Радован
50' Желтая карточкаКлейбер Шон
58' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
79' Желтая карточкаКапустка Бартош
90' Желтая карточкаКапюади Стив
90'+7
Ход матча
31'
38'
0:1
45'
45'
1:1
50'
58'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
1 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
157 Количество передач 318
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Легия
Брондбю
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|3
|0.75
|Пекхарт Томаш
|2
|0.5
|Крамер Блаж
|1
|0.25
|Морисита Рёя
|1
|0.25
|Капустка Бартош
|1
|0.25
|Енджейчик Артур
|1
|0.25
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.25
|Панков Радован
|1
|0.25
|Лима Лукас II
|1
|0.25
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.25
|Барсия Серхио
|1
|0.25
|Щепаняк Матеуш
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Капюади Стив
|0
|0
|Wojciech Urbanski
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|2
|0.5
|Квистгарден Матиас
|2
|0.5
|Омойджуфано Охи
|2 (1)
|0.5
|Oscar Schwartau
|1
|0.25
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.25
|Йебоа Эммануэль
|1
|0.25
|Судзуки Юито
|1
|0.25
|Noah Nartey
|1
|0.25
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
|Clement Bischoff
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
6
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
50%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5
Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2
Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
Результаты матчей
Легия
Брондбю
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Легия
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
13
22
13
13
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2