☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Chrysovalantis Theouli
Легия
1:1
Конец матча
Брондбю
0'
31' Желтая карточка
Тобиаш Кацпер
0:1
38' Пенальти
Васс Даниэль
45' Желтая карточка
Clement Bischoff
1:1
45' Гол
Панков Радован
50' Желтая карточка
Клейбер Шон
58' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
79' Желтая карточка
Капустка Бартош
90' Желтая карточка
Капюади Стив
90'+7

Ход матча

31'
Тобиаш Кацпер
 
38'
0:1
Васс Даниэль
45'
 
Clement Bischoff
45'
Панков Радован
(Винагре Рубен)
1:1
50'
 
Клейбер Шон
58'
 
Расмуссен Якоб
60'
Крамер Блаж
Пекхарт Томаш
 
62'
 
Дивкович Марко
Clement Bischoff
74'
 
Алвес Фредерик
Клейбер Шон
74'
 
Бундгаард Филип
Васс Даниэль
76'
Альфарела Мигуэль
Гуаль Марк
 
76'
Капюади Стив
Панков Радован
 
79'
Капустка Бартош
 
85'
 
Oscar Schwartau
Noah Nartey
85'
 
Омойджуфано Охи
Квистгарден Матиас
88'
Морисита Рёя
Лима Лукас
 
90'
Капюади Стив
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 157 Количество передач 318
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 112
Легия 72.3% (81)
X 16.1% (18)
Брондбю 11.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
42
Барсия
Серхио
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
5
Гонсалвеш
Клод
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
37
Clement
Bischoff
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
Легия
3-5-2
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Легия
Брондбю

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:3
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 3 0.75
Пекхарт Томаш 2 0.5
Крамер Блаж 1 0.25
Морисита Рёя 1 0.25
Капустка Бартош 1 0.25
Енджейчик Артур 1 0.25
Гонсалвеш Клод 1 0.25
Панков Радован 1 0.25
Лима Лукас II 1 0.25
Нсаме Жан-Пьер 1 0.25
Барсия Серхио 1 0.25
Щепаняк Матеуш 0 0
Винагре Рубен 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Капюади Стив 0 0
Wojciech Urbanski 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 2 0.5
Квистгарден Матиас 2 0.5
Омойджуфано Охи 2 (1) 0.5
Oscar Schwartau 1 0.25
Васс Даниэль 1 (1) 0.25
Йебоа Эммануэль 1 0.25
Судзуки Юито 1 0.25
Noah Nartey 1 0.25
Себулонсен Себастьян 0 0
Clement Bischoff 0 0
Клейбер Шон 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 1 0
Капустка Бартош 1 0
Капюади Стив 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Греве Матиас 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
6
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
50%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5
Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2
Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1

Результаты матчей

Легия
Брондбю

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Легия
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
1
1
5.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
1
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Легия: 33%, Брондбю: 67%.
  • 97'
    Тобиаш Кацпер из команды Легия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 96'
    Бундгаард Филип наказан за толчок Тобиаш Кацпер
  • 96'
    Вшолек Павел ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Вшолек Павел из команды Легия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Августиняк Рафал из команды Легия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Августиняк Рафал из команды Легия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 95'
    Рётаро Исида оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Легия пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Контроль мяча: Легия: 33%, Брондбю: 67%.
    • 95'
      Матч возобновлен
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Тобиаш Кацпер взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Капюади Стив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 93'
      Судья сигнализирует, что Капюади Стив из команды Легия поставил подножку. Пострадал Судзуки Юито
    • 93'
      Тобиаш Кацпер взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Oscar Schwartau пробует нанести удар издали, но Кацпер Тобиаш держит все под контролем
    • 92'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Легия 72.3% (81)
    X 16.1% (18)
    Брондбю 11.6% (13)