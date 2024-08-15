Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рётаро Исида оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Тобиаш Кацпер взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Легия

89' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Тактическая замена. Лима Лукас II уходит с поля и его заменяет Рётаро Исида

86' Бундгаард Филип пробует нанести удар издали, но Кацпер Тобиаш держит все под контролем

86' Радошевич Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Легия

84' Хорошую попытку сделал Ной Нарти . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

82' Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку

82' Лауритсен Расмус из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Вшолек Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Крамер Блаж

80' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Радошевич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку

79' Капустка Бартош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

77' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Легия

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Тактическая замена. Клейбер Шон уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен

72' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

68' Удар от ворот произведет Легия

67' Васс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

67' Расмуссен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Капустка Бартош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Удар от ворот произведет Легия

65' Удар от ворот произведет Брондбю

64' Крамер Блаж создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Гонсалвеш Клод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Расмуссен Якоб тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Удар от ворот произведет Легия

55' Васс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брондбю

52' Капустка Бартош пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Клейбер Шон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

49' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Clement Bischoff не смог попасть в створ ударом издали

48' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Гуаль Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника