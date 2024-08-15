Тур: 3. Стадион: Градски (Ловеч).
2:4
Конец матча
0'
1:0
11' ГолZahi Ahmed
15' Желтая карточкаТургеман Алон
35' Желтая карточкаТиби Эйтан
2:0
42' ГолЛопеш Элдер
2:1
49' ГолЛадра Томаш
2:2
59' ГолКралик Мартин
62' Желтая карточкаЛопеш Элдер
69' Желтая карточкаВыдра Патрик
71' Желтая карточкаБлориан Ор
74' Вторая желтая карточкаТиби Эйтан
74' Желтая карточкаГордана Роэй
81' Желтая карточкаШушеначев Артур
2:3
82' ГолЛадра Томаш
2:4
90' ГолКушей Васил
90' Вторая желтая карточкаШушеначев Артур
90' Желтая карточкаТрмал Матоуш
90' Красная карточкаЭлиас Шай
90'+10
Ход матча
11'
1:0
15'
35'
42'
2:0
49'
2:1
59'
2:2
62'
69'
71'
74'
74'
81'
82'
2:3
90'
2:4
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
6 Угловые 11
-
2 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 8
-
9 Жёлтые карточки 2
-
3 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
55
Элиаси
Нив
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
20
Кангва
Кингс
21
Zahi
Ahmed
15
Йосефи
Томер
29
Трмал
Матоуш
14
Tomas
Kral
11
Фульнек
Якуб
66
Выдра
Патрик
10
Ладра
Томаш
70
Ян
Буриан
28
Масек
Лукаш
23
Кушей
Васил
- Основной состав
-
55 Элиаси НивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кангва КингсПолузащитник
-
21 Zahi AhmedПолузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Стоянов ЙоанПолузащитник
-
24 Guy BadashПолузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
-
26 Перец ЭлиэльНападающий
-
12 Гарита ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ben Gordin
-
16 Amir Ganah
-
Главный тренер: Ran Kozuch
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
-
14 Tomas KralЗащитник
- Защитник
-
11 Фульнек ЯкубЗащитник
-
66 Выдра ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ладра ТомашПолузащитник
-
70 Ян БурианНападающий
-
28 Масек ЛукашНападающий
-
23 Кушей ВасилНападающий
- Запасные игроки
-
59 Флодер ИржиВратарь
-
99 Микулец ПетрВратарь
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Solomon John
-
13 Denis Donat
-
-
Главный тренер: Голубек Давид
История личных встреч
Хапоэль Беэр-Шева
Млада Болеслав
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Элдер
|3
|0.75
|Йосефи Томер
|1
|0.25
|Zahi Ahmed
|1
|0.25
|Гордана Роэй
|0
|0
|Сефер Антонио
|0
|0
Млада Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ладра Томаш
|3
|0.75
|Кушей Васил
|2
|0.5
|Выдра Патрик
|1 (1)
|0.25
|Кралик Мартин
|1
|0.25
|Matyas Vojta
|1
|0.25
|Пулкраб Матей
|0
|0
Карточки
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шушеначев Артур
|3
|1
|Тиби Эйтан
|2
|1
|Лопеш Элдер
|3
|0
|Тургеман Алон
|2
|0
|Блориан Ор
|2
|0
|Элиас Шай
|0
|1
|Гордана Роэй
|1
|0
|Хатуэль Ротем
|1
|0
|Мизрахи Гай
|1
|0
Млада Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ян Буриан
|1
|0
|Dominik Kostka
|1
|0
|Трмал Матоуш
|1
|0
|Кушей Васил
|1
|0
|Масек Лукаш
|1
|0
|Выдра Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Млада Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Млада Болеслав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Млада Болеслав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Черно Море - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Черно Море 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0
Тыхы - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Сталь Жешув - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 4:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:1 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 3:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:1
Млада Болеслав
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Млада Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1
Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Яблонец - Млада Болеслав 1:1
Результаты матчей
Хапоэль Беэр-Шева
Млада Болеслав
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хапоэль Беэр-Шева
Млада Болеслав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Млада Болеслав
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
78% (85)
Ничья
12.8% (14)
Млада Болеслав
9.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
53.77% (57)
Меньше
46.23% (49)
Обе команды забьют
Да
66.04% (70)
Нет
33.96% (36)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
42.2% (46)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
24.8% (27)
1:1 Ничья
11.9% (13)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
6.4% (7)
1:2 Млада Болеслав
5.5% (6)
1:3 Млада Болеслав
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!