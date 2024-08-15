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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Хапоэль Беэр-Шева
2:4
Конец матча
Млада Болеслав
0'
1:0
11' Гол
Zahi Ahmed
15' Желтая карточка
Тургеман Алон
35' Желтая карточка
Тиби Эйтан
2:0
42' Гол
Лопеш Элдер
2:1
49' Гол
Ладра Томаш
2:2
59' Гол
Кралик Мартин
62' Желтая карточка
Лопеш Элдер
69' Желтая карточка
Выдра Патрик
71' Желтая карточка
Блориан Ор
74' Вторая желтая карточка
Тиби Эйтан
74' Желтая карточка
Гордана Роэй
81' Желтая карточка
Шушеначев Артур
2:3
82' Гол
Ладра Томаш
2:4
90' Гол
Кушей Васил
90' Вторая желтая карточка
Шушеначев Артур
90' Желтая карточка
Трмал Матоуш
90' Красная карточка
Элиас Шай
90'+10

Ход матча

11'
Zahi Ahmed
(Лопеш Элдер)
1:0
15'
Тургеман Алон
 
35'
Тиби Эйтан
 
42'
Лопеш Элдер
(Йосефи Томер)
2:0
46'
 
Solomon John
Ян Буриан
46'
 
Маречек Даниэль
Масек Лукаш
49'
2:1
Ладра Томаш
(Выдра Патрик)
57'
Amir Ganah
Хатуэль Ротем
 
59'
2:2
Кралик Мартин
(Кушей Васил)
62'
Лопеш Элдер
 
63'
Шушеначев Артур
Тургеман Алон
 
63'
Элиас Шай
Йосефи Томер
 
69'
 
Выдра Патрик
71'
Блориан Ор
 
74'
Тиби Эйтан
 
74'
Гордана Роэй
 
75'
Барейро Лукас
Zahi Ahmed
 
81'
Шушеначев Артур
 
82'
2:3
Ладра Томаш
86'
 
Пулкраб Матей
Ладра Томаш
90'
2:4
Кушей Васил
(Пулкраб Матей)
90'
Шушеначев Артур
 
90'
 
Трмал Матоуш
90'
 
Матейовски Марек
Кушей Васил
90'
 
Странски Войтех
Ланггамер Даниэл
90'
Элиас Шай
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 11
  • 2 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 8
  • 9 Жёлтые карточки 2
  • 3 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 109
Хапоэль Беэр-Шева 78% (85)
X 12.8% (14)
Млада Болеслав 9.2% (10)
Все прогнозы
55
Элиаси
Нив
2
Мизрахи
Гай
5
Блориан
Ор
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
8
Гордана
Роэй
20
Кангва
Кингс
21
Zahi
Ahmed
15
Йосефи
Томер
77
Хатуэль
Ротем
17
Тургеман
Алон
29
Трмал
Матоуш
31
Dominik
Kostka
14
Tomas
Kral
3
Кралик
Мартин
11
Фульнек
Якуб
66
Выдра
Патрик
6
Ланггамер
Даниэл
10
Ладра
Томаш
70
Ян
Буриан
28
Масек
Лукаш
23
Кушей
Васил
Хапоэль Беэр-Шева
4-2-3-1
Млада Болеслав
4-2-1-3

История личных встреч

Хапоэль Беэр-Шева
Млада Болеслав

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Элдер 3 0.75
Йосефи Томер 1 0.25
Zahi Ahmed 1 0.25
Гордана Роэй 0 0
Сефер Антонио 0 0
Млада Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ладра Томаш 3 0.75
Кушей Васил 2 0.5
Выдра Патрик 1 (1) 0.25
Кралик Мартин 1 0.25
Matyas Vojta 1 0.25
Пулкраб Матей 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шушеначев Артур 3 1
Тиби Эйтан 2 1
Лопеш Элдер 3 0
Тургеман Алон 2 0
Блориан Ор 2 0
Элиас Шай 0 1
Гордана Роэй 1 0
Хатуэль Ротем 1 0
Мизрахи Гай 1 0
Млада Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ян Буриан 1 0
Dominik Kostka 1 0
Трмал Матоуш 1 0
Кушей Васил 1 0
Масек Лукаш 1 0
Выдра Патрик 1 0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Млада Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Млада Болеслав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Млада Болеслав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Черно Море - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Черно Море 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0
Тыхы - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Сталь Жешув - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 4:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:1 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 3:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:1
Млада Болеслав
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Млада Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1
Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Яблонец - Млада Болеслав 1:1

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
Млада Болеслав

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хапоэль Беэр-Шева
Млада Болеслав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    УДАЛЕНИЕ! - Элиас Шай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 95'
    Ланггамер Даниэл уходит с поля. Странски Войтех выходит вместо него
  • 95'
    Васил Кушей уходит с поля. Матейовски Марек выходит вместо него
  • 95'
    Ги Бадаш получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Трмал Матоуш получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Артур Шушеначев получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Масек Лукаш уходит с поля. Маречек Даниэль выходит вместо него
    • 46'
      Jan Buryan уходит с поля. Solomon John выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Йосефи Томер сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Лопеш Элдер бьет в цель!
    • 35'
      Тиби Эйтан получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Тургеман Алон получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Лопеш Элдер сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Zahi Ahmed бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gradski stadion, Lovech. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Хапоэль Беэр-Шева 78% (85)
    X 12.8% (14)
    Млада Болеслав 9.2% (10)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Млада Болеслав онлайн

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    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Млада Болеслав

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    78% (85)
    Ничья
    12.8% (14)
    Млада Болеслав
    9.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.77% (57)
    Меньше
    46.23% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    66.04% (70)
    Нет
    33.96% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    42.2% (46)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    24.8% (27)
    1:1 Ничья
    11.9% (13)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    6.4% (7)
    1:2 Млада Болеслав
    5.5% (6)
    1:3 Млада Болеслав
    1.8% (2)
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