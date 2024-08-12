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Тур: 3. Стадион: .
Зиря
 
Позже
Осиек
Прогнозы 53
Зиря 71.7% (38)
X 18.9% (10)
Осиек 9.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зиря
Ничья
Осиек
3.00
3.40
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2.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Зиря
Осиек

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утциг Рафаэль 3 (1) 1
Волков Давит 2 0.67
Алиев Гисмат 1 (1) 0.33
Мартинс Джуниор 1 0.33
Ибрагим Джибрилла 0 0
Нуриев Джейхун 0 0
Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьерес Рамон 3 1
Пушич Петар 1 0.33
Буквич Домагой 1 0.33
Гедес Ренан 1 0.33
Маткович Антон 1 0.33
Чавлина Никола 0 0

Карточки

Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаджиев Гаджиага 1 0
Ибрахимли Исмаил 1 0
Нуриев Джейхун 1 0
Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Кемаль 1 0
Пушич Петар 1 0
Гедес Ренан 1 0
Чавлина Никола 1 0
Дуарте Андре 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Результаты матчей

Зиря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Зиря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Зиря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Зиря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сабах Баку - Зиря 0:2 Осиек - Зиря 1:1 Зиря - Сабаил 4:1 ДАК - Зиря 1:2
Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1
Осиек
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осиек - Динамо Загреб 1:2 Осиек - Зиря 1:1 Осиек - Шибеник 1:2 Левадия Таллин - Осиек 0:1
Осиек - Левадия Таллин 5:1 Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2 Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2 Яблонец - Осиек 0:1 Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1

Результаты матчей

Зиря
Осиек

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Зиря
Осиек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зиря - Осиек от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.



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  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Зиря 71.7% (38)
    X 18.9% (10)
    Осиек 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зиря
    Ничья
    Осиек
    3.00
    3.40
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    2.90
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    Прогнозы на матч Зиря - Осиек

    Исход игры
    Зиря
    71.7% (38)
    Ничья
    18.9% (10)
    Осиек
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.85% (15)
    Меньше
    71.15% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (24)
    Нет
    53.85% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Зиря
    26.4% (14)
    2:1 Зиря
    22.6% (12)
    1:0 Зиря
    20.8% (11)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    1:2 Осиек
    5.7% (3)
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