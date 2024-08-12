Тур: 3. Стадион: Далга Арена.
История личных встреч
Зиря
Осиек
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Зиря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утциг Рафаэль
|3 (1)
|1
|Волков Давит
|2
|0.67
|Алиев Гисмат
|1 (1)
|0.33
|Мартинс Джуниор
|1
|0.33
|Ибрагим Джибрилла
|0
|0
|Нуриев Джейхун
|0
|0
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мьерес Рамон
|3
|1
|Пушич Петар
|1
|0.33
|Буквич Домагой
|1
|0.33
|Гедес Ренан
|1
|0.33
|Маткович Антон
|1
|0.33
|Чавлина Никола
|0
|0
Карточки
Зиря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаджиев Гаджиага
|1
|0
|Ибрахимли Исмаил
|1
|0
|Нуриев Джейхун
|1
|0
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Чавлина Никола
|1
|0
|Дуарте Андре
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Результаты матчей
Зиря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Зиря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Зиря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Зиря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сабах Баку - Зиря 0:2 Осиек - Зиря 1:1 Зиря - Сабаил 4:1 ДАК - Зиря 1:2
Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1
Осиек
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осиек - Динамо Загреб 1:2 Осиек - Зиря 1:1 Осиек - Шибеник 1:2 Левадия Таллин - Осиек 0:1
Осиек - Левадия Таллин 5:1 Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2 Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2 Яблонец - Осиек 0:1 Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1
Результаты матчей
Зиря
Осиек
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Зиря
Осиек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч Зиря - Осиек
Исход игры
Зиря
71.7% (38)
Ничья
18.9% (10)
Осиек
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (15)
Меньше
71.15% (37)
Обе команды забьют
Да
46.15% (24)
Нет
53.85% (28)
Популярный счёт
2:0 Зиря
26.4% (14)
2:1 Зиря
22.6% (12)
1:0 Зиря
20.8% (11)
1:1 Ничья
17% (9)
1:2 Осиек
5.7% (3)
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