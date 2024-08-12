Тур: 3. Стадион: Bank Republic Arena.
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История личных встреч
Сабах Баку
Сент-Патрикс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сабах Баку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|2
|0.67
|Энтони Пэррис Кахим
|1
|0.33
|Алиев Хаял
|1
|0.33
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0.33
|Секидика Джесс
|1
|0.33
|Алескеров Намик
|0
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малрейни Джейк
|2
|0.67
|Палмер Ромал
|2
|0.67
|Эльбузеди Закари
|1
|0.33
|Рэдмонд Джо
|1
|0.33
|Форрестер Крис
|0
|0
Карточки
Сабах Баку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|1
|1
|Алескеров Намик
|1
|0
|Джамалов Элвин
|1
|0
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0
|Секидика Джесс
|1
|0
|Ирасабиль Хон
|1
|0
|Дашдамиров Рахман
|1
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stephen Kenny
|1
|0
|Маклафлин Райан II
|1
|0
|Макклелланд Джейсон
|1
|0
|Болгер Аарон
|1
|0
|Ананг Джозеф
|1
|0
|Палмер Ромал
|1
|0
Результаты матчей
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Сабах Баку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Сабах Баку
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Сабах Баку
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сабах Баку - Зиря 0:2 Сент-Патрикс - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Шамахы 2:2 Сабах Баку - Маккаби Хайфа 3:6
Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Кривбасс КР - Сабах Баку 2:2 Чукарички - Сабах Баку 0:0 Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Габала - Сабах Баку 2:0 Араз ПФК - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сабаил 2:0 Кяпаз - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Туран Товуз - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Зиря 0:1 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Габала 2:1 Сабах Баку - Араз ПФК 2:0
Сент-Патрикс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Голуэй Юнайтед - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Сабах Баку 1:0 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2 Вадуц - Сент-Патрикс 2:2
Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0
Результаты матчей
Сабах Баку
Сент-Патрикс
Точный счет
3:6
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сабах Баку
Сент-Патрикс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч Сабах Баку - Сент-Патрикс
Исход игры
Сабах Баку
72.7% (40)
Ничья
20% (11)
Сент-Патрикс
7.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (18)
Меньше
66.67% (36)
Обе команды забьют
Да
51.85% (28)
Нет
48.15% (26)
Популярный счёт
2:0 Сабах Баку
30.9% (17)
2:1 Сабах Баку
23.6% (13)
1:1 Ничья
20% (11)
1:0 Сабах Баку
14.5% (8)
1:2 Сент-Патрикс
7.3% (4)
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