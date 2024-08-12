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Тур: 3. Стадион: .
Сабах Баку
 
Позже
Сент-Патрикс
Прогнозы 55
Сабах Баку 72.7% (40)
X 20% (11)
Сент-Патрикс 7.3% (4)
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Лучшие коэффициенты
Сабах Баку
Ничья
Сент-Патрикс
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Сабах Баку
Сент-Патрикс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Сабах Баку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 2 0.67
Энтони Пэррис Кахим 1 0.33
Алиев Хаял 1 0.33
Микельс Джой-Ленс 1 0.33
Секидика Джесс 1 0.33
Алескеров Намик 0 0
Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малрейни Джейк 2 0.67
Палмер Ромал 2 0.67
Эльбузеди Закари 1 0.33
Рэдмонд Джо 1 0.33
Форрестер Крис 0 0

Карточки

Сабах Баку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 1 1
Алескеров Намик 1 0
Джамалов Элвин 1 0
Микельс Джой-Ленс 1 0
Секидика Джесс 1 0
Ирасабиль Хон 1 0
Дашдамиров Рахман 1 0
Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stephen Kenny 1 0
Маклафлин Райан II 1 0
Макклелланд Джейсон 1 0
Болгер Аарон 1 0
Ананг Джозеф 1 0
Палмер Ромал 1 0

Результаты матчей

Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Сабах Баку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Сабах Баку
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Сабах Баку
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сабах Баку - Зиря 0:2 Сент-Патрикс - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Шамахы 2:2 Сабах Баку - Маккаби Хайфа 3:6
Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Кривбасс КР - Сабах Баку 2:2 Чукарички - Сабах Баку 0:0 Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Габала - Сабах Баку 2:0 Араз ПФК - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сабаил 2:0 Кяпаз - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Туран Товуз - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Зиря 0:1 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Габала 2:1 Сабах Баку - Араз ПФК 2:0
Сент-Патрикс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Голуэй Юнайтед - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Сабах Баку 1:0 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2 Вадуц - Сент-Патрикс 2:2
Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0

Результаты матчей

Сабах Баку
Сент-Патрикс

Точный счет

3:6
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сабах Баку
Сент-Патрикс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сабах Баку - Сент-Патрикс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Сабах Баку 72.7% (40)
    X 20% (11)
    Сент-Патрикс 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сабах Баку
    Ничья
    Сент-Патрикс
    1.42
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    Прогнозы на матч Сабах Баку - Сент-Патрикс

    Исход игры
    Сабах Баку
    72.7% (40)
    Ничья
    20% (11)
    Сент-Патрикс
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (18)
    Меньше
    66.67% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Сабах Баку
    30.9% (17)
    2:1 Сабах Баку
    23.6% (13)
    1:1 Ничья
    20% (11)
    1:0 Сабах Баку
    14.5% (8)
    1:2 Сент-Патрикс
    7.3% (4)
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    Сабах Баку
    Сент-Патрикс
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