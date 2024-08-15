Тур: 3. Стадион: Альянц.
2:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаMamadou Sangare
16' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
43' Желтая карточкаМенди Батиста
60' Желтая карточкаТуфан Озан
71' Желтая карточкаЯнссон Исак
71' Желтая карточкаЧакыр Угурджан
1:0
77' ГолЗайдль Маттиас
85' Красная карточкаМальейру Педро
2:0
87' ГолЛанг Кристоф
90'+6
Ход матча
14'
43'
60'
71'
71'
77'
1:0
85'
87'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
22
Янссон
Исак
35
Йокушлу
Окай
61
Cihan
Canak
11
Туфан
Озан
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг КристофНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
История личных встреч
Рапид Вена
Трабзонспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.75
|Зайдль Маттиас
|2
|0.5
|Ланг Кристоф
|2
|0.5
|Янссон Исак
|1
|0.25
|Гргич Лукас
|1
|0.25
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.25
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.25
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|1
|0.25
|Дрэгуш Денис
|1
|0.25
|Cihan Canak
|1
|0.25
|Вишча Эдин
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Исак
|2
|0
|Болла Бендегуз
|0
|1
|Гргич Лукас
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|0
|Мальейру Педро
|0
|1
|Туфан Озан
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Трабзонспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1
СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3
Трабзонспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2
Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Трабзонспор
Точный счет
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
13
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рапид Вена 2:0 Трабзонспор
Исход игры
Рапид Вена
72.6% (82)
Ничья
15.9% (18)
Трабзонспор
11.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
46% (52)
1:0 Рапид Вена
17.7% (20)
1:1 Ничья
13.3% (15)
1:2 Трабзонспор
6.2% (7)
2:0 Рапид Вена
6.2% (7)
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