☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Рапид Вена
2:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
14' Желтая карточка
Mamadou Sangare
16' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
43' Желтая карточка
Менди Батиста
60' Желтая карточка
Туфан Озан
71' Желтая карточка
Янссон Исак
71' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
1:0
77' Гол
Зайдль Маттиас
85' Красная карточка
Мальейру Педро
2:0
87' Гол
Ланг Кристоф
90'+6

Ход матча

14'
Mamadou Sangare
 
16'
 
Элмалы Эврен Эрен
43'
 
Менди Батиста
60'
 
Туфан Озан
60'
 
Нвакаеме Энтони
Туфан Озан
67'
 
Баришич Борна
Элмалы Эврен Эрен
67'
 
Дестан Энис
Cihan Canak
71'
Янссон Исак
 
71'
 
Чакыр Угурджан
72'
Бельо Дион Дрене
Шауб Луис
 
77'
Зайдль Маттиас
(Болла Бендегуз)
1:0
82'
 
Барди Энис
Ландстрем Джон
85'
 
Мальейру Педро
86'
Освальд Мориц
Гргич Лукас
 
86'
Ланг Кристоф
Янссон Исак
 
87'
Ланг Кристоф
(Зайдль Маттиас)
2:0
90'
Кайгин Деннис
Mamadou Sangare
 
90'
Furkan Dursun
Бургшталлер Гвидо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 113
Рапид Вена 72.6% (82)
X 15.9% (18)
Трабзонспор 11.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
8
Гргич
Лукас
17
Mamadou
Sangare
18
Зайдль
Маттиас
21
Шауб
Луис
22
Янссон
Исак
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Ландстрем
Джон
35
Йокушлу
Окай
61
Cihan
Canak
11
Туфан
Озан
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
Рапид Вена
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Трабзонспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 0.75
Зайдль Маттиас 2 0.5
Ланг Кристоф 2 0.5
Янссон Исак 1 0.25
Гргич Лукас 1 0.25
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.25
Бельо Дион Дрене 1 0.25
Болла Бендегуз 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Освальд Мориц 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 1 0.25
Дрэгуш Денис 1 0.25
Cihan Canak 1 0.25
Вишча Эдин 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Исак 2 0
Болла Бендегуз 0 1
Гргич Лукас 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элмалы Эврен Эрен 3 0
Мальейру Педро 0 1
Туфан Озан 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Менди Батиста 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Трабзонспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
4
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1
СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3
Трабзонспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2
Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Трабзонспор

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Менди Батиста получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Элмалы Эврен Эрен получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Мамаду Сангар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Рапид Вена 72.6% (82)
    X 15.9% (18)
    Трабзонспор 11.5% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рапид Вена 2:0 Трабзонспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рапид Вена 2:0 Трабзонспор

    Исход игры
    Рапид Вена
    72.6% (82)
    Ничья
    15.9% (18)
    Трабзонспор
    11.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.81% (64)
    Меньше
    40.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    72.9% (78)
    Нет
    27.1% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Рапид Вена
    46% (52)
    1:0 Рапид Вена
    17.7% (20)
    1:1 Ничья
    13.3% (15)
    1:2 Трабзонспор
    6.2% (7)
    2:0 Рапид Вена
    6.2% (7)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный