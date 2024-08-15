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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Хайдук
0:1
Конец матча
Ружомберок
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Шарлия Звонимир
42' Желтая карточка
Саньянг Абдулия
54' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
66' Желтая карточка
Диалло Исмаэль
70' Желтая карточка
Хриен Мартин
71' Желтая карточка
Мойжиш Александр
76' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
79' Желтая карточка
Мудры Тимотей
90'+9

Ход матча

7'
0:1
Шарлия Звонимир
42'
Саньянг Абдулия
 
50'
Калик Энтони
Саньянг Абдулия
 
50'
Диалло Исмаэль
Мелняк Дарио
 
54'
 
Лавринчик Самуэль
60'
 
Мудры Тимотей
Хобот Марьян
60'
 
Домонкос Кристоф
Мадленяк Матей
66'
Диалло Исмаэль
 
70'
 
Хриен Мартин
71'
 
Мойжиш Александр
74'
 
Масло Ян
Мойжиш Александр
74'
 
Яцкуляк Давид
Лютеран Оливер
76'
Шарлия Звонимир
 
76'
Кровинович Филип
Ракитич Иван
 
76'
Bruno Durdov
Сахити Эмир
 
79'
 
Мудры Тимотей
84'
Mate Antunovic
Муфи Фахд
 
86'
 
Селески Александер
Гомола Мартин

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 108
Хайдук 92.6% (100)
X 3.7% (4)
Ружомберок 3.7% (4)
Все прогнозы
13
Лучич
Иван
II
18
Муфи
Фахд
25
Уремович
Филип
31
Шарлия
Звонимир
17
Мелняк
Дарио
11
Ракитич
Иван
10
Ливайя
Марко
21
Пукштас
Рокас
24
Саньянг
Абдулия
9
Трайковски
Александар
77
Сахити
Эмир
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
19
Гомола
Мартин
23
Мадленяк
Матей
11
Лавринчик
Самуэль
4
Лютеран
Оливер
14
Гладик
Ян
20
Хобот
Марьян
30
Хриен
Мартин
Хайдук
4-3-3
Ружомберок
3-4-2-1

История личных встреч

Хайдук
Ружомберок

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уремович Филип 1 0.25
Ливайя Марко 1 (1) 0.25
Калик Энтони 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 1 0
Калик Энтони 1 0
Уремович Филип 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Саньянг Абдулия 1 0
Marko Capan 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хриен Мартин 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0

Результаты матчей

Хайдук
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хайдук
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдук
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотива Загреб - Хайдук 1:1 Ружомберок - Хайдук 0:0 Хайдук - Славен 2:1 Торсхавн - Хайдук 0:0
Хайдук - Торсхавн 2:0 Хайдук - Широки Бриег 3:0 Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1 Рух Львов - Хайдук 1:3 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1

Результаты матчей

Хайдук
Ружомберок

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хайдук
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Abdoulie Sanyang уходит с поля. Калик Энтони выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Abdoulie Sanyang получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Шарлия Звонимир уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Хайдук 92.6% (100)
    X 3.7% (4)
    Ружомберок 3.7% (4)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Хайдук 0:1 Ружомберок

    Исход игры
    Хайдук
    92.6% (100)
    Ничья
    3.7% (4)
    Ружомберок
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.71% (35)
    Меньше
    67.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    31.78% (34)
    Нет
    68.22% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Хайдук
    43.5% (47)
    2:1 Хайдук
    24.1% (26)
    1:0 Хайдук
    18.5% (20)
    3:1 Хайдук
    2.8% (3)
    1:2 Ружомберок
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    3:0 Хайдук
    1.9% (2)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
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