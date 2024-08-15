Тур: 3. Стадион: Полюд.
0:1
Конец матча
0'
0:1
7' Гол в свои воротаШарлия Звонимир
42' Желтая карточкаСаньянг Абдулия
54' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
66' Желтая карточкаДиалло Исмаэль
70' Желтая карточкаХриен Мартин
71' Желтая карточкаМойжиш Александр
76' Желтая карточкаШарлия Звонимир
79' Желтая карточкаМудры Тимотей
90'+9
Ход матча
7'
0:1
42'
66'
70'
71'
76'
79'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
18
Муфи
Фахд
17
Мелняк
Дарио
11
Ракитич
Иван
10
Ливайя
Марко
77
Сахити
Эмир
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
20
Хобот
Марьян
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
-
13 Лучич ИванВратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
-
11 Ракитич ИванПолузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сахити ЭмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Marko Capan
-
-
-
34 Bruno Durdov
-
37 Noa Skoko
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
История личных встреч
Хайдук
Ружомберок
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уремович Филип
|1
|0.25
|Ливайя Марко
|1 (1)
|0.25
|Калик Энтони
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Калик Энтони
|1
|0
|Уремович Филип
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
|Саньянг Абдулия
|1
|0
|Marko Capan
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хриен Мартин
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Хайдук
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хайдук
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдук
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотива Загреб - Хайдук 1:1 Ружомберок - Хайдук 0:0 Хайдук - Славен 2:1 Торсхавн - Хайдук 0:0
Хайдук - Торсхавн 2:0 Хайдук - Широки Бриег 3:0 Кроация Змиявци - Хайдук 0:2 Фенербахче - Хайдук 0:1 Рух Львов - Хайдук 1:3 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Радомлье - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Хайдук 2:5 Хайдук - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Хайдук 1:1 Хайдук - Вараждин 0:1 Хайдук - Рудеш 5:1 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 1:2 Риека - Хайдук 1:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1
Результаты матчей
Хайдук
Ружомберок
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хайдук
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Хайдук 0:1 Ружомберок
Исход игры
Хайдук
92.6% (100)
Ничья
3.7% (4)
Ружомберок
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.71% (35)
Меньше
67.29% (72)
Обе команды забьют
Да
31.78% (34)
Нет
68.22% (73)
Популярный счёт
2:0 Хайдук
43.5% (47)
2:1 Хайдук
24.1% (26)
1:0 Хайдук
18.5% (20)
3:1 Хайдук
2.8% (3)
1:2 Ружомберок
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
3:0 Хайдук
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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