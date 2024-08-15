☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Аякс
0:1
Доп. время (1 тайм)
Панатинаикос
0'
6' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
53' Желтая карточка
Акпом Чуба
75' Желтая карточка
Иоаннидис Фотис
78' Желтая карточка
Младенович Филип
0:1
89' Гол
Тете
90' Желтая карточка
Еремеефф Александер

Ход матча

6'
 
Бакасетас Тасос
53'
Акпом Чуба
 
60'
Траоре Бертран
Акпом Чуба
 
61'
Годс Мика
Боргес Карлос
 
68'
 
Тете
Джуричич Филип
68'
 
Вагианнидис Георгиос
Котсирас Яннис
71'
Гааей Антон
Бергёйс Стивен
 
71'
Ван ден Бомен Бранко
Фитц-Джим Киян
 
75'
 
Иоаннидис Фотис
75'
 
Еремеефф Александер
Иоаннидис Фотис
78'
 
Младенович Филип
82'
 
Максимович Неманья
Виллиан Арао
82'
 
Де Вильена Тонни
Гнезда-Черин Адам
89'
0:1
Тете
90'
 
Еремеефф Александер
98'
 
Зека Карлос
Бакасетас Тасос
99'
Бробби Брайан
Хато Йоррель
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 112
Аякс 94.6% (106)
X 4.5% (5)
Панатинаикос 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Панатинаикос
4.92
4.00
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9.92
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
28
Фитц-Джим
Киян
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
10
Акпом
Чуба
11
Боргес
Карлос
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
15
Ингасон
Сверрир
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
17
Мансини
Даниэль
11
Бакасетас
Тасос
31
Джуричич
Филип
7
Иоаннидис
Фотис
Аякс
4-3-3
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Панатинаикос

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ТМК
1:2
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 1 0.25
Хато Йоррель 1 0.25
Ван ден Бомен Бранко 1 0.25
Траоре Бертран 1 0.25
Шутало Йосип 1 0.25
Акпом Чуба 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Годс Мика 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 3 0.75
Джуричич Филип 1 0.25
Тете 1 0.25
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.25
Шенквельд Барт 0 0
Младенович Филип 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпом Чуба 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоаннидис Фотис 2 0
Джуричич Филип 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Виллиан Арао 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Едвай Тин 1 0
Младенович Филип 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Мансини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0
Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0
Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0

Результаты матчей

Аякс
Панатинаикос

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аякс
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • Угловой
    103'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Аякса". Хендерсон навесил в центр штрафной, Бробби готовился пробить головой, но его в последний момент опередил Максимович. 
  • Фол, нарушение
    102'
    Бробби готовился получить мяч на чужой половине поля, но его руками завалил на газон Ингасон. Очень непросто придётся защитникам греческого коллектива в борьбе с таким габаритным форвардом. 
  • 101'
    Младенович получил игровой снаряд на левом фланге и выполнил навес в центр вратарской, никто из партнёров на эту передачу не откликнулся, и мяч прилетел в руки Пасверу. 
  • Замена
    100'
    Замена в составе "Аякса". Вместо Хато на поле появился Бробби. 
  • Опасный момент
    99'
    ОПАСНО! Классный разрезающий пас из глубины прошёл в правую часть штрафной хозяев. Тете получил мяч и пробил по воротам, снаряд попал в ногу Басу и прокатился рядом с ближней штангой!
  • Замена
    98'
    Замена в составе "Панатинаикоса". Вместо Бакасетаса на поле появился Зека. 
  • 97'
    Неплохую комбинацию перед штрафной соперника разыграли голландцы, в ходе которой мяч на правом фланге получил Гааей, но затем он выполнил безадресный кросс в центр. 
  • Судья
    96'
    Еремеефф выиграл борьбу в правой части штрафной соперника и получил по ногам от Баса. Кавана никак на это падение не отреагировал и сразу же показал, что пенальти назначать не планирует. 
  • 95'
    Тейлор слева сыграл крайне оригинально и даже ворвался в штрафную, после чего от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту попытку уверенно перехватил Дронговски. 
  • 94'
    Хендерсон со своей половины поля разогнал атаку команды, но не нашёл интересных вариантов впереди и выполнил передачу назад. Такое ощущение, что закончились силы у хозяев. 
  • 93'
    Бесспорно, психологическое преимущество сейчас на стороне "Панатинаикоса", которому удалось в самой концовке основного времени забить важнейший мяч. Посмотрим, как голландцы на такое развитие событий отреагируют. 
  • Офсайд
    92'
    Из глубины последовал сильный заброс на левый фланг атаки у "Аякса", Годс готовился получить мяч, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
  • Первый тайм начался
    91'
    Стартовало дополнительное время!
  • Второй тайм
  • Перерыв
    Завершено основное время! "Аякс" - "Панатинаикос" 0-1. Впереди нас ждёт овертайм!
  • Желтая карточка
    90'
    Еремеефф получает жёлтую карточку в составе "Панатинаикоса". Траоре от центральной линии поля готовился рвануть вперёд, а форвард гостей сзади ударил его по ногам. 
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    • Угловой
      90'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аякса". Решили хозяева быстро разыграть этот стандарт, но получилось очень неудачно. Тейлор выпустил мяч за лицевую. 
    • Дополнительное время
      90'
      Четыре минуты к основному времени матча компенсировал Кавана. 
    • Описание гола
      89'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ТЕТЕ! Хендерсон в простейшей ситуации не сумел выбить мяч от своей штрафной, после чего игровой снаряд пришёл к Тете, который с левого края низом пробил точно в дальний нижний угол!
    • Штанга
      88'
      КАКОЙ ШАНС! Ван ден Бомен прорвался по правому флангу и прострелил в дальнюю часть штрафной на открытого Годса, который пробил в ближний угол и угодил в штангу!
    • 87'
      Траоре в центральной части поля зацепился за мяч и имел возможность разогнать перспективную атаку своей команды, но он выполнил абсолютно безадресный пас на правый фланг. 
    • 86'
      Хендерсон грубо ошибся на своей половине поля, после чего гости доставили мяч на Тете, который от правого угла штрафной сместился в центр, а затем пальнул сильно выше перекладины. 
    • 85'
      Футболисты "Аякса" очень уверенно действуют в эти минуты и держат игровой снаряд в своих ногах. Греки прессингуют, но перехватить мяч никак не удаётся. 
    • Травма, повреждение
      83'
      Возникает остановка в нашем матче. Гааей вёл борьбу за верховой мяч на чужой половине поля, после чего неудачно приземлился на газон. Медицинская бригада уже появилась на поле. 
    • Замена
      82'
      Двойная замена в составе "Панатинаикоса". Ушли с поля Гнезда-Черин и Виллиан Арао, а появились Де Вильена и Максимович. 
    • Фол, нарушение
      81'
      Мансини завладел мячом на чужой половине поля, и в него грубо врезался Ван ден Бомен. Нарушение получилось довольно грубым, но Кавана решил обойтись без предупреждения. 
    • 80'
      Постепенно приближается к своему логическому завершению основное время матча. По-прежнему нельзя исключать того факта, что мы можем стать свидетелями ещё 30 минут. 
    • 79'
      Стандарт на чужой половине поля заработали голландцы в предыдущем момент. Ван ден Бомен с правого фланга навесил в центр штрафной, но с этой подачей гости спокойно справились. 
    • Желтая карточка
      78'
      Младенович получает жёлтую карточку в составе "Панатинаикоса". Гааей на чужой половине поля пытался стартовать вперёд, а футболист гостей в подкате уронил его на газон. 
    • Опасный момент
      77'
      ОПАСНО! Годс получил игровой снаряд у левого края штрафной, сместился в центр, а затем с 14 метров пробил немного выше перекладины. Хороший момент упустили хозяева!
    • Замена
      76'
      Замена в составе "Панатинаикоса". Вместо Иоаннидиса на поле появился Еремеефф. 
    • Желтая карточка
      75'
      Иоаннидис получает жёлтую карточку в составе "Панатинаикоса". Активно боролся капитан греческого клуба за верховой мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Хендерсона. 
    • Фол, нарушение
      74'
      Мансини получил игровой снаряд в центральной части поля, и ему сзади грубо по ногам ударил Тейлор. Заметно, что очень нервозно в эти минуты действуют голландцы. 
    • Угловой
      73'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева. Ван ден Бомен классно навесил в центр штрафной, Бас без сопротивления пробил головой, но мяч улетел выше перекладины. 
    • Замена
      72'
      Двойная замена в составе "Аякса". Ушли с поля Фитц-Джим и Бергёйс, а появились Ван ден Бомен и Гааей. 
    • 71'
      Бергёйс на правом фланге финтами раскачал Младеновича и от лицевой выполнил мягкий кросс в центр вратарской, вот только никого из партнёров найти не получилось, и Дронговски забрал снаряд в руки. 
    • 70'
      По-прежнему греческий коллектив имеет неплохие шансы на выход в следующий раунд. Футболистам "Панатинаикоса" нужно забить всего один мяч, дабы перевести эту встречу в дополнительное время. 
    • Замена
      69'
      Двойная замена в составе "Панатинаикоса". Ушли с поля Котсирас и Джуричич, а появились Вагианнидис и Тете. 
    • 68'
      Иоаннидис пытался зацепиться за мяч на чужой половине поля, но его руками на газон уложил Шутало. Кавана посчитал, что нарушения в этом моменте не было и продолжил встречу. 
    • Опасный момент
      67'
      ОПАСНО! Годс из левой части штрафной прострелил в центр, Дронговски мяч перехватил и отбил его на Хато, который с 20 метров стрельнул сильно выше перекладины!
    • Фол, нарушение
      66'
      Свеженький Годс вступил в активный прессинг на чужой половине поля, но немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Котсираса. Арбитра находился рядом с моментом и дал свисток. 
    • Опасный момент
      65'
      МОМЕНТ! Мансини из левой части штрафной пробил в ближний угол, но Пасвер справился, после чего футболист "Панатинаикоса" навесил к дальней штанге, а Гнезда-Черин головой от линии вратарской пробил выше цели!
    • Угловой
      64'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Панатинаикоса". Мансини выполнил навес в центр вратарской, а там здорово на выходе сыграл Пасвер, кулаком выбивший игровой снаряд. 
    • 63'
      Младенович красиво на левом фланге разобрался с Хендерсоном и даже ворвался в штрафную, вот только слишком далеко отпустил от себя мяч, и Пасвер внимательно сыграл на перехвате. 
    • Замена
      62'
      Двойная замена в составе "Аякса". Ушли с поля Акпом и Карлос Боргес, а появились Траоре и Годс. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Тейлор зацепился за мяч на левом фланге атаки, и против него нарушил правила Мансини. Начинают постепенно закипать страсти в нашем матче. Главное, чтобы рефери не упустил нить игры. 
    • Опасный момент
      60'
      ОПАСНО! Раскрывается у нас игра! Акпом с левого фланга сместился к углу штрафной и пробил по воротам. Мяч по пути зацепил Едвая и пролетел чуть выше перекладины!
    • 59'
      Фитц-Джим перехватил мяч в своей штрафной, но неудачно откинул его к правому углу штрафной, откуда Гнезда-Черин в одно касание пробил по воротам, вот только получилось сильно выше цели. 
    • Опасный момент
      58'
      ШАНСИЩЕ! Тейлор выиграл борьбу на чужой половине поля и умчался один на один с голкипером, после чего с 10 метров низом пробил в створ, но Дронговски ногой парировал этот выстрел!
    • Опасный момент
      57'
      МОМЕНТИЩЕ! Хендерсон неаккуратно сыграл на своей половине поля и позволил Джуричичу убежать на рандеву с голкипером. Игрок "Панатинаикоса" пытался перекинуть голкипера, но Пасвер задумку прочитал и снаряд отбил!
    • Фол, нарушение
      56'
      Много грубых нарушений во второй половине встречи. Фитц-Джим в центральной части поля пытался перехватить мяч, но грубо наступил на ногу Джуричичу. Кавана обошёлся без карточки. 
    • 55'
      Теперь уже Иоаннидис оказался с мячом перед штрафной соперника, но бить почему-то с довольно перспективной позиции не стал, а отдал разрезающий пас вперёд. Голландцы эту попытку перехватили. 
    • Желтая карточка
      54'
      Акпом получает жёлтую карточку в составе "Аякса". Проиграл форвард хозяев силовое единоборство у чужой штрафной, а затем грубо рукой попал по лицу Едваю. 
    • 53'
      Не хватает сегодня остроты в атаке "Панатинаикоса". Гости неплохо передвигались в центральной части поля, а вот подходов к штрафной Пасвера практически не было. 
    • 52'
      Бакасетас правее центра подобрался к штрафной соперника и отдал разрезающий пас на Иоаннидиса, вот только передача получилась очень сильной,  и мяч укатился за лицевую. 
    • 51'
      Равный футбол мы наблюдаем после перерыва. Теперь уже футболисты греческого коллектива забрали игровой снаряд под свой контроль, но бежать к воротам соперника они не спешат. 
    • 50'
      Бергёйс с правого фланга выполнил перевод в дальнюю часть штрафной Карлоса Боргеса,который мяч получил, сместился немного в центр, а затем пробил очень неточно. 
    • 49'
      Очень мощно в концовке первой половины встречи выглядели хозяева. Создали они много моментов у владений Дронговски, однако открыть счёт так и не получилось. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Джуричич немного не успел к игровому эпизоду в центральной части поля и грубо ударил по ногам Фитц-Джима. Английский рефери обошёлся без предупреждения. 
    • 47'
      Сразу же активно бросаются в атаку футболисты "Аякса". Карлос Боргес пытался получить мяч на левом фланге, вот только передача на него получилась слишком сильной, и снаряд улетел за лицевую. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Аякс" - "Панатинаикос" 0-0. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту к первому тайму компенсировал Кавана. 
    • Опасный момент
      44'
      МОМЕНТИЩЕ! Хендерсон с правого фланга выполнил классный навес в центр штрафной, Акпом перепрыгнул защитника и головой пробил в правый угол. Дронговски в прыжке свою команду спас!
    • Опасный момент
      44'
      ДРОНГОВСКИ! Бергёйс из глубины сделал заброс в левую часть штрафной на Акпома, который пробил низом в ближний угол, но голкипер "Панатинаикоса" ногой парировал этот выстрел!
    • 43'
      Хендерсон от левой части штрафной выполнил заброс в центр, Акпом перепрыгнул Едвая, но головой пробил очень слабо, и мяч спокойно прилетел в руки Дронговски. 
    • 42'
      В спокойном ключе у нас протекают заключительные минуты первого тайма. Хозяева передвигают игровой снаряд на своей половине поля, а продвижение вперёд пока отсутствует. 
    • 41'
      Пролетела у нас первая половина встречи. Довольно-таки спокойный футбол мы пока наблюдаем в Амстердаме, в котором опасные моменты создают только футболисты "Аякса".
    • Травма, повреждение
      40'
      Иоаннидис получил повреждение в составе "Панатинаикоса". Капитан гостей боролся за верховой мяч и получил удар в лицо от Баса. Рефери, кстати, нарушения в этом моменте не увидел. 
    • 39'
      Иоаннидис наконец-то сумел зацепиться за мяч перед штрафной соперника и выполнил скидку на Бакасетаса, который с левой ноги пробил по воротам, но эта попытка была заблокирована. 
    • 38'
      Бергёйс на правом фланге получил мяч, после чего очень легко ушёл от Младеновича и выполнил кросс в центр вратарской, однако с этой передачей греки легко справились. 
    • 37'
      Едвай с правого фланга выполнил заброс в дальнюю часть штрафной, Джуричич головой перевёл игровой снаряд в центр, а Иоаннидис до этой передачи добраться не сумел. 
    • 36'
      Отрезанным от игры своей команды пока выглядит Иоаннидис. Капитан греческого коллектива здорово передвигается в атаке, но партнёры никак не могут акцентированно довести до него мяч. 
    • 35'
      Хендерсон по центру протащил мяч вперёд, а затем попытался выполнить разрезающий пас на левый фланг, но эту передачу футболисты греческого коллектива перехватили. 
    • Штанга
      34'
      МОМЕНТИЩЕ! Бергёйс протащил мяч вперёд по правому флангу, сместился немного в центр и от линии штрафной пробил в дальний верхний угол. Снаряд ударился в перекладину и покинул пределы поля!
    • Фол, нарушение
      33'
      Иоаннидис пытался зацепиться за мяч в центральной части поля, но его очевидно на газон уронил Бас. Важная остановка для гостей, которые могут немного выдохнуть. 
    • 32'
      Активно в эти минуты действуют футболисты "Аякса". Пытаются хозяева оказать максимальное давление на ворота соперника. Грекам приходится непросто, но пока они держатся. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Довольно рискованную комбинацию перед своей штрафной затеяли футболисты "Панатинаикоса", и Виллиан Арао даже потерял мяч, но чуть раньше против него нарушил правила Тейлор. 
    • Опасный момент
      30'
      МОМЕНТИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали хозяева. Хендерсон навесил в дальнюю часть штрафной, Бас головой скинул мяч в центр, Акпом опередил Дронговски и пробил практически по пустым воротам, однако греков спас Иоаннидис, выбивший снаряд с "ленточки"!
    • 29'
      Тейлор левее центра протащил мяч к штрафной соперника и отдал пас на Карлоса Боргеса, который пытался прострелить в штрафную, но его передачу заблокировал Котсирас. 
    • 28'
      Бергёйс оказался с мячом перед штрафной соперника и пяткой попытался доставить снаряд на Карлоса Боргеса, вот только внимательно на перехвате сыграл Виллиан Арао. 
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после которого Хендерсон из глубины сделал заброс к правому углу вратарской, Бас головой перевёл мяч в центр, а Акпом из хорошей позиции пробил выше цели!
    • 26'
      Карлос Боргес слева подобрался к штрафной греческого коллектива и пытался отдать скрытый пас на Бергёйса, однако эту задумку прочитал Ингасон и перехватил игровой снаряд. 
    • 25'
      Всё в порядке с голкипером "Панатинаикоса", и игра продолжается. Футболисты голландского коллектива забрали мяч под свой контроль и неспешно перекатывают его в центральной части поля. 
    • Травма, повреждение
      24'
      Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Дронговски получил травму в предыдущем моменте. Голкипер греческого коллектива пытался сыграть на выходе и неудачно врезался в Акпома. 
    • 23'
      Бергёйс с правого фланга отдал пас в центр штрафной, Акпом снаряд получил и с разворота пытался пробить по воротам, но его в последний момент успел опередить Котсирас. 
    • Желтая карточка
      22'
      Один из помощников Диего Алонсо получил жёлтую карточку за свои эмоции. Очень активно тренерский штаб "Панатинаикоса" реагирует на события, происходящие на поле. 
    • 21'
      Быстрая атака получилась у "Аякса", в ходе которой Хендерсон получил мяч на правом фланге и выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, но эту передачу прервал Котсирас. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты нашего поединка. Греческий коллектив владеет пока преимуществом, но опасных моментов у владений Пасвера ещё не возникало. Внимательны в обороне хозяева. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Карлос Боргес прорвался вперёд по левому флангу и от края штрафной прострелил в центр к линии вратарской, Акпом классно открылся и в борьбе с Котсирасом пробил рядом с левой штангой!
    • 18'
      Абсолютно ничего интересного не происходит на поле в эти минуты. Футболисты "Аякса" отдали инициативу сопернику и ждут шанса, дабы умчаться в быструю атаку. 
    • 17'
      Хендерсон получил игровой снаряд у правого угла штрафной соперника, но слишком промедлил с последующим решением, и Котсирас выбил мяч за боковую. 
    • 16'
      Джуричич оказался с мячом на левом фланге атаки, но навешивать в штрафную не стал, а просто сохранил владение для своей команды. Очень неспешно действуют в атаке греки. 
    • 15'
      Владеют преимуществом в стартовые минуты футболисты "Панатинаикоса". Здорово греки владеют мячом и активно пытаются раскачать оборону соперника. Посмотрим, выдержит ли "Аякс" такое давление. 
    • 14'
      Котсирас с правого фланга выполнил навес в район одиннадцатиметровой отметки, Джуричич снаряд получил, но слишком далеко отпустил его от себя, чем и воспользовался Шутало, выбивший снаряд. 
    • 13'
      Младенович с левого фланга выполнил высокий кросс в дальнюю часть штрафной, Виллиан Арао выиграл верховое единоборство, но головой пробил сильно левее намеченной цели. 
    • Видеоповтор
      12'
      VAR впервые включился в работу и проверил эпизод с падением Иоаннидиса. Согласились видеоассистенты с первоначальным решением арбитра и не стали подзывать Кавану к монитору. 
    • Судья
      11'
      И ещё один спорный момент в нашем матче! Иоаннидис готовился пробить по воротам из пределов штрафной, но ему ноги заплёл Хато. Кавана снова никак не отреагировал на падение футболиста. 
    • 10'
      Напомню, что первая встреча, состоявшаяся неделей ранее в Греции, завершилась минимальной победой "Аякса" 1-0. Сегодня под греческим коллектив стоит непростая задача. 
    • 9'
      Тейлор из глубины выполнил перспективный пас низом в левую часть штрафной, Карлос Боргес готовился рвануть к воротам, но его в последний момент сумел опередить Бакасетас. 
    • Желтая карточка
      8'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Бакасетас наказан предупреждением в составе "Панатинаикоса". Акпом со своей половины поля пытался убежать в быструю атаку, а игрок хозяев откровенно уронил его на газон. 
    • 7'
      Мансини получил мяч у правого края штрафной соперника и остро прострелил к ближней штанге, Иоаннидис под прессингом Шутало пробить по воротам не сумел, и снаряд прилетел в руки Пасверу. 
    • Судья
      6'
      СПОРНО! Тейлор из глубины забросил мяч в штрафную соперника, Бергёйс пытался зацепиться за мяч, но его откровенно за футболку дёрнул Ингасон. Свисток арбитра в этом моменте промолчал!
    • 5'
      Удалось футболистам греческого коллектива немного успокоить игру. Забрали гости игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд пока нет. 
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! Активно голландцы начинают эту встречу! Фитц-Джим по центру протащил мяч вперёд и от радиуса штрафной пробил в левый нижний угол, Дронговски в падении парировал выстрел. 
    • 3'
      Младенович с левого фланга от центральной линии поля выполнил заброс вперёд, Иоаннидис боролся за мяч, однако передача получилась слишком сильной, и Бас снаряд перехватил. 
    • 2'
      Футболисты "Аякса" вышли на эту встречу в бело-красном комплекте формы, греки играют в форме зелёного цвета. Ворота Пасвера в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Бакасетас Тасос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 0:1 Панатинаикос

    Исход игры
    Аякс
    94.6% (106)
    Ничья
    4.5% (5)
    Панатинаикос
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.09% (69)
    Меньше
    34.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    63.21% (67)
    Нет
    36.79% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    52.7% (59)
    2:0 Аякс
    19.6% (22)
    1:0 Аякс
    12.5% (14)
    3:1 Аякс
    3.6% (4)
    3:0 Аякс
    2.7% (3)
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