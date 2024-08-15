Неплохую комбинацию перед штрафной соперника разыграли голландцы, в ходе которой мяч на правом фланге получил Гааей, но затем он выполнил безадресный кросс в центр.

ОПАСНО! Классный разрезающий пас из глубины прошёл в правую часть штрафной хозяев. Тете получил мяч и пробил по воротам, снаряд попал в ногу Басу и прокатился рядом с ближней штангой!

Младенович получил игровой снаряд на левом фланге и выполнил навес в центр вратарской, никто из партнёров на эту передачу не откликнулся, и мяч прилетел в руки Пасверу.

Бробби готовился получить мяч на чужой половине поля, но его руками завалил на газон Ингасон. Очень непросто придётся защитникам греческого коллектива в борьбе с таким габаритным форвардом.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Аякса". Хендерсон навесил в центр штрафной, Бробби готовился пробить головой, но его в последний момент опередил Максимович.

Из глубины последовал сильный заброс на левый фланг атаки у "Аякса", Годс готовился получить мяч, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

Бесспорно, психологическое преимущество сейчас на стороне "Панатинаикоса", которому удалось в самой концовке основного времени забить важнейший мяч. Посмотрим, как голландцы на такое развитие событий отреагируют.

Хендерсон со своей половины поля разогнал атаку команды, но не нашёл интересных вариантов впереди и выполнил передачу назад. Такое ощущение, что закончились силы у хозяев.

Тейлор слева сыграл крайне оригинально и даже ворвался в штрафную, после чего от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту попытку уверенно перехватил Дронговски.

Еремеефф выиграл борьбу в правой части штрафной соперника и получил по ногам от Баса. Кавана никак на это падение не отреагировал и сразу же показал, что пенальти назначать не планирует.

Еремеефф получает жёлтую карточку в составе "Панатинаикоса". Траоре от центральной линии поля готовился рвануть вперёд, а форвард гостей сзади ударил его по ногам.

Мансини завладел мячом на чужой половине поля, и в него грубо врезался Ван ден Бомен. Нарушение получилось довольно грубым, но Кавана решил обойтись без предупреждения.

Двойная замена в составе "Панатинаикоса". Ушли с поля Гнезда-Черин и Виллиан Арао, а появились Де Вильена и Максимович.

Возникает остановка в нашем матче. Гааей вёл борьбу за верховой мяч на чужой половине поля, после чего неудачно приземлился на газон. Медицинская бригада уже появилась на поле.

Футболисты "Аякса" очень уверенно действуют в эти минуты и держат игровой снаряд в своих ногах. Греки прессингуют, но перехватить мяч никак не удаётся.

Хендерсон грубо ошибся на своей половине поля, после чего гости доставили мяч на Тете, который от правого угла штрафной сместился в центр, а затем пальнул сильно выше перекладины.

Траоре в центральной части поля зацепился за мяч и имел возможность разогнать перспективную атаку своей команды, но он выполнил абсолютно безадресный пас на правый фланг.

КАКОЙ ШАНС! Ван ден Бомен прорвался по правому флангу и прострелил в дальнюю часть штрафной на открытого Годса, который пробил в ближний угол и угодил в штангу!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ТЕТЕ! Хендерсон в простейшей ситуации не сумел выбить мяч от своей штрафной, после чего игровой снаряд пришёл к Тете, который с левого края низом пробил точно в дальний нижний угол!

Четыре минуты к основному времени матча компенсировал Кавана.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аякса". Решили хозяева быстро разыграть этот стандарт, но получилось очень неудачно. Тейлор выпустил мяч за лицевую.

Сразу же активно бросаются в атаку футболисты "Аякса". Карлос Боргес пытался получить мяч на левом фланге, вот только передача на него получилась слишком сильной, и снаряд улетел за лицевую.

Джуричич немного не успел к игровому эпизоду в центральной части поля и грубо ударил по ногам Фитц-Джима. Английский рефери обошёлся без предупреждения.

Очень мощно в концовке первой половины встречи выглядели хозяева. Создали они много моментов у владений Дронговски, однако открыть счёт так и не получилось.

Бергёйс с правого фланга выполнил перевод в дальнюю часть штрафной Карлоса Боргеса,который мяч получил, сместился немного в центр, а затем пробил очень неточно.

Равный футбол мы наблюдаем после перерыва. Теперь уже футболисты греческого коллектива забрали игровой снаряд под свой контроль, но бежать к воротам соперника они не спешат.

Бакасетас правее центра подобрался к штрафной соперника и отдал разрезающий пас на Иоаннидиса, вот только передача получилась очень сильной, и мяч укатился за лицевую.

Не хватает сегодня остроты в атаке "Панатинаикоса". Гости неплохо передвигались в центральной части поля, а вот подходов к штрафной Пасвера практически не было.

Акпом получает жёлтую карточку в составе "Аякса". Проиграл форвард хозяев силовое единоборство у чужой штрафной, а затем грубо рукой попал по лицу Едваю.

Теперь уже Иоаннидис оказался с мячом перед штрафной соперника, но бить почему-то с довольно перспективной позиции не стал, а отдал разрезающий пас вперёд. Голландцы эту попытку перехватили.

Много грубых нарушений во второй половине встречи. Фитц-Джим в центральной части поля пытался перехватить мяч, но грубо наступил на ногу Джуричичу. Кавана обошёлся без карточки.

МОМЕНТИЩЕ! Хендерсон неаккуратно сыграл на своей половине поля и позволил Джуричичу убежать на рандеву с голкипером. Игрок "Панатинаикоса" пытался перекинуть голкипера, но Пасвер задумку прочитал и снаряд отбил!

ШАНСИЩЕ! Тейлор выиграл борьбу на чужой половине поля и умчался один на один с голкипером, после чего с 10 метров низом пробил в створ, но Дронговски ногой парировал этот выстрел!

Фитц-Джим перехватил мяч в своей штрафной, но неудачно откинул его к правому углу штрафной, откуда Гнезда-Черин в одно касание пробил по воротам, вот только получилось сильно выше цели.

ОПАСНО! Раскрывается у нас игра! Акпом с левого фланга сместился к углу штрафной и пробил по воротам. Мяч по пути зацепил Едвая и пролетел чуть выше перекладины!

Тейлор зацепился за мяч на левом фланге атаки, и против него нарушил правила Мансини. Начинают постепенно закипать страсти в нашем матче. Главное, чтобы рефери не упустил нить игры.

Двойная замена в составе "Аякса". Ушли с поля Акпом и Карлос Боргес, а появились Траоре и Годс.

Младенович красиво на левом фланге разобрался с Хендерсоном и даже ворвался в штрафную, вот только слишком далеко отпустил от себя мяч, и Пасвер внимательно сыграл на перехвате.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Панатинаикоса". Мансини выполнил навес в центр вратарской, а там здорово на выходе сыграл Пасвер, кулаком выбивший игровой снаряд.

МОМЕНТ! Мансини из левой части штрафной пробил в ближний угол, но Пасвер справился, после чего футболист "Панатинаикоса" навесил к дальней штанге, а Гнезда-Черин головой от линии вратарской пробил выше цели!

Свеженький Годс вступил в активный прессинг на чужой половине поля, но немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Котсираса. Арбитра находился рядом с моментом и дал свисток.

ОПАСНО! Годс из левой части штрафной прострелил в центр, Дронговски мяч перехватил и отбил его на Хато, который с 20 метров стрельнул сильно выше перекладины!

Иоаннидис пытался зацепиться за мяч на чужой половине поля, но его руками на газон уложил Шутало. Кавана посчитал, что нарушения в этом моменте не было и продолжил встречу.

Двойная замена в составе "Панатинаикоса". Ушли с поля Котсирас и Джуричич, а появились Вагианнидис и Тете.

По-прежнему греческий коллектив имеет неплохие шансы на выход в следующий раунд. Футболистам "Панатинаикоса" нужно забить всего один мяч, дабы перевести эту встречу в дополнительное время.

Бергёйс на правом фланге финтами раскачал Младеновича и от лицевой выполнил мягкий кросс в центр вратарской, вот только никого из партнёров найти не получилось, и Дронговски забрал снаряд в руки.

Двойная замена в составе "Аякса". Ушли с поля Фитц-Джим и Бергёйс, а появились Ван ден Бомен и Гааей.

Угловой на правом фланге заработали хозяева. Ван ден Бомен классно навесил в центр штрафной, Бас без сопротивления пробил головой, но мяч улетел выше перекладины.

Мансини получил игровой снаряд в центральной части поля, и ему сзади грубо по ногам ударил Тейлор. Заметно, что очень нервозно в эти минуты действуют голландцы.

Иоаннидис получает жёлтую карточку в составе "Панатинаикоса". Активно боролся капитан греческого клуба за верховой мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Хендерсона.

ОПАСНО! Годс получил игровой снаряд у левого края штрафной, сместился в центр, а затем с 14 метров пробил немного выше перекладины. Хороший момент упустили хозяева!

Младенович получает жёлтую карточку в составе "Панатинаикоса". Гааей на чужой половине поля пытался стартовать вперёд, а футболист гостей в подкате уронил его на газон.

Стандарт на чужой половине поля заработали голландцы в предыдущем момент. Ван ден Бомен с правого фланга навесил в центр штрафной, но с этой подачей гости спокойно справились.

Постепенно приближается к своему логическому завершению основное время матча. По-прежнему нельзя исключать того факта, что мы можем стать свидетелями ещё 30 минут.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Аякс" - "Панатинаикос" 0-0.

45' Одну минуту к первому тайму компенсировал Кавана.

44' МОМЕНТИЩЕ! Хендерсон с правого фланга выполнил классный навес в центр штрафной, Акпом перепрыгнул защитника и головой пробил в правый угол. Дронговски в прыжке свою команду спас!

44' ДРОНГОВСКИ! Бергёйс из глубины сделал заброс в левую часть штрафной на Акпома, который пробил низом в ближний угол, но голкипер "Панатинаикоса" ногой парировал этот выстрел!

43' Хендерсон от левой части штрафной выполнил заброс в центр, Акпом перепрыгнул Едвая, но головой пробил очень слабо, и мяч спокойно прилетел в руки Дронговски.

42' В спокойном ключе у нас протекают заключительные минуты первого тайма. Хозяева передвигают игровой снаряд на своей половине поля, а продвижение вперёд пока отсутствует.

41' Пролетела у нас первая половина встречи. Довольно-таки спокойный футбол мы пока наблюдаем в Амстердаме, в котором опасные моменты создают только футболисты "Аякса".

40' Иоаннидис получил повреждение в составе "Панатинаикоса". Капитан гостей боролся за верховой мяч и получил удар в лицо от Баса. Рефери, кстати, нарушения в этом моменте не увидел.

39' Иоаннидис наконец-то сумел зацепиться за мяч перед штрафной соперника и выполнил скидку на Бакасетаса, который с левой ноги пробил по воротам, но эта попытка была заблокирована.

38' Бергёйс на правом фланге получил мяч, после чего очень легко ушёл от Младеновича и выполнил кросс в центр вратарской, однако с этой передачей греки легко справились.

37' Едвай с правого фланга выполнил заброс в дальнюю часть штрафной, Джуричич головой перевёл игровой снаряд в центр, а Иоаннидис до этой передачи добраться не сумел.

36' Отрезанным от игры своей команды пока выглядит Иоаннидис. Капитан греческого коллектива здорово передвигается в атаке, но партнёры никак не могут акцентированно довести до него мяч.

35' Хендерсон по центру протащил мяч вперёд, а затем попытался выполнить разрезающий пас на левый фланг, но эту передачу футболисты греческого коллектива перехватили.

34' МОМЕНТИЩЕ! Бергёйс протащил мяч вперёд по правому флангу, сместился немного в центр и от линии штрафной пробил в дальний верхний угол. Снаряд ударился в перекладину и покинул пределы поля!

33' Иоаннидис пытался зацепиться за мяч в центральной части поля, но его очевидно на газон уронил Бас. Важная остановка для гостей, которые могут немного выдохнуть.

32' Активно в эти минуты действуют футболисты "Аякса". Пытаются хозяева оказать максимальное давление на ворота соперника. Грекам приходится непросто, но пока они держатся.

31' Довольно рискованную комбинацию перед своей штрафной затеяли футболисты "Панатинаикоса", и Виллиан Арао даже потерял мяч, но чуть раньше против него нарушил правила Тейлор.

30' МОМЕНТИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали хозяева. Хендерсон навесил в дальнюю часть штрафной, Бас головой скинул мяч в центр, Акпом опередил Дронговски и пробил практически по пустым воротам, однако греков спас Иоаннидис, выбивший снаряд с "ленточки"!

29' Тейлор левее центра протащил мяч к штрафной соперника и отдал пас на Карлоса Боргеса, который пытался прострелить в штрафную, но его передачу заблокировал Котсирас.

28' Бергёйс оказался с мячом перед штрафной соперника и пяткой попытался доставить снаряд на Карлоса Боргеса, вот только внимательно на перехвате сыграл Виллиан Арао.

27' ОПАСНО! Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после которого Хендерсон из глубины сделал заброс к правому углу вратарской, Бас головой перевёл мяч в центр, а Акпом из хорошей позиции пробил выше цели!

26' Карлос Боргес слева подобрался к штрафной греческого коллектива и пытался отдать скрытый пас на Бергёйса, однако эту задумку прочитал Ингасон и перехватил игровой снаряд.

25' Всё в порядке с голкипером "Панатинаикоса", и игра продолжается. Футболисты голландского коллектива забрали мяч под свой контроль и неспешно перекатывают его в центральной части поля.

24' Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Дронговски получил травму в предыдущем моменте. Голкипер греческого коллектива пытался сыграть на выходе и неудачно врезался в Акпома.

23' Бергёйс с правого фланга отдал пас в центр штрафной, Акпом снаряд получил и с разворота пытался пробить по воротам, но его в последний момент успел опередить Котсирас.

22' Один из помощников Диего Алонсо получил жёлтую карточку за свои эмоции. Очень активно тренерский штаб "Панатинаикоса" реагирует на события, происходящие на поле.

21' Быстрая атака получилась у "Аякса", в ходе которой Хендерсон получил мяч на правом фланге и выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, но эту передачу прервал Котсирас.

20' Завершились стартовые минуты нашего поединка. Греческий коллектив владеет пока преимуществом, но опасных моментов у владений Пасвера ещё не возникало. Внимательны в обороне хозяева.

19' МОМЕНТ! Карлос Боргес прорвался вперёд по левому флангу и от края штрафной прострелил в центр к линии вратарской, Акпом классно открылся и в борьбе с Котсирасом пробил рядом с левой штангой!

18' Абсолютно ничего интересного не происходит на поле в эти минуты. Футболисты "Аякса" отдали инициативу сопернику и ждут шанса, дабы умчаться в быструю атаку.

17' Хендерсон получил игровой снаряд у правого угла штрафной соперника, но слишком промедлил с последующим решением, и Котсирас выбил мяч за боковую.

16' Джуричич оказался с мячом на левом фланге атаки, но навешивать в штрафную не стал, а просто сохранил владение для своей команды. Очень неспешно действуют в атаке греки.

15' Владеют преимуществом в стартовые минуты футболисты "Панатинаикоса". Здорово греки владеют мячом и активно пытаются раскачать оборону соперника. Посмотрим, выдержит ли "Аякс" такое давление.

14' Котсирас с правого фланга выполнил навес в район одиннадцатиметровой отметки, Джуричич снаряд получил, но слишком далеко отпустил его от себя, чем и воспользовался Шутало, выбивший снаряд.

13' Младенович с левого фланга выполнил высокий кросс в дальнюю часть штрафной, Виллиан Арао выиграл верховое единоборство, но головой пробил сильно левее намеченной цели.

12' VAR впервые включился в работу и проверил эпизод с падением Иоаннидиса. Согласились видеоассистенты с первоначальным решением арбитра и не стали подзывать Кавану к монитору.

11' И ещё один спорный момент в нашем матче! Иоаннидис готовился пробить по воротам из пределов штрафной, но ему ноги заплёл Хато. Кавана снова никак не отреагировал на падение футболиста.

10' Напомню, что первая встреча, состоявшаяся неделей ранее в Греции, завершилась минимальной победой "Аякса" 1-0. Сегодня под греческим коллектив стоит непростая задача.

9' Тейлор из глубины выполнил перспективный пас низом в левую часть штрафной, Карлос Боргес готовился рвануть к воротам, но его в последний момент сумел опередить Бакасетас.

8' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Бакасетас наказан предупреждением в составе "Панатинаикоса". Акпом со своей половины поля пытался убежать в быструю атаку, а игрок хозяев откровенно уронил его на газон.

7' Мансини получил мяч у правого края штрафной соперника и остро прострелил к ближней штанге, Иоаннидис под прессингом Шутало пробить по воротам не сумел, и снаряд прилетел в руки Пасверу.

6' СПОРНО! Тейлор из глубины забросил мяч в штрафную соперника, Бергёйс пытался зацепиться за мяч, но его откровенно за футболку дёрнул Ингасон. Свисток арбитра в этом моменте промолчал!

5' Удалось футболистам греческого коллектива немного успокоить игру. Забрали гости игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд пока нет.

4' ОПАСНО! Активно голландцы начинают эту встречу! Фитц-Джим по центру протащил мяч вперёд и от радиуса штрафной пробил в левый нижний угол, Дронговски в падении парировал выстрел.

3' Младенович с левого фланга от центральной линии поля выполнил заброс вперёд, Иоаннидис боролся за мяч, однако передача получилась слишком сильной, и Бас снаряд перехватил.

2' Футболисты "Аякса" вышли на эту встречу в бело-красном комплекте формы, греки играют в форме зелёного цвета. Ворота Пасвера в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.