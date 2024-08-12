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Тур: 3. Стадион: .
Аякс
 
Позже
Панатинаикос
Прогнозы 40
Аякс 100% (40)
X 0% (0)
Панатинаикос 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Панатинаикос
3.85
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4.10
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4.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аякс
Панатинаикос

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ТМК
1:2
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 1 0.33
Хато Йоррель 1 0.33
Ван ден Бомен Бранко 1 0.33
Траоре Бертран 1 0.33
Шутало Йосип 1 0.33
Акпом Чуба 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Годс Мика 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 3 1
Джуричич Филип 1 0.33
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.33
Шенквельд Барт 0 0
Младенович Филип 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 2 0
Акпом Чуба 1 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 1 0
Виллиан Арао 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Едвай Тин 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0
Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0
Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0

Результаты матчей

Аякс
Панатинаикос

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аякс
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Панатинаикос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 40
    Аякс 100% (40)
    X 0% (0)
    Панатинаикос 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Панатинаикос
    3.85
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    4.10
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    Прогнозы на матч Аякс - Панатинаикос

    Исход игры
    Аякс
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Панатинаикос
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (21)
    Нет
    46.15% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    50% (20)
    2:0 Аякс
    30% (12)
    3:0 Аякс
    7.5% (3)
    1:0 Аякс
    7.5% (3)
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    Панатинаикос
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