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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Эльфсборг
2:0
Конец матча
Риека
0'
39' Желтая карточка
Фрук Тони
56' Желтая карточка
Петрович Деян
58' Желтая карточка
Байду Майкл
1:0
68' Гол
Байду Майкл
81' Желтая карточка
Янкович Нико
2:0
83' Гол
Касем Ахмед
83' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
89' Желтая карточка
Зломислич Мартин
90'+7

Ход матча

35'
Ибрахим Бухари
Хенрикссон Густав
 
39'
 
Фрук Тони
56'
 
Петрович Деян
58'
Байду Майкл
 
62'
 
Рукавина Габриэль
Фрук Тони
67'
Зенели Арбер
Фрик Пер
 
68'
Байду Майкл
(Касем Ахмед)
1:0
73'
 
Селахи Линдон
Ходжа Велдин
73'
 
Банда Эммануэль
Петрович Деян
81'
 
Янкович Нико
83'
Касем Ахмед
(Зенели Арбер)
2:0
83'
Хольмен Себастьян
 
84'
 
Джуара Наис
Янкович Нико
84'
 
Simun Butic
Богожевич Бруно
89'
 
Зломислич Мартин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 109
Эльфсборг 79.8% (87)
X 11.9% (13)
Риека 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
17
Фрик
Пер
13
Зломислич
Мартин
30
Богожевич
Бруно
5
Галешич
Нико
6
Раделич
Степан
34
Деветак
Младен
8
Петрович
Деян
87
Пашалич
Марко
25
Ходжа
Велдин
10
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
11
Иванович
Франьо
Эльфсборг
3-4-3
Риека
4-1-4-1

История личных встреч

Эльфсборг
Риека

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 3 0.5
Абдулаи Джалал 3 0.5
Зенели Арбер 2 0.33
Хульт Никлас 1 0.17
Касем Ахмед 1 0.17
Хедлунд Симон 1 (1) 0.17
Фрик Пер 1 0.17
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.17
Оума Тимоти 1 0.17
Кайб Рами 0 0
Зенели Бесфорт 0 0
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Деян 1 0.25
Галешич Нико 1 0.25
Янкович Нико 0 0
Иванович Франьо 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Оума Тимоти 3 0
Абдулаи Джалал 1 1
Хольмен Себастьян 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Кайб Рами 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Байду Майкл 1 0
Зенели Бесфорт 1 0
Йегбе Терри 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пашалич Марко 2 0
Петрович Деян 1 0
Посавец Йосип 1 0
Зломислич Мартин 1 0
Фрук Тони 1 0
Галешич Нико 1 0
Янкович Нико 1 0
Рукавина Габриэль 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
2
Эльфсборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Риека
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
2
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
13%
1
50%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2
Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2
Риека
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вараждин - Риека 0:0 Риека - Эльфсборг 1:1 Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Корвинул Хунедоара 1:0
Корвинул Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1 Риека - ХНК Горица 3:0 Истра 1961 - Риека 0:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Риека

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Байду Майкл получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Петрович Деян получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Фрук Тони получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Хенрикссон Густав уходит с поля. Ибрахим Бухари выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Эльфсборг 79.8% (87)
    X 11.9% (13)
    Риека 8.3% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльфсборг 2:0 Риека

    Исход игры
    Эльфсборг
    79.8% (87)
    Ничья
    11.9% (13)
    Риека
    8.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.6% (60)
    Меньше
    43.4% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (72)
    Нет
    32.08% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Эльфсборг
    47.7% (52)
    1:0 Эльфсборг
    23.9% (26)
    1:1 Ничья
    11% (12)
    1:2 Риека
    5.5% (6)
    2:0 Эльфсборг
    5.5% (6)
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