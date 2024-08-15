Тур: 3. Стадион: Boraas Arena.
0'
39' Желтая карточкаФрук Тони
56' Желтая карточкаПетрович Деян
58' Желтая карточкаБайду Майкл
1:0
68' ГолБайду Майкл
81' Желтая карточкаЯнкович Нико
2:0
83' ГолКасем Ахмед
83' Желтая карточкаХольмен Себастьян
89' Желтая карточкаЗломислич Мартин
90'+7
Ход матча
39'
56'
58'
67'
68'
1:0
81'
83'
2:0
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
17
Фрик
Пер
25
Ходжа
Велдин
10
Фрук
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
-
10 Байду МайклНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Эстман ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
10 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Bruno Burcul
-
29 Andro Babic
-
-
Главный тренер: Радомир Джалович
История личных встреч
Эльфсборг
Риека
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|3
|0.5
|Абдулаи Джалал
|3
|0.5
|Зенели Арбер
|2
|0.33
|Хульт Никлас
|1
|0.17
|Касем Ахмед
|1
|0.17
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|0.17
|Фрик Пер
|1
|0.17
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0.17
|Оума Тимоти
|1
|0.17
|Кайб Рами
|0
|0
|Зенели Бесфорт
|0
|0
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Деян
|1
|0.25
|Галешич Нико
|1
|0.25
|Янкович Нико
|0
|0
|Иванович Франьо
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Оума Тимоти
|3
|0
|Абдулаи Джалал
|1
|1
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Байду Майкл
|1
|0
|Зенели Бесфорт
|1
|0
|Йегбе Терри
|1
|0
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пашалич Марко
|2
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Зломислич Мартин
|1
|0
|Фрук Тони
|1
|0
|Галешич Нико
|1
|0
|Янкович Нико
|1
|0
|Рукавина Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
2
Эльфсборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Риека
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
2
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
13%
1
50%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2
Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2
Риека
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вараждин - Риека 0:0 Риека - Эльфсборг 1:1 Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Корвинул Хунедоара 1:0
Корвинул Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1 Риека - ХНК Горица 3:0 Истра 1961 - Риека 0:2
Результаты матчей
Эльфсборг
Риека
Точный счет
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Риека
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
15
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльфсборг 2:0 Риека
Исход игры
Эльфсборг
79.8% (87)
Ничья
11.9% (13)
Риека
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
56.6% (60)
Меньше
43.4% (46)
Обе команды забьют
Да
67.92% (72)
Нет
32.08% (34)
Популярный счёт
2:1 Эльфсборг
47.7% (52)
1:0 Эльфсборг
23.9% (26)
1:1 Ничья
11% (12)
1:2 Риека
5.5% (6)
2:0 Эльфсборг
5.5% (6)
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