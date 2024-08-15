Тур: 3. Стадион: Ян Брейдель.
1:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаЭйванн Каспер
29' Красная карточкаФрэнсис Абу
1:0
41' ГолAbdoul Ouattara
44' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
61' Желтая карточкаНазиньо Флавио
88' Желтая карточкаСомерс Тибо
90'+5
Ход матча
26'
29'
41'
1:0
44'
61'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сомерс
Тибо
18
Мьянге
Сенна
17
Фрэнсис
Абу
11
Минда
Алан
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Серкль Брюгге
Мольде
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdoul Ouattara
|1
|0.25
|Сомерс Тибо
|1
|0.25
|Олайгбе Казим
|1
|0.25
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|2
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.5
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.5
|Линнес Мартин
|1
|0.25
|Брейвик Эмиль
|1
|0.25
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|1
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Серкль Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0
Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0
Мольде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0
Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Мольде
Точный счет
1:0
2 раза 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серкль Брюгге 1:0 Мольде
Исход игры
Серкль Брюгге
55.1% (59)
Ничья
25.2% (27)
Мольде
19.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
60.38% (64)
Меньше
39.62% (42)
Обе команды забьют
Да
82.08% (87)
Нет
17.92% (19)
Популярный счёт
2:1 Серкль Брюгге
38.3% (41)
1:1 Ничья
22.4% (24)
1:2 Мольде
13.1% (14)
1:0 Серкль Брюгге
10.3% (11)
0:1 Мольде
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
3:2 Серкль Брюгге
2.8% (3)
0:2 Мольде
1.9% (2)
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