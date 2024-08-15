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Тур: 3. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:0
Конец матча
Мольде
0'
26' Желтая карточка
Эйванн Каспер
29' Красная карточка
Фрэнсис Абу
1:0
41' Гол
Abdoul Ouattara
44' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
61' Желтая карточка
Назиньо Флавио
88' Желтая карточка
Сомерс Тибо
90'+5

Ход матча

26'
 
Эйванн Каспер
29'
Фрэнсис Абу
 
33'
Эрик Дос Сантос
Олайгбе Казим
 
41'
Abdoul Ouattara
1:0
44'
 
Эйкрем Магнус
46'
Назиньо Флавио
Мьянге Сенна
 
61'
Назиньо Флавио
 
63'
 
Хестад Эйрик
Frederik Ihler
63'
Брунинью Филипе
Минда Алан
 
63'
Денкей Кевин
Abdoul Ouattara
 
68'
 
Стеневик Халлдор
Линнес Мартин
68'
 
Коса Маркус Андреас
Дели Матс Мёллер
78'
Jonas Lietaert
Christiaan Ravych
 
86'
 
Амундсен Исак
Эйкрем Магнус
88'
Сомерс Тибо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 107
Серкль Брюгге 55.1% (59)
X 25.2% (27)
Мольде 19.6% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Деланге
Максим
34
Сомерс
Тибо
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
17
Фрэнсис
Абу
6
Агьекум
Лоуренс
11
Минда
Алан
99
Abdoul
Ouattara
19
Олайгбе
Казим
10
Виейра
Фелипе
22
Albert
Posiadala
3
Эйванн
Каспер
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
17
Дели
Матс
Мёллер
20
Эриксен
Кристиан
I
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
9
Frederik
Ihler
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Мольде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdoul Ouattara 1 0.25
Сомерс Тибо 1 0.25
Олайгбе Казим 1 0.25
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 2 0.5
Эриксен Кристиан I 2 0.5
Коса Маркус Андреас 2 0.5
Линнес Мартин 1 0.25
Брейвик Эмиль 1 0.25
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сомерс Тибо 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Фрэнсис Абу 0 1
Даланн Йеспер 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Albert Posiadala 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Серкль Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0
Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0
Мольде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0
Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Мольде

Точный счет

1:0
2 раза 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Эйкрем Магнус получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Г О О О О Л - Abdoul Ouattara бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Серкль Брюгге 55.1% (59)
    X 25.2% (27)
    Мольде 19.6% (21)
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    Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:0 Мольде онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серкль Брюгге 1:0 Мольде

    Исход игры
    Серкль Брюгге
    55.1% (59)
    Ничья
    25.2% (27)
    Мольде
    19.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (64)
    Меньше
    39.62% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    82.08% (87)
    Нет
    17.92% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Серкль Брюгге
    38.3% (41)
    1:1 Ничья
    22.4% (24)
    1:2 Мольде
    13.1% (14)
    1:0 Серкль Брюгге
    10.3% (11)
    0:1 Мольде
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    3:2 Серкль Брюгге
    2.8% (3)
    0:2 Мольде
    1.9% (2)
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