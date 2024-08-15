Тур: 3. Стадион: Стад де Женев.
0'
0:1
45' ГолЭль Уаззани Амин
62' Желтая карточкаДулин Давид
62' Желтая карточкаАнтунес Алексис
65' Желтая карточкаСаласар Родриго
0:2
69' ГолФернандеш Рожер
71' Желтая карточкаРоберто Фернандес Альварельос
85' Желтая карточкаКривелли Энцо
1:2
90' ГолКутеса Дерек
90'+5
Ход матча
45'
0:1
62'
62'
65'
69'
85'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
7 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
20
Маньен
Тео
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
История личных встреч
Серветт
Брага
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|1
|0.5
|Гийемено Джереми
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саласар Родриго
|2 (1)
|0.5
|Фернандеш Рожер
|2
|0.5
|Эль Уаззани Амин
|2 (1)
|0.5
|Орта Рикарду
|1
|0.25
|Марин Адриан
|1
|0.25
|Брума Арминду
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Карвалью Витор
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саласар Родриго
|2
|0
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Марин Адриан
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Эль Уаззани Амин
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2
Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0
Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5
Результаты матчей
Серветт
Брага
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Серветт
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серветт 1:2 Брага
Исход игры
Серветт
6.4% (7)
Ничья
28.4% (31)
Брага
65.1% (71)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:2 Брага
38.5% (42)
1:1 Ничья
24.8% (27)
0:1 Брага
17.4% (19)
0:2 Брага
5.5% (6)
2:1 Серветт
3.7% (4)
1:0 Серветт
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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