☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Серветт
1:2
Конец матча
Брага
0'
0:1
45' Гол
Эль Уаззани Амин
62' Желтая карточка
Дулин Давид
62' Желтая карточка
Антунес Алексис
65' Желтая карточка
Саласар Родриго
0:2
69' Гол
Фернандеш Рожер
71' Желтая карточка
Роберто Фернандес Альварельос
85' Желтая карточка
Кривелли Энцо
1:2
90' Гол
Кутеса Дерек
90'+5

Ход матча

17'
 
Фернандеш Рожер
Моутинью Жоау
45'
0:1
Эль Уаззани Амин
(Гомес Виктор)
57'
 
Роберто Фернандес Альварельос
Эль Уаззани Амин
62'
Дулин Давид
 
62'
Антунес Алексис
 
63'
Кутеса Дерек
Маньен Тео
 
65'
 
Саласар Родриго
69'
0:2
Фернандеш Рожер
(Карвалью Витор)
71'
 
Роберто Фернандес Альварельос
73'
Савадого Малик
Антунес Алексис
 
85'
Кривелли Энцо
 
85'
Фон Моос Юлиан
Кривелли Энцо
 
85'
Гийемено Джереми
Ондуа Гаэль
 
87'
 
Горби Жан-Батист
Брума Арминду
88'
 
Мендес Юсафат
Гомес Виктор
90'
Кутеса Дерек
(Гийемено Джереми)
1:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 7 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 109
Серветт 6.4% (7)
X 28.4% (31)
Брага 65.1% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
5
Ондуа
Гаэль
28
Дулин
Давид
20
Маньен
Тео
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
27
Кривелли
Энцо
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
26
Аррей-Мби
Брайт
19
Марин
Адриан
6
Карвалью
Витор
16
Саласар
Родриго
8
Моутинью
Жоау
21
Орта
Рикарду
9
Эль
Уаззани
Амин
7
Брума
Арминду
Серветт
4-2-3-1
Брага
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Брага

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 1 0.5
Гийемено Джереми 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 (1) 0.5
Фернандеш Рожер 2 0.5
Эль Уаззани Амин 2 (1) 0.5
Орта Рикарду 1 0.25
Марин Адриан 1 0.25
Брума Арминду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Карвалью Витор 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Руй Стив 1 0
Антунес Алексис 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саласар Родриго 2 0
Роберто Фернандес Альварельос 1 0
Брума Арминду 1 0
Марин Адриан 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Эль Уаззани Амин 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2
Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0
Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5

Результаты матчей

Серветт
Брага

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Серветт
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Серветт 6.4% (7)
    X 28.4% (31)
    Брага 65.1% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Серветт 1:2 Брага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 1:2 Брага

    Исход игры
    Серветт
    6.4% (7)
    Ничья
    28.4% (31)
    Брага
    65.1% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.66% (51)
    Меньше
    52.34% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    38.5% (42)
    1:1 Ничья
    24.8% (27)
    0:1 Брага
    17.4% (19)
    0:2 Брага
    5.5% (6)
    2:1 Серветт
    3.7% (4)
    1:0 Серветт
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный