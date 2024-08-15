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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Висла Краков
3:1
Итог после пенальти
12
11
Спартак Трнава

Ход матча

1'
 
Сабо Эрик
5'
Киакос Яннис
 
42'
Родадо Анхель
1:0
45'
 
Дюриш Михал
45'
Marc Carbo
 
46'
 
Кратохвил Милош
Уйлаки Марек
46'
 
Hugo Ahl
Пих Роберт
60'
Piotr Starzynski
(Родадо Анхель)
2:0
61'
Patryk Gogol
Olivier Sukiennicki
 
61'
Дуарте Фредерику
Киш Тамаш
 
67'
 
Кубиста Войтех
Прохазка Роман
70'
Ярох Бартош
 
74'
Rafal Mikulec
Киакос Яннис
 
90'
Баэна Анхель
Зволински Лукаш
 
90'
 
Баинович Филип
Микович Мартин
90'
 
Кубиста Войтех
98'
Урига Алан
3:0
99'
 
99'
 
Паур Якуб
Сабо Эрик
106'
 
Коррин Милан
Желькович Адриан
106'
Mariusz Kutwa
Piotr Starzynski
 
107'
3:1
Дюриш Михал
(Азанго Филип)
120'
 
Фрелих Жига
121'
Урига Алан
4:1
121'
4:1
Дюриш Михал
121'
Wiktor Biedrzycki
4:1
121'
4:2
Паур Якуб
121'
Ярох Бартош
4:2
121'
4:3
Кратохвил Милош
121'
Родадо Анхель
5:3
121'
5:4
Коша Себастьян
121'
Marc Carbo
6:4
121'
6:4
Баинович Филип
122'
Rafal Mikulec
7:4
122'
7:5
Кубиста Войтех
122'
Дуарте Фредерику
8:5
122'
8:6
Коррин Милан
122'
Patryk Gogol
9:6
122'
9:7
Hugo Ahl
122'
Баэна Анхель
10:7
122'
10:8
Голик Либор
122'
Mariusz Kutwa
11:8
122'
11:9
Азанго Филип
123'
Брода Камиль
12:9
123'
12:10
Паур Якуб
123'
Урига Алан
13:10
123'
13:11
Дюриш Михал
123'
Wiktor Biedrzycki
14:11
123'
14:12
Кратохвил Милош
123'
Ярох Бартош
15:12
123'
15:12
Баинович Филип
Пен
12:11

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 2
  • 8 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 108
Висла Краков 57.4% (62)
X 25.9% (28)
Спартак Трнава 16.7% (18)
Все прогнозы
1
Брода
Камиль
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
97
Wiktor
Biedrzycki
30
Киакос
Яннис
8
Marc
Carbo
19
Olivier
Sukiennicki
22
Piotr
Starzynski
9
Родадо
Анхель
13
Киш
Тамаш
99
Зволински
Лукаш
1
Фрелих
Жига
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
4
Голик
Либор
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
7
Пих
Роберт
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
Висла Краков
4-2-3-1
Спартак Трнава
4-4-2

История личных встреч

Висла Краков
Спартак Трнава

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родадо Анхель 2 (1) 1
Урига Алан 1 0.5
Piotr Starzynski 1 0.5
Баэна Анхель 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 5 1.25
Азанго Филип 1 0.25
Patrick Karhan 1 0.25
Микович Мартин 0 0
Hugo Ahl 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярох Бартош 1 0
Marc Carbo 1 0
Киакос Яннис 1 0
Olivier Sukiennicki 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Михал 1 0
Пих Роберт 1 0
Прохазка Роман 1 0
Сабо Эрик 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Баинович Филип 1 0
Фрелих Жига 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Висла Краков
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
100%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
1
33%
91-120

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
25%
1
14%
91-120

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Висла Краков - Рух Хожув 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1
Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0
Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0

Результаты матчей

Висла Краков
Спартак Трнава

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 100%
3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Висла Краков
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5
2
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Коша Себастьян не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Ярох Бартош реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - [player1] реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Wiktor Biedrzycki реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Фрелих Жига реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Брода Камиль реализовал пенальти!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Дюриш Михал не забивает в серии пенальти
    • 121'
      Г О О О О Л - Урига Алан реализовал пенальти!
    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 120'
      Фрелих Жига получил желтую карточку от судьи
    • 107'
      Азанго Филип сделал результативную передачу.
    • 107'
      ГОООООЛ - Дюриш Михал забивает
    • 107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Петр Стажиньски уходит с поля. Mariusz Kutwa выходит вместо него
    • 106'
      Желькович Адриан уходит с поля. Коррин Милан выходит вместо него
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 101'
      Паур Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 99'
      Сабо Эрик уходит с поля. Паур Якуб выходит вместо него
    • 98'
      Patryk Gogol сделал результативную передачу.
    • 98'
      ГОООООЛ - Урига Алан забивает
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Marc Carbo получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Г О О О О Л - Родадо Анхель из команды Висла Краков забивает с точки!
    • 11'
      ГОООООЛ Висла Краков забивает
    • 5'
      Яннис Киакос получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Сабо Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Висла Краков 57.4% (62)
    X 25.9% (28)
    Спартак Трнава 16.7% (18)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Висла Краков 3:1 Спартак Трнава онлайн

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    Прогнозы на матч Висла Краков 3:1 Спартак Трнава

    Исход игры
    Висла Краков
    57.4% (62)
    Ничья
    25.9% (28)
    Спартак Трнава
    16.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    65.42% (70)
    Нет
    34.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Висла Краков
    29.6% (32)
    1:0 Висла Краков
    23.1% (25)
    1:1 Ничья
    20.4% (22)
    1:2 Спартак Трнава
    11.1% (12)
    2:0 Висла Краков
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    0:1 Спартак Трнава
    2.8% (3)
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