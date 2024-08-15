Тур: 3. Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана.
3:1
Итог после пенальти
12
11
0'
1' Желтая карточкаСабо Эрик
5' Желтая карточкаКиакос Яннис
1:0
42' ПенальтиРодадо Анхель
45' Желтая карточкаДюриш Михал
45' Желтая карточкаMarc Carbo
2:0
60' ГолPiotr Starzynski
70' Желтая карточкаЯрох Бартош
90' Желтая карточкаКубиста Войтех
3:0
98' ГолУрига Алан
3:1
107' ГолДюриш Михал
120' Желтая карточкаФрелих Жига
12 11
4:1
4:1
4:2
4:2
4:3
5:3
5:4
6:4
6:4
7:4
7:5
8:5
8:6
9:6
9:7
10:7
10:8
11:8
11:9
12:9
12:10
13:10
13:11
14:11
14:12
15:12
15:12
Ход матча
1'
5'
42'
1:0
45'
45'
46'
60'
70'
90'
98'
3:0
99'
107'
3:1
120'
121'
4:1
121'
4:1
121'
121'
4:2
121'
4:2
121'
4:3
121'
5:3
121'
5:4
121'
6:4
121'
6:4
122'
7:4
122'
7:5
122'
8:5
122'
8:6
122'
9:6
122'
9:7
122'
10:7
122'
10:8
122'
11:8
122'
11:9
123'
12:9
123'
12:10
123'
13:10
123'
13:11
123'
14:11
123'
14:12
123'
15:12
123'
15:12
Пен
12:11
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
12 Угловые 2
-
8 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
25
Ярох
Бартош
30
Киакос
Яннис
13
Киш
Тамаш
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Киш ТамашПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Чичкан АнтонВратарь
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
77 Баэна АнхельПолузащитник
-
-
-
-
21 Patryk Gogol
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
16 Hugo Ahl
-
20 Filip Trello
-
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Висла Краков
Спартак Трнава
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родадо Анхель
|2 (1)
|1
|Урига Алан
|1
|0.5
|Piotr Starzynski
|1
|0.5
|Баэна Анхель
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|5
|1.25
|Азанго Филип
|1
|0.25
|Patrick Karhan
|1
|0.25
|Микович Мартин
|0
|0
|Hugo Ahl
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярох Бартош
|1
|0
|Marc Carbo
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Olivier Sukiennicki
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюриш Михал
|1
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Висла Краков
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
100%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
1
33%
91-120
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
25%
1
14%
91-120
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Висла Краков - Рух Хожув 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1
Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0
Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0
Результаты матчей
Висла Краков
Спартак Трнава
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:1
2 раза 100%
3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Висла Краков
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
22
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Висла Краков 3:1 Спартак Трнава
Исход игры
Висла Краков
57.4% (62)
Ничья
25.9% (28)
Спартак Трнава
16.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
65.42% (70)
Нет
34.58% (37)
Популярный счёт
2:1 Висла Краков
29.6% (32)
1:0 Висла Краков
23.1% (25)
1:1 Ничья
20.4% (22)
1:2 Спартак Трнава
11.1% (12)
2:0 Висла Краков
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
0:1 Спартак Трнава
2.8% (3)
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