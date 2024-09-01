Тур: 25.
0:2
Первый тайм: 45'
Ход матча
4'
30'
0:1
34'
0:2
34
Rodrigo
Sam
28
Русшел
Алан
30
Dudu
Vieira
16
Jadson
III
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
30 Dudu VieiraПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
-
23 АбнерПолузащитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
11 Марселинью X
-
-
17 Edson2
-
-
70 Yan Souto
-
88 Davi Goes
-
96 Ronaldo VI
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
26 матчей
26.9%
19.2%
53.9%
7 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.86
0.75
Среднее время на гол
105
120
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.17
0.93
Среднее время на гол
41
96
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
106
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.17
|Барбоза Лукас
|4
|0.17
|Нене Андерсон
|2
|0.08
|Erick Farias
|2
|0.08
|Danilo Boza
|2
|0.08
|Mandaca
|2
|0.08
|Jadson III
|1
|0.04
|Марселинью X
|1
|0.04
|Лукас Хуан
|1
|0.04
|Эвертон
|1
|0.04
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.04
|Русшел Алан
|1
|0.04
|Жилберто IV
|1
|0.04
|Rodrigo Sam
|1
|0.04
|Каррильо Рони
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Luis Oyama
|1
|0.04
|Yan Souto
|1
|0.04
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.23
|Борре Рафаэль
|4
|0.18
|Энрике Бруно
|2
|0.09
|Бруно Табата
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Igor Gomes
|1
|0.05
|Gabriel Carvalho
|1
|0.05
|Фернандо Режес
|1
|0.05
|Мальо Уго
|1
|0.05
|Патрик Алан
|1
|0.05
|Вандерсон
|1
|0.05
|Витао
|1
|0.05
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|10
|1
|Marcos Ze
|7
|2
|Барбоза Лукас
|6
|0
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Русшел Алан
|3
|1
|Rodrigo Sam
|4
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Нене Андерсон
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Жилберто IV
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Уэсли Лопес
|5
|0
|Фернандо Режес
|4
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Gabriel Carvalho
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Жувентуде
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
5
10
Жувентуде
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
43%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
45%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
24
10
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
21%
2
20%
31-45
6
25%
3
30%
46-60
2
8%
3
30%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
11%
1
5%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
5
26%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
6
21%
5
26%
61-75
5
18%
6
32%
76-90
Пропущено
32
18
12 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
3
9%
2
11%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
7
22%
3
17%
46-60
4
13%
5
28%
61-75
9
28%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1
Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0
Результаты матчей
Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
2:1
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
14 раз 61%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
13 раз 62%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
56
37
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
165
617
318
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|24
|14
|6
|4
|30 - 22
|48
|3.
|1:0
|25
|14
|5
|6
|37 - 19
|47
|4.
|24
|13
|5
|6
|39 - 28
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|34 - 26
|41
|6.
|0:1
|25
|12
|5
|8
|33 - 25
|41
|7.
|0:0
|25
|11
|7
|7
|33 - 25
|40
|8.
|23
|8
|9
|6
|32 - 33
|33
|9.
|2:0
|22
|8
|8
|6
|21 - 18
|32
|10.
|0:0
|24
|9
|5
|10
|28 - 34
|32
|11.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|26 - 27
|29
|12.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|27 - 29
|28
|13.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|14.
|0:2
|24
|7
|7
|10
|28 - 34
|28
|15.
|23
|8
|3
|12
|23 - 28
|27
|16.
|1:0
|24
|7
|6
|11
|19 - 26
|27
|17.
|25
|5
|10
|10
|22 - 31
|25
|18.
|0:0
|25
|6
|5
|14
|26 - 38
|23
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|25
|4
|6
|15
|21 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|1:0
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|0:2
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|10.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|11.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|15.
|2:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|18.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|5.
|2:0
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|10 - 16
|15
|7.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 16
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|1:0
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|18.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|0:2
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7