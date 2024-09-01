  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Жувентуде
1:3
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
4' Желтая карточка
Тьяго Маия
0:1
30' Гол
Борре Рафаэль
0:2
34' Гол
Gabriel Carvalho
45' Красная карточка
Rodrigo Sam
0:3
59' Гол
Бернабей Александро
68' Желтая карточка
Уэсли Лопес
76' Желтая карточка
Барбоза Лукас
1:3
90' Гол
Luis Oyama
90'+3
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
34
Rodrigo
Sam
28
Русшел
Алан
30
Dudu
Vieira
16
Jadson
III
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
7
Erick
Farias
79
Каррильо
Рони
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
44
Витао
3
Igor
Gomes
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
34
Gabriel
Carvalho
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
19
Борре
Рафаэль
Жувентуде
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1

История личных встреч

Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

26 матчей

26.9%
19.2%
53.9%
7 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:1
К
1:1
К
1:2
Г
1:1
Г
0:0
Г
1:2
Г
2:2
СA
4:0
СA
1:1
Г
1:2
СA
2:1
СA
1:0
Г
4:1
Г
1:0
Г
1:0
G1GS
0:1
Г
1:2
Г
3:1
СB
2:1
СB
1:1
Г1
1:0
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.86
0.75

Среднее время на гол

105
120

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.17
0.93

Среднее время на гол

41
96

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
106

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.17
Барбоза Лукас 4 0.17
Нене Андерсон 2 0.08
Erick Farias 2 0.08
Danilo Boza 2 0.08
Mandaca 2 0.08
Luis Oyama 2 0.08
Jadson III 1 0.04
Марселинью X 1 0.04
Лукас Хуан 1 0.04
Эвертон 1 0.04
Гонсалвеш Диего 1 0.04
Русшел Алан 1 0.04
Жилберто IV 1 0.04
Rodrigo Sam 1 0.04
Каррильо Рони 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Yan Souto 1 0.04
Bill2 0 0
Edson2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.23
Борре Рафаэль 4 0.18
Энрике Бруно 2 0.09
Бруно Табата 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Igor Gomes 1 0.05
Gabriel Carvalho 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Мальо Уго 1 0.05
Патрик Алан 1 0.05
Вандерсон 1 0.05
Бернабей Александро 1 0.05
Витао 1 0.05
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 10 1
Marcos Ze 7 2
Барбоза Лукас 7 0
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Габриэл Васконселлос 3 1
Русшел Алан 3 1
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Нене Андерсон 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Жилберто IV 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Luis Oyama 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 0
Уэсли Лопес 6 0
Фернандо Режес 4 0
Аларио Лукас 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Рочет Серхио 3 0
Витао 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Гомес Бруно 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Gabriel Carvalho 2 0
Бруно Табата 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Тьяго Маия 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ricardo Mathias 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
4
Жувентуде
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

5
10
Жувентуде
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
4
40%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
45%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

24
10
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
21%
2
20%
31-45
6
25%
3
30%
46-60
2
8%
3
30%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90

Забито

29
22
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
3
10%
1
5%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
6
27%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
5
23%
61-75
6
21%
6
27%
76-90

Пропущено

35
19
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
3
9%
2
11%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
7
20%
4
21%
31-45
8
23%
3
16%
46-60
4
11%
5
26%
61-75
9
26%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1
Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0

Результаты матчей

Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
2:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
15 раз 63%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
7
1.5
3
7
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
17
5
6
18
1.5
4
18
2
22
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 14 5 6 38 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
9.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 8 8 6 22 - 19 32
11.
Ред Булл Брагантино
 24 8 6 10 29 - 30 30
12.
Атлетико Паранаэнсе
 23 8 5 10 26 - 28 29
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Жувентуде
 24 7 7 10 29 - 35 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 24 7 6 11 20 - 26 27
17.
Коринтианс
 25 5 10 10 22 - 31 25
18.
Витория
 25 6 4 15 26 - 39 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 11 7 1 3 16 - 11 22
10.
Жувентуде
 12 6 4 2 18 - 11 22
11.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
12.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
14.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 2 5 14 - 14 14
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
15.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
17.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 8 (6)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 7 (3)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Каррильо Рони уходит с поля. Марселинью X выходит вместо него
    • 49'
      Жан уходит с поля. Ян Сото выходит вместо него
    • 45'
      УДАЛЕНИЕ! - Rodrigo Sam увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 34'
      Тьяго Маия сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Gabriel Carvalho бьет в цель!
    • 30'
      Бруно Табата сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
    • 4'
      Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 1:3 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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